Іноді хочеться, щоби час життя пригальмував, куди ж він так швидко несеться? А похреснику жінки хочеться, щоби трохи пришвидшився. В листопаді минЕ 2 роки, як після закінчення спочатку українського університету (бакалавр), а потім канадського університету (магістр) працює в найбільшому банку Канади. На сьогодні вже має достатньо «умовних балів» для подачі документів на отримання Виду на прожиття в Канаді. Але коли виповниться 2 роки офіційної роботи та ще й на такій посаді, та ще й в такій установі, то кількість умовних балів буквально плигне уверх! Ех, швидше б листопад…
P.S. Здається, гарний приклад для інших. Схема проста: бакалавра - в Україні, магістра - за кордоном. Так наші раніше робили в США.
rjkz написав: Что-то мне подсказывает, что в таком случае и впечатления "турЫстов" перестанут существовать вместе с ними. "Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с)
Вони будуть передаватися поколіннями, як казки та міфи.
Попереднє своє повідомлення я написав, перебуваючи реально в еміграції (на півдні Франції) о 10:08. Відразу після цього пішов працювати. Зайшов в будинок, після переодягання в чистий одяг, о 14:00. Всі 14-10=4 години наполегливо та ретельно працював: косив газони своєї садиби. Все це - за допомогою трактора-газонокосарки потужністю 14,5 к.с. марки Murray (Made in USA).
За ці 4 (ЧОТИРИ) години знавець незайманих дівчат на Філіппінах "наваляв" на цій гілці 2 (два) чергові особливо важливі повідомлення. А всього за неповний день вже півтора (!!!) десятка, бо "шастає" по всіх гілках цього форуму.
Потім дивується, чому проХХав все в житті - і без залишків... Ось випусти такого за кордон: все в житті "профукає" і "профекає" і все - "фекавши"... Працівник... Мрійник... Маг і чародій... Чекаємо далі на нові "перли"...