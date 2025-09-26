|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 вер, 2025 11:08
News from Canada
Іноді хочеться, щоби час життя пригальмував, куди ж він так швидко несеться?
А похреснику жінки хочеться, щоби трохи пришвидшився.
В листопаді минЕ 2 роки, як після закінчення спочатку українського університету (бакалавр), а потім канадського університету (магістр) працює в найбільшому банку Канади.
На сьогодні вже має достатньо «умовних балів» для подачі документів на отримання Виду на прожиття в Канаді.
Але коли виповниться 2 роки офіційної роботи та ще й на такій посаді, та ще й в такій установі, то кількість умовних балів буквально плигне уверх!
Ех, швидше б листопад…
P.S. Здається, гарний приклад для інших. Схема проста: бакалавра - в Україні, магістра - за кордоном.
Так наші раніше робили в США.
-
1
5
Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:09
Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці.
1. Філіпіни
Танутак:
Імміграційна віза для членів родини громадян Філіппін.
Special Resident Retiree's Visa (SRRV) – для пенсіонерів та фінансово незалежних осіб.
Візи для інвесторів - при вкладенні певної суми в економіку країни
Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш?
-
Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:59
громадянам України можна отримати "прихисток" як біженець
-
1
3
