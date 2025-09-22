|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 вер, 2025 20:08
Сибарит написав: Bolt написав:
https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV
Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟
Я бы тоже уволил. По морально-этическим соображениям.
Смотреть длинное видео на польском Я не буду, но интересно, это на одном складе или на всем Амазоне?
Склад в Познани, но в основном на Бундес отправляют. Грит, политика Амазона, как можна чаще менять низовых работников. Если на складах в Польше начинается двмж, то на Польшу пакуют в бундесе и наоборот.Ну на хер такую работу.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3627
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 22 вер, 2025 20:19
Не можу аналізувати роботу компанії Amazon, але мене здивувало таке: я часто замовляв ті чі інші речі на французьких сайтах (наприклад продукцію для саду від Makita), так ось реальними відправниками була Німеччина, а не Франція.
Я ще тоді подумав: ось що означає Євросоюз: Makita при замовленні на французькому сайті приходить з Німеччини, а запасні частини для трактора-газонокосарки (Made in USA) надійшло за допомогою Amazon.fr з Польші.
Було реально дивно.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11300
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4023 раз.
- Подякували: 1485 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
5
Додано: Пон 22 вер, 2025 20:33
Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4572
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 1066 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|