Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟
Я бы тоже уволил. По морально-этическим соображениям. Смотреть длинное видео на польском Я не буду, но интересно, это на одном складе или на всем Амазоне?
Склад в Познани, но в основном на Бундес отправляют. Грит, политика Амазона, как можна чаще менять низовых работников. Если на складах в Польше начинается двмж, то на Польшу пакуют в бундесе и наоборот.Ну на хер такую работу.
Не можу аналізувати роботу компанії Amazon, але мене здивувало таке: я часто замовляв ті чі інші речі на французьких сайтах (наприклад продукцію для саду від Makita), так ось реальними відправниками була Німеччина, а не Франція. Я ще тоді подумав: ось що означає Євросоюз: Makita при замовленні на французькому сайті приходить з Німеччини, а запасні частини для трактора-газонокосарки (Made in USA) надійшло за допомогою Amazon.fr з Польші. Було реально дивно.
adeges написав:Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають.
Так це чи ні - можна досить просто з"ясувати, прочитавши Виконавчий Указ президента Трампа про те чому та як - та з якого числа - та який термін дії - вводяться обмеження щодо видачі Робочих віз класу H-1B іноземцям - і ваша думка може змінитися. Я дам посилання нижче.
Я НЕ думаю, що ви колись читали документ, підготовлений на такому високому рівні: містить кваліфіковані цифрові дані та висновки з найважливішого для країни питання. Видно, що працював авторитетний досвідчений колектив.
Ну а Трамп - чисто формально - за посадою - його підписав.
Почитайте, реально цікаво, що таке «Виконавчий Указ президента США»… Нагадаю, що президент США також є головою Уряду США (премʼєр-міністром). Крім того, нагадаю, що президент США обирається всього-навсього на 4 (чотири) роки. Якось того, на "диктатора" не тягне...
В них є спеціальні сайти для студентів, де у об`явах вказано: «Éligible aux aides (APL, ALS)», орендатор подає заявку у CAF (Caisse d’Allocations Familiales) і йому компенсують витрати. Не знаю чи вигідно це, бо трішки пройшовся по цим сайтам, грубо кажучи кімнату у 3-кімнатній квартирі можливо знять за 450, а на студентському шось аналогічне 600. У деяких об`явах заселення хоч вже у понеділок.
Я обіцяв розказати, чим закінчилося питання щодо житла для нашої студентки із Чернігова, яка почала навчання в одному з університетів Франції. Все владналося буквально вчора - і приємно, що суттєво допомогла наша українська діаспора. Дівчина тепер має окрему кімнату - під оренду - у великому місті на сході Франції. Ціна на мій розсуд мінімальна з можливих: 300 € на місяць. Зазвичай ціни на оренду житла у Франції стартують з цифри 450€. За такою ціною може бути досить шикарна квартира із серії так званого «соціального житла». Це квартири, які належать мерії міста. Зазвичай на них черга або якщо і є вільні, то далеко від великих міст… Крім того, наша українка може звернутися в згадану вище установу, яка має скорочену назву “CAF”, та отримати компенсацію на витрати на оренду житла. Компенсація залежить від доходів людини як у Франції (стипендія 700€), так і в Україні (в даному випадку нуль). Ну що ж: побажаємо успіхів для студентки. Роки навчання у школі з поглибленим вивченням французької мови в Україні не пройшли даром… Приємно також за кваліфіковані поради на форумі пана Water. Завжди все пише дуже вірно та має вірні думки. Я навіть дивуюся глибокими знаннями в специфічних або «вузьких» питаннях. Приємно.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 23 вер, 2025 11:00, всього редагувалось 1 раз.