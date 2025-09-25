Разве что после зарождения следующей цивилизации.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 вер, 2025 16:42
Разве что после зарождения следующей цивилизации.
Додано: Чет 25 вер, 2025 18:15
А я никого и не упрекал.
С чего началось?
С видоса мадамы, которая любит материться.
Вы посмотрели этот видос?
Там она гонит по полной на Киосаки только на том основании, что у него 1,2 млрд долгов и он не собирается их гасить.
Там-же она дает посыл, что чувак живет на кредитках.
Складывается впечатление, что Киосаки всем должен и за ним суровые парни с утюгом и паяльником охотится.
В этом случае мне пришлось дать оценку ее финансовой грамотности и что-то сказать о Киосаки.
Она-же не сделал самую базовое бухгалтерское действие, которое показывает реальное положение дел.
Баланс.
Если у него 1,2 млрд долгов и фсЁ, то это одно.
Если у него, условно, 1,2 млрд долгов и 3 млрд активов - это совсем другое.
И, повторюсь, насколько я знаю, основная тема Киосаки - это недвига, а долги по недвиге секьритизированы. То есть, недвига, которая дает кэщфлоу и растет (возможно) в цене, находится в залоге у банка.
С этим нет проблемы.
Но мадам преподносит это как некое мошенничество.
Мошенников в современном мире и вправду можно встретить где угодно.
Но Киосаки делает обычный бизнес на недвиге.
Насчет того, что каждый живет как считает нужным.
Давайте опять вернемся к мадаме.
У нее и вправду очень тяжелая судьба.
Детство прошло на Троещине, неблагополучная семья, с 8 лет работала на книжном рынке на Петровке.
В 19 лет уехала в США по воркэндтревел и буквально за несколько дней до истечения визы, диверсифицировала визу на студенческую. Причем, что интересно, несмотря что всем известный турЫст утверждал, что это невозможно, сделала это через курсы Инглиша и НЕ выезжая из США. Но турЫсты они такие - слышал звон, но щокЫ надувает аки Ким Чен Ын.
Затем работала в "шоубизнесе", то есть стриптизершей, потом официанткой.
По ее-же признаниям, сменила довольно много партнеров.
Деньги не сберегала.
Потом думала, что "делает карьеру" в айти, пока ее не выкинули и кинули.
И тут она запела "Ой, мне 38, работы нет, семьи нет, денег нет, жилья нет".
Причем, я не могу сказать, что она глупая. Отнюдь. У нее довольно живой ум.
Но работает своеобразно.
Вот не знаю почему, но напоминает мне Стрекозу из всем известной басни.
Ну, так, если "лето красное пропела", то чего уж гнобить муравьев.
Киосаки много-много лет строил свой бизнес.
И книги писал и на них заработал.
И игра его "крысиные бега" приносит ему деньги.
Но ей деньги сберегать и приумножать было не интересно, она жила как хотела и никто бы ей слова не сказал, если-бы она не начала ныть на весь Ютуб и поносить "муравья".
Додано: Чет 25 вер, 2025 18:45
Я би сказав, шо Кріт із іншої байки про Дюймівочку (Tommelise).
Додано: Чет 25 вер, 2025 18:59
Вспомнился скарбезный анекдот на эту тему.
Не переживайте, у меня с духовным миром полная гармония.
Можем поговорить о литературе, архитектуре, поэзии, классической музыке. живопись и балет - поговорить могу, но без энтузиазма.
Поэтому остались стремления достичь гармонии в материальном и физическом.
Для гармонии в физическом плане - стараюсь разнообразно и полезно питаться, бегаю, играю иногда в баскетбол, занимаюсь с гантелями, отжимаюсь, качаю пресс, много хожу пешком и получаю от этого удовольствие.
Порадуйтесь насколько я гармоничный и многогранный.
А главное - скромный.
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|