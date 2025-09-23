RSS
Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 20:08

  Сибарит написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV
Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟

Я бы тоже уволил. По морально-этическим соображениям.
Смотреть длинное видео на польском Я не буду, но интересно, это на одном складе или на всем Амазоне?

Склад в Познани, но в основном на Бундес отправляют. Грит, политика Амазона, как можна чаще менять низовых работников. Если на складах в Польше начинается двмж, то на Польшу пакуют в бундесе и наоборот.Ну на хер такую работу.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 20:19

Не можу аналізувати роботу компанії Amazon, але мене здивувало таке: я часто замовляв ті чі інші речі на французьких сайтах (наприклад продукцію для саду від Makita), так ось реальними відправниками була Німеччина, а не Франція.
Я ще тоді подумав: ось що означає Євросоюз: Makita при замовленні на французькому сайті приходить з Німеччини, а запасні частини для трактора-газонокосарки (Made in USA) надійшло за допомогою Amazon.fr з Польші.
Було реально дивно.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 20:33

Re: Еміграція, заробітчанство

Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:57

  adeges написав:Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають.

А що там?
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 02:13

  adeges написав:Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають.


Ви теж так думаєте?
А "турЫсти" цього не хочуть помічати.
Бо вони цього не бачать, а аналізувати події це занадто складно як для конкретно-подібного мислення.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 04:13

  adeges написав:Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають.

Так це чи ні - можна досить просто з"ясувати, прочитавши Виконавчий Указ президента Трампа про те чому та як - та з якого числа - та який термін дії - вводяться обмеження щодо видачі Робочих віз класу H-1B іноземцям - і ваша думка може змінитися.
Я дам посилання нижче.

Я НЕ думаю, що ви колись читали документ, підготовлений на такому високому рівні: містить кваліфіковані цифрові дані та висновки з найважливішого для країни питання.
Видно, що працював авторитетний досвідчений колектив.

Ну а Трамп - чисто формально - за посадою - його підписав.

Так що мова йде - я впевнений - не про диктатуру.
«Короля грає світа». Після того, як я ознайомився з цим документом, я подумав, що «світа» там якісна та нормальна.
Працює світа на благо держави.
Посилання:
https://www.whitehouse.gov/presidential ... t-workers/

Почитайте, реально цікаво, що таке «Виконавчий Указ президента США»…
Нагадаю, що президент США також є головою Уряду США (премʼєр-міністром).
Крім того, нагадаю, що президент США обирається всього-навсього на 4 (чотири) роки.
Якось того, на "диктатора" не тягне...
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:51

  Water написав:
  akurt написав:Знаю, що ретельно шукали варіанти.

В них є спеціальні сайти для студентів, де у об`явах вказано: «Éligible aux aides (APL, ALS)», орендатор подає заявку у CAF (Caisse d’Allocations Familiales) і йому компенсують витрати. Не знаю чи вигідно це, бо трішки пройшовся по цим сайтам, грубо кажучи кімнату у 3-кімнатній квартирі можливо знять за 450, а на студентському шось аналогічне 600. У деяких об`явах заселення хоч вже у понеділок.

Я обіцяв розказати, чим закінчилося питання щодо житла для нашої студентки із Чернігова, яка почала навчання в одному з університетів Франції.
Все владналося буквально вчора - і приємно, що суттєво допомогла наша українська діаспора.
Дівчина тепер має окрему кімнату - під оренду - у великому місті на сході Франції.
Ціна на мій розсуд мінімальна з можливих: 300 € на місяць.
Зазвичай ціни на оренду житла у Франції стартують з цифри 450€. За такою ціною може бути досить шикарна квартира із серії так званого «соціального житла». Це квартири, які належать мерії міста. Зазвичай на них черга або якщо і є вільні, то далеко від великих міст…
Крім того, наша українка може звернутися в згадану вище установу, яка має скорочену назву “CAF”, та отримати компенсацію на витрати на оренду житла. Компенсація залежить від доходів людини як у Франції (стипендія 700€), так і в Україні (в даному випадку нуль).
Ну що ж: побажаємо успіхів для студентки.
Роки навчання у школі з поглибленим вивченням французької мови в Україні не пройшли даром…
Приємно також за кваліфіковані поради на форумі пана Water.
Завжди все пише дуже вірно та має вірні думки.
Я навіть дивуюся глибокими знаннями в специфічних або «вузьких» питаннях. Приємно.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 13:36

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У яких країнах ЄС найдешевше жити
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 19:40

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У яких країнах ЄС найдешевше жити

Філіпіни
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 21:35

  flyman написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У яких країнах ЄС найдешевше жити

Філіпіни

Це все, що ви хотіли знати про цього персонажа.
Модератор форуму - підкреслюю - МОДЕРАТОР - задає просте важливе актуальне для всіх українців запитання. За темою гілки.

P.S. Обсе́сія (від лат. obsessio — «облога», «охоплення») — психопатологічний нав'язливий стан, що виявляється в багаторазовому повторенні думок, які не піддаються свідомому контролю. Обсесії можуть проявлятися у вигляді нав'язливих образів, думок, страхів, бажань; обсесії можуть бути (але не обов'язково) пов'язані з імпульсіями — нав'язливою поведінкою. (Вікіпедія)
