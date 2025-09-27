RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 11:08

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Іноді хочеться, щоби час життя пригальмував, куди ж він так швидко несеться?
А похреснику жінки хочеться, щоби трохи пришвидшився.
В листопаді минЕ 2 роки, як після закінчення спочатку українського університету (бакалавр), а потім канадського університету (магістр) працює в найбільшому банку Канади.
На сьогодні вже має достатньо «умовних балів» для подачі документів на отримання Виду на прожиття в Канаді.
Але коли виповниться 2 роки офіційної роботи та ще й на такій посаді, та ще й в такій установі, то кількість умовних балів буквально плигне уверх!
Ех, швидше б листопад…

P.S. Здається, гарний приклад для інших. Схема проста: бакалавра - в Україні, магістра - за кордоном.
Так наші раніше робили в США.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:09

  flyman написав:
  akurt написав:Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці.

1. Філіпіни

Танутак:
Імміграційна віза для членів родини громадян Філіппін.

Special Resident Retiree's Visa (SRRV) – для пенсіонерів та фінансово незалежних осіб.

Візи для інвесторів - при вкладенні певної суми в економіку країни

Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш?
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:59

  Water написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці.

1. Філіпіни

Танутак:
Імміграційна віза для членів родини громадян Філіппін.

Special Resident Retiree's Visa (SRRV) – для пенсіонерів та фінансово незалежних осіб.

Візи для інвесторів - при вкладенні певної суми в економіку країни

Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш?

громадянам України можна отримати "прихисток" як біженець
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:00

hint

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав: Что-то мне подсказывает, что в таком случае и впечатления "турЫстов" перестанут существовать вместе с ними.
"Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с)

Вони будуть передаватися поколіннями, як казки та міфи.


Разве что после зарождения следующей цивилизации.

^)^

Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:00

  Water написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці.

1. Філіпіни

Танутак:
Імміграційна віза для членів родини громадян Філіппін.
Special Resident Retiree's Visa (SRRV) – для пенсіонерів та фінансово незалежних осіб.
Візи для інвесторів - при вкладенні певної суми в економіку країни

Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш?


Якщо розібратися, то під пункти 1, 2 та 3 якраз Флайман підходить:

- під чесне слово - сказане "в голос" в екран монітора - обіцяв одній дівчині з Філіппін одружитися. Ну трохи обманув, бо обіцяв одружитися на Філіпінах, а вона мешкає на Філіппінах. Ну, це нормально, як мені розказував колись один прапорщик: "Коли ми відпускаємо солдата по "увольнительной" то твердо даємо інструкцію всім солдатам на питання дівчини про прізвище відповідати "Карданов" (той прапор був з Автобату). Коли дівчина приходить на КПП, то чергові по КПП питають: "Який саме Караданов, бо в нас їх 5 десятків? І всі 5 десятків молоді і красиві, як ви і сказали!". Так що тут все "чисто".

- про "фінансово незалежних осіб" - в саму точку! Що-що, а від фінансів мрійник незалежний останні 1/3 сторіччя. Цей пункт точно підходить.

- вкладення певної суми в економіку - тут все ОК, він це оголосив на всю російську федерацію для читачів свого блогу: за останні 2 роки вкладено в трубу хати в 74 км від Києва топорів: 1 (впав із-за необережного використання прямо в димову трубу на даху), пасатижів - 1 (впали в трубу слідом за топором); пізніше інвестовано в б/в ножівку, куплену на блошиному ринку, 60 (шістдесят) гривень. Від цього розкладу в захваті не тільки в Мордовії, але і весь Сибір разом з Камчаткою.

Тут особисто президент Філіппін підпише документи. Не зможе не підписати!
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 21:21

Скоро из легковых будут так воровать.
https://youtube.com/shorts/H_enEODjiKk? ... YfMUEtDmfa
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 08:21

Еміграція, заробітчанство

News from France/Turkey

“Сплю-сплю, мені сниться:
Підлі мною молодиця!
Мац-мац: її нема!
Підманула/ підвела!» (народна пісня).

Франція, 07:00 ранку. В Україні та в Туреччині 08:00 ранку. Я міцно сплю.
Дзвонять з Анталії: «Підкажіть: ми попали в аварію, що робити, викликати поліцію чи ні, страхову викликати чи ні?»

- Викликайте Берента!

P.S. Багато років всій українській діаспорі в Анталії реально допомагає вирішувати всі питання з автівками неймовірно цікава людина по імені Berent Yarkut.
Йому десь 45…50 років, він чоловік української жінки з Іаано-Франківська. Має в Анталіі власну СТО.
А ще має в Лондоні рідного брата. І тому чудово володіє англійською мовою. Якщо мандрує, то тільки в 2 міста світу: або у Франківськ, або в Лондон!
Справжній друг-товариш всіх українців Анталії.
Всі питання з ремонтом авто - всіх я спрямовую до нього. Завжди виручає наших людей!
Тільки вчора одна пані питала, як купити б/в авто. - До Берента!
Розбили лобове скло на Мерседесі… - До Берента!
Попали в аварію? - До Берента!
Як добре, що колись він одружився на жінці з Івано-Франківська. Я не уявляю, що без нього робили б українці в Анталії.
То безвараінтні телепні хочуть одружитися на фото жінки з Філіппін.
Справжні чоловіки одружуються на жінках з України!
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 08:30

Re: Еміграція, заробітчанство


То безвараінтні телепні хочуть одружитися на фото жінки з Філіппін.



Зображення

«Щоб таргани не залізли на ліжко, миски з водою під ніжки» (с) (один мрійник)
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 13:33

  akurt написав:Дзвонять з Анталії: «Підкажіть: ми попали в аварію, що робити, викликати поліцію чи ні, страхову викликати чи ні?»

- Викликайте Берента!

як купити б/в авто. - До Берента!
Розбили лобове скло на Мерседесі… - До Берента!
Попали в аварію? - До Берента!

Better call Saul :)
