RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2958295929602961
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 11:08

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Іноді хочеться, щоби час життя пригальмував, куди ж він так швидко несеться?
А похреснику жінки хочеться, щоби трохи пришвидшився.
В листопаді минЕ 2 роки, як після закінчення спочатку українського університету (бакалавр), а потім канадського університету (магістр) працює в найбільшому банку Канади.
На сьогодні вже має достатньо «умовних балів» для подачі документів на отримання Виду на прожиття в Канаді.
Але коли виповниться 2 роки офіційної роботи та ще й на такій посаді, та ще й в такій установі, то кількість умовних балів буквально плигне уверх!
Ех, швидше б листопад…

P.S. Здається, гарний приклад для інших. Схема проста: бакалавра - в Україні, магістра - за кордоном.
Так наші раніше робили в США.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11310
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4027 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
 
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:09

  flyman написав:
  akurt написав:Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці.

1. Філіпіни

Танутак:
Імміграційна віза для членів родини громадян Філіппін.

Special Resident Retiree's Visa (SRRV) – для пенсіонерів та фінансово незалежних осіб.

Візи для інвесторів - при вкладенні певної суми в економіку країни

Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш?
Water
 
Повідомлень: 3364
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2958295929602961
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5074)
26.09.2025 12:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.