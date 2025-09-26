Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2957295829592960 Додано: Чет 25 вер, 2025 16:42 flyman написав: rjkz написав: Что-то мне подсказывает, что в таком случае и впечатления "турЫстов" перестанут существовать вместе с ними.

"Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с) Что-то мне подсказывает, что в таком случае и впечатления "турЫстов" перестанут существовать вместе с ними."Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с)

Вони будуть передаватися поколіннями, як казки та міфи. Вони будуть передаватися поколіннями, як казки та міфи.



Разве что после зарождения следующей цивилизации. Разве что после зарождения следующей цивилизации. rjkz

А зачем всех в равной степени? Достаточно опустить нас.



Вы, кажется, не совсем поняли, к чему я это написал.

Мы все разные, у нас у всех разная жизненная философия, в т.ч. и отношение к деньгам. Кто-то пытается разбогатеть, чтобы чувствовать себя уверенно в будущем, а кто-то берет от жизни все, что может себе позволить, уже сейчас. Последнему финансовая грамотность не шибко и нужна.

Если кто-то живет не так, как мы, у нас нет ни малейшего повода его в этом упрекать. Тем более, никто не знает, чей подход в итоге окажется рациональнее. А зачем всех в равной степени? Достаточно опустить нас.Вы, кажется, не совсем поняли, к чему я это написал.Мы все разные, у нас у всех разная жизненная философия, в т.ч. и отношение к деньгам. Кто-то пытается разбогатеть, чтобы чувствовать себя уверенно в будущем, а кто-то берет от жизни все, что может себе позволить, уже сейчас. Последнему финансовая грамотность не шибко и нужна.Если кто-то живет не так, как мы, у нас нет ни малейшего повода его в этом упрекать. Тем более, никто не знает, чей подход в итоге окажется рациональнее.



А я никого и не упрекал.

С чего началось?

С видоса мадамы, которая любит материться.

Вы посмотрели этот видос?

Там она гонит по полной на Киосаки только на том основании, что у него 1,2 млрд долгов и он не собирается их гасить.

Там-же она дает посыл, что чувак живет на кредитках.

Складывается впечатление, что Киосаки всем должен и за ним суровые парни с утюгом и паяльником охотится.

В этом случае мне пришлось дать оценку ее финансовой грамотности и что-то сказать о Киосаки.

Она-же не сделал самую базовое бухгалтерское действие, которое показывает реальное положение дел.

Баланс.

Если у него 1,2 млрд долгов и фсЁ, то это одно.

Если у него, условно, 1,2 млрд долгов и 3 млрд активов - это совсем другое.

И, повторюсь, насколько я знаю, основная тема Киосаки - это недвига, а долги по недвиге секьритизированы. То есть, недвига, которая дает кэщфлоу и растет (возможно) в цене, находится в залоге у банка.

С этим нет проблемы.

Но мадам преподносит это как некое мошенничество.

Мошенников в современном мире и вправду можно встретить где угодно.

Но Киосаки делает обычный бизнес на недвиге.

Насчет того, что каждый живет как считает нужным.

Давайте опять вернемся к мадаме.

У нее и вправду очень тяжелая судьба.

Детство прошло на Троещине, неблагополучная семья, с 8 лет работала на книжном рынке на Петровке.

В 19 лет уехала в США по воркэндтревел и буквально за несколько дней до истечения визы, диверсифицировала визу на студенческую. Причем, что интересно, несмотря что всем известный турЫст утверждал, что это невозможно, сделала это через курсы Инглиша и НЕ выезжая из США. Но турЫсты они такие - слышал звон, но щокЫ надувает аки Ким Чен Ын.

Затем работала в "шоубизнесе", то есть стриптизершей, потом официанткой.

По ее-же признаниям, сменила довольно много партнеров.

Деньги не сберегала.

Потом думала, что "делает карьеру" в айти, пока ее не выкинули и кинули.

И тут она запела "Ой, мне 38, работы нет, семьи нет, денег нет, жилья нет".

Причем, я не могу сказать, что она глупая. Отнюдь. У нее довольно живой ум.

Но работает своеобразно.

Вот не знаю почему, но напоминает мне Стрекозу из всем известной басни.

Ну, так, если "лето красное пропела", то чего уж гнобить муравьев.

Киосаки много-много лет строил свой бизнес.

И книги писал и на них заработал.

И игра его "крысиные бега" приносит ему деньги.

А я никого и не упрекал.
С чего началось?
С видоса мадамы, которая любит материться.
Вы посмотрели этот видос?
Там она гонит по полной на Киосаки только на том основании, что у него 1,2 млрд долгов и он не собирается их гасить.
Там-же она дает посыл, что чувак живет на кредитках.
Складывается впечатление, что Киосаки всем должен и за ним суровые парни с утюгом и паяльником охотится.
В этом случае мне пришлось дать оценку ее финансовой грамотности и что-то сказать о Киосаки.
Она-же не сделал самую базовое бухгалтерское действие, которое показывает реальное положение дел.
Баланс.
Если у него 1,2 млрд долгов и фсЁ, то это одно.
Если у него, условно, 1,2 млрд долгов и 3 млрд активов - это совсем другое.
И, повторюсь, насколько я знаю, основная тема Киосаки - это недвига, а долги по недвиге секьритизированы. То есть, недвига, которая дает кэщфлоу и растет (возможно) в цене, находится в залоге у банка.
С этим нет проблемы.
Но мадам преподносит это как некое мошенничество.
Мошенников в современном мире и вправду можно встретить где угодно.
Но Киосаки делает обычный бизнес на недвиге.
Насчет того, что каждый живет как считает нужным.
Давайте опять вернемся к мадаме.
У нее и вправду очень тяжелая судьба.
Детство прошло на Троещине, неблагополучная семья, с 8 лет работала на книжном рынке на Петровке.
В 19 лет уехала в США по воркэндтревел и буквально за несколько дней до истечения визы, диверсифицировала визу на студенческую. Причем, что интересно, несмотря что всем известный турЫст утверждал, что это невозможно, сделала это через курсы Инглиша и НЕ выезжая из США. Но турЫсты они такие - слышал звон, но щокЫ надувает аки Ким Чен Ын.
Затем работала в "шоубизнесе", то есть стриптизершей, потом официанткой.
По ее-же признаниям, сменила довольно много партнеров.
Деньги не сберегала.
Потом думала, что "делает карьеру" в айти, пока ее не выкинули и кинули.
И тут она запела "Ой, мне 38, работы нет, семьи нет, денег нет, жилья нет".
Причем, я не могу сказать, что она глупая. Отнюдь. У нее довольно живой ум.
Но работает своеобразно.
Вот не знаю почему, но напоминает мне Стрекозу из всем известной басни.
Ну, так, если "лето красное пропела", то чего уж гнобить муравьев.
Киосаки много-много лет строил свой бизнес.
И книги писал и на них заработал.
И игра его "крысиные бега" приносит ему деньги.
Но ей деньги сберегать и приумножать было не интересно, она жила как хотела и никто бы ей слова не сказал, если-бы она не начала ныть на весь Ютуб и поносить "муравья".

Ну, так, если "лето красное пропела", то чего уж гнобить муравьев.

Киосаки много-много лет строил свой бизнес.

И книги писал и на них заработал.

И игра его "крысиные бега" приносит ему деньги.

Вот не знаю почему, но напоминает мне Стрекозу из всем известной басни.
Ну, так, если "лето красное пропела", то чего уж гнобить муравьев.
Киосаки много-много лет строил свой бизнес.
И книги писал и на них заработал.
И игра его "крысиные бега" приносит ему деньги.
Но ей деньги сберегать и приумножать было не интересно, она жила как хотела и никто бы ей слова не сказал, если-бы она не начала ныть на весь Ютуб и поносить "муравья".

Я би сказав, шо Кріт із іншої байки про Дюймівочку (Tommelise).

flyman

А зачем всех в равной степени? Достаточно опустить нас.



Вы, кажется, не совсем поняли, к чему я это написал.

Мы все разные, у нас у всех разная жизненная философия, в т.ч. и отношение к деньгам. Кто-то пытается разбогатеть, чтобы чувствовать себя уверенно в будущем, а кто-то берет от жизни все, что может себе позволить, уже сейчас. Последнему финансовая грамотность не шибко и нужна.

А зачем всех в равной степени? Достаточно опустить нас.
Вы, кажется, не совсем поняли, к чему я это написал.
Мы все разные, у нас у всех разная жизненная философия, в т.ч. и отношение к деньгам. Кто-то пытается разбогатеть, чтобы чувствовать себя уверенно в будущем, а кто-то берет от жизни все, что может себе позволить, уже сейчас. Последнему финансовая грамотность не шибко и нужна.
Если кто-то живет не так, как мы, у нас нет ни малейшего повода его в этом упрекать. Тем более, никто не знает, чей подход в итоге окажется рациональнее.

Вигладяає що, rjkz більше фокусує на матеріальному, хоча є ще так зване астральне/духовне (багатий внутрішній світ)

Вигладяає що, rjkz більше фокусує на матеріальному, хоча є ще так зване астральне/духовне (багатий внутрішній світ) Вигладяає що, rjkz більше фокусує на матеріальному, хоча є ще так зване астральне/духовне (багатий внутрішній світ)



Вспомнился скарбезный анекдот на эту тему.

Не переживайте, у меня с духовным миром полная гармония.

Можем поговорить о литературе, архитектуре, поэзии, классической музыке. живопись и балет - поговорить могу, но без энтузиазма.

Поэтому остались стремления достичь гармонии в материальном и физическом.

Для гармонии в физическом плане - стараюсь разнообразно и полезно питаться, бегаю, играю иногда в баскетбол, занимаюсь с гантелями, отжимаюсь, качаю пресс, много хожу пешком и получаю от этого удовольствие.

Порадуйтесь насколько я гармоничный и многогранный.

А главное - скромный.

Вспомнился скарбезный анекдот на эту тему.
Не переживайте, у меня с духовным миром полная гармония.
Можем поговорить о литературе, архитектуре, поэзии, классической музыке. живопись и балет - поговорить могу, но без энтузиазма.
Поэтому остались стремления достичь гармонии в материальном и физическом.
Для гармонии в физическом плане - стараюсь разнообразно и полезно питаться, бегаю, играю иногда в баскетбол, занимаюсь с гантелями, отжимаюсь, качаю пресс, много хожу пешком и получаю от этого удовольствие.
Порадуйтесь насколько я гармоничный и многогранный.
А главное - скромный.

Дуже корисна річ.

Ну, побачимо... Хлопець повинен сьогодні прилетіти в Туреччину. Чесно кажучі, я не знаю, як це відбудеться з точки зору французьких прикордонників, тому що мабуть він перевищив кількість днів безвізового перебування в країні Шенгенської угоди.Ну, побачимо...

UPD: Неуважно прочитав. Хлопець з паспортом, але прострочене перебування у Франції. У Франції тільки по біометричному паспорту був, без якоїсь легалізації там? Питання будуть. Або варіант шо він в`їхав у Шенген десь в Іспанії, печатку не поставили, але я особисто не знаю чи прокатить зараз такий варіант.

Зворотній напрямок, дівчата на чекіні, погранці питань не задавали, почали питать в якому статусі ви летите до Шенгену. UPD: Неуважно прочитав. Хлопець з паспортом, але прострочене перебування у Франції. У Франції тільки по біометричному паспорту був, без якоїсь легалізації там? Питання будуть. Або варіант шо він в`їхав у Шенген десь в Іспанії, печатку не поставили, але я особисто не знаю чи прокатить зараз такий варіант.Зворотній напрямок, дівчата на чекіні, погранці питань не задавали, почали питать в якому статусі ви летите до Шенгену.

Правильні ваші запитання - не всі відповіді знаю.

Ніби-то сьогодні той хлопець повинен прилетіти з Франції в Анталію - після того, як 4,5 місяці тому вкрали паспорт і він сидів під Парижем у розпачі. Правильні ваші запитання - не всі відповіді знаю.Ніби-то сьогодні той хлопець повинен прилетіти з Франції в Анталію - після того, як 4,5 місяці тому вкрали паспорт і він сидів під Парижем у розпачі.

Вдачі йому.

Він сидів 4.5 місяці і нікуди заяви не подавав? Бо якщо подавав, паспорт буде недійсний по міжнародних базах.

З власного досвіду, якось при вильоті з Братислави погранець не знайшов останній штамп коли я прилетів у Шенген. А його і не поставили, вже не пам`ятаю де саме, чи то у Будапешті, чи то у Відні. Добре шо у мене були квитки на літак до Шенгену, я показав шо тільки як 3 дні назад прилетів, але не у Братиславу.

Також з власного досвіду крадіжок. Якось у берлінському метро у мене з задньго карману джинсів стирчав якійсь пухленький буклєт-реклама. Так ось, невеличка зграя молодих арабів мене обступили, весело гомоніли, все як у дітячому садочку. І тут один якось дуже вдало у мене цей буклєт практично витягнув, але я його якось чудом встиг за руку спіймать. Питаю- поліс? Тут якраз зупинка, всі арабчата шмигнули у двері, цей сіпнувся, ага, щаз. Так він зі мною ще одну зупинку проїхав і я його відпустив. Шо з нього взять, але гадаю цей урок він запам`ятав. А портмоне, телефон де? Правильно, десь дуже далеко засунуті, бо хлопці схоже ніколи не їздили в нашому метро.

