Додано: Сер 24 вер, 2025 15:08

Для поїздки на авто за кордон потрібно:

1) власник присутній в авто ( не обов"язково за кермом ). В разі відсутності власника - доручення, завірене нотаріально з перекладом на англійську мову. Тут є нюанси: у зв"язку з військовим станом в Україні питання випуску авто з України за кордон в разі відсутності власника вирішує старший зміни прикордонної служби. В інших державах при перетині кордону - якщо такий є - достатньо будь-якій особі за кермом авто пред"явити Технічний паспорт авто. Доручення НЕ є потрібним. В той же час при в"їзді із країни Шенгенської угоди - Болгарія або Греція - в Туреччину - таке доручення є обов"язковим.

2) Закордонний паспорт власника або того, на кого оформлено доручення.

3) Технічний паспорт автівки.

4) Поліс страхування автівки "Зелена карта" на період поїздки.

5) Посвідчення водія. В матеріалі вище сказано, що потрібно "Міжнародне посвідчення" водія при поїздках в США та Канаду. Це не обов"язково, але оформити його можна швидко та дешево в Сервісному центрі МВС України. Єдиний раз, коли від мене вимагали - то прокат авто на грецькому острові Корфу.



Документи 2), 3), 4) подають прикордоннику та потім - митнику.

Документ 5 як правило не питають. Але можуть спитати на українсько-польському кордоні.

Розпізнавальний знак "UA" вже давно НЕ вимагають. Крім того, він є на номерному знаку авто.