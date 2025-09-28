Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2960296129622963> Додано: Суб 27 вер, 2025 20:29 akurt написав: вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?

вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?

ТЦК, ЗСУ... ТЦК, ЗСУ... sergey_sryvkin

Повідомлень: 2330 З нами з: 19.02.14 Подякував: 637 раз. Подякували: 673 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 вер, 2025 20:37 akurt написав: Згаданий вами серіал - один з моїх улюблених.

Якщо серйозно, то коли людина опиняється за кордоном, його чекає неймовірна кількість незрозумілих і ніби-то найважливих питань, які не мають розвʼязку.

Якщо мати людину - наприклад з української діаспори - яка може підказати, спрямувати, «відкрити очі» - то найцінніша за кордоном річ.



Дивіться: я НЕ ДАРЕМНО вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?

І що: є якась відповідь крім поради людини, яка бачила філіппінських дівчат тільки на каналі Pornhub? Згаданий вами серіал - один з моїх улюблених.Якщо серйозно, то коли людина опиняється за кордоном, його чекає неймовірна кількість незрозумілих і ніби-то найважливих питань, які не мають розвʼязку.Якщо мати людину - наприклад з української діаспори - яка може підказати, спрямувати, «відкрити очі» - то найцінніша за кордоном річ.Дивіться: я НЕ ДАРЕМНО вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?І що: є якась відповідь крім поради людини, яка бачила філіппінських дівчат тільки на каналі Pornhub?

В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео BIGor

Повідомлень: 10187 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1471 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 вер, 2025 21:54 BIGor написав: В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

Дякую, подивлюся.

Тут така історія: непоганий хлопець - син хороших приятелів - програміст - працює з Болгарії віддалено - зараз ТИМЧАСОВО мешкає саме в Болгарії.

Я йому раджу змінити на щось більш пристойне.

А що пристойне - спробуй визначитися...



P.S. Подивився. Ні, "Такой хоккей нам не нужен"... (с).

Будемо шукати далі.

Є варіанти отримати докладну практичну інформацію: Іспанія (2 приятеля зачепилися), Австралія (один зачепився, але зв"язок укладено...) Дякую, подивлюся.Тут така історія: непоганий хлопець - син хороших приятелів - програміст - працює з Болгарії віддалено - зараз ТИМЧАСОВО мешкає саме в Болгарії.Я йому раджу змінити на щось більш пристойне.А що пристойне - спробуй визначитися...Подивився. Ні, "Такой хоккей нам не нужен"... (с).Будемо шукати далі.Є варіанти отримати докладну практичну інформацію: Іспанія (2 приятеля зачепилися), Австралія (один зачепився, але зв"язок укладено...) akurt

Повідомлень: 11316 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4029 раз. Подякували: 1491 раз. Профіль 1 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 вер, 2025 22:39 BIGor написав: akurt написав: Згаданий вами серіал - один з моїх улюблених.

Якщо серйозно, то коли людина опиняється за кордоном, його чекає неймовірна кількість незрозумілих і ніби-то найважливих питань, які не мають розвʼязку.

Якщо мати людину - наприклад з української діаспори - яка може підказати, спрямувати, «відкрити очі» - то найцінніша за кордоном річ.



Дивіться: я НЕ ДАРЕМНО вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?

І що: є якась відповідь крім поради людини, яка бачила філіппінських дівчат тільки на каналі Pornhub? Згаданий вами серіал - один з моїх улюблених.Якщо серйозно, то коли людина опиняється за кордоном, його чекає неймовірна кількість незрозумілих і ніби-то найважливих питань, які не мають розвʼязку.Якщо мати людину - наприклад з української діаспори - яка може підказати, спрямувати, «відкрити очі» - то найцінніша за кордоном річ.Дивіться: я НЕ ДАРЕМНО вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?І що: є якась відповідь крім поради людини, яка бачила філіппінських дівчат тільки на каналі Pornhub?

В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.

1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.

Пи. Си.

В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку. Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.Пи. Си.В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку. Bolt Повідомлень: 3634 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 вер, 2025 10:40 sergey_sryvkin написав: akurt написав: Дзвонять з Анталії: «Підкажіть: ми попали в аварію, що робити, викликати поліцію чи ні, страхову викликати чи ні?»

- Викликайте Берента!



як купити б/в авто. - До Берента!

Розбили лобове скло на Мерседесі… - До Берента!

Попали в аварію? - До Берента!

Дзвонять з Анталії: «Підкажіть: ми попали в аварію, що робити, викликати поліцію чи ні, страхову викликати чи ні?»- Викликайте Берента!як купити б/в авто. - До Берента!Розбили лобове скло на Мерседесі… - До Берента!Попали в аварію? - До Берента!

Better call Saul Better call Saul



Ну реально “Better”.

Не дай, Боже, попасти в ДТП, а за кордоном - тим більше.

Все закінчилося з мінімальними втратами для нашого українця:

- ранок суботи, він їхав на власному CR-V з авто номерами Німеччини, де тимчасово мешкає, працюючи на німецького роботодавця, по Анталії.

- в Анталії має власну 4-к квартиру площею в 150 кв.м. Куплену в 2021 році за 34 000$. Так, були такі ціни і такі квартири. Просто треба було вчасно читати цей форум (іншу гілку) та діяти.

- він їхав по вулиці з однобічним рухом та побачив, що «проскочив» порожнє місце. Зупинився, глянув в дзеркало «заднього» виду та різко почав здавати назад, щоби припаркуватися.

- за «Законом підлості» пані на легковику Golf вирішила саме в цю мить виїхати щ парковочного місця. Ну він їй «з усієї дурі» і зніс капот.

- в авто за кермом була жінка, її дитина та двоє братів.

- Викликай Берента!



Справу залагодили досить швидко та без проблем для нашого українця: пан Берент (справжній турок та справжній друг українців в Анталії - як власник СТО) говорить англійською, був на телефонному звʼязку, наш українець також говорить англійською, викликали поліцію, склали протокол, схеми накреслили, протоколи підписали, пики одне одному не били.



Better call Saul

Ну, правда… Ну реально “Better”.Не дай, Боже, попасти в ДТП, а за кордоном - тим більше.Все закінчилося з мінімальними втратами для нашого українця:- ранок суботи, він їхав на власному CR-V з авто номерами Німеччини, де тимчасово мешкає, працюючи на німецького роботодавця, по Анталії.- в Анталії має власну 4-к квартиру площею в 150 кв.м. Куплену в 2021 році за 34 000$. Так, були такі ціни і такі квартири. Просто треба було вчасно читати цей форум (іншу гілку) та діяти.- він їхав по вулиці з однобічним рухом та побачив, що «проскочив» порожнє місце. Зупинився, глянув в дзеркало «заднього» виду та різко почав здавати назад, щоби припаркуватися.- за «Законом підлості» пані на легковику Golf вирішила саме в цю мить виїхати щ парковочного місця. Ну він їй «з усієї дурі» і зніс капот.- в авто за кермом була жінка, її дитина та двоє братів.- Викликай Берента!Справу залагодили досить швидко та без проблем для нашого українця: пан Берент (справжній турок та справжній друг українців в Анталії - як власник СТО) говорить англійською, був на телефонному звʼязку, наш українець також говорить англійською, викликали поліцію, склали протокол, схеми накреслили, протоколи підписали, пики одне одному не били.Better call SaulНу, правда… akurt

Повідомлень: 11316 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4029 раз. Подякували: 1491 раз. Профіль 1 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 вер, 2025 11:16

https://youtu.be/jPG-bDgi_-k?si=6S-5Dx9l5FxkkPTq Непогано так. Bolt Повідомлень: 3634 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 вер, 2025 12:05 Bolt написав: BIGor написав: В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.

1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.

Пи. Си.

В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку. Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.Пи. Си.В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.

Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією. Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією. BIGor

Повідомлень: 10187 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1471 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 вер, 2025 12:23 Bolt написав: Непогано так.

https://youtu.be/jPG-bDgi_-k?si=6S-5Dx9l5FxkkPTq Непогано так.

Це конєшно піз...фіаско. Звідки ци два біженці? Їм не соромно двом лбам сидіть на соціалці? Це конєшно піз...фіаско. Звідки ци два біженці? Їм не соромно двом лбам сидіть на соціалці? Water Повідомлень: 3380 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 вер, 2025 12:57 Water написав: Bolt написав: Непогано так.

https://youtu.be/jPG-bDgi_-k?si=6S-5Dx9l5FxkkPTq Непогано так.

Це конєшно піз...фіаско. Звідки ци два біженці? Їм не соромно двом лбам сидіть на соціалці? Це конєшно піз...фіаско. Звідки ци два біженці? Їм не соромно двом лбам сидіть на соціалці?

Якщо ви дивились відео, то біженство там тільки через табір для біженців. Вони ж казали - приїхали працювати. Хлопцям до 30-ти, якщо все буде гуд - пропрацюють на Данію ще 35 років. Думаю купівля курточки, маєк і шапки цим біженцям для Данії окупиться з лихвою.



До речі, такого мислення дуже не вистачає польським чиновникам. Якщо ви дивились відео, то біженство там тільки через табір для біженців. Вони ж казали - приїхали працювати. Хлопцям до 30-ти, якщо все буде гуд - пропрацюють на Данію ще 35 років. Думаю купівляцим біженцям для Данії окупиться з лихвою.До речі, такого мислення дуже не вистачає польським чиновникам. BIGor

Повідомлень: 10187 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1471 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 вер, 2025 13:42 BIGor написав: Water написав: Bolt написав: Непогано так.

https://youtu.be/jPG-bDgi_-k?si=6S-5Dx9l5FxkkPTq Непогано так.

Це конєшно піз...фіаско. Звідки ци два біженці? Їм не соромно двом лбам сидіть на соціалці? Це конєшно піз...фіаско. Звідки ци два біженці? Їм не соромно двом лбам сидіть на соціалці?

Якщо ви дивились відео, то біженство там тільки через табір для біженців. Вони ж казали - приїхали працювати. Хлопцям до 30-ти, якщо все буде гуд - пропрацюють на Данію ще 35 років. Думаю купівля курточки, маєк і шапки цим біженцям для Данії окупиться з лихвою.

До речі, такого мислення дуже не вистачає польським чиновникам. Якщо ви дивились відео, то біженство там тільки через табір для біженців. Вони ж казали - приїхали працювати. Хлопцям до 30-ти, якщо все буде гуд - пропрацюють на Данію ще 35 років. Думаю купівляцим біженцям для Данії окупиться з лихвою.До речі, такого мислення дуже не вистачає польським чиновникам.

По-перше, вони не біженці, по-друге, другий явно не схожий шо він десь з окупації виїхав, а тупо приїхав посидіть на соціалці, а потім, якщо знімуть, піде десь працювать, можливо. По-перше, вони не біженці, по-друге, другий явно не схожий шо він десь з окупації виїхав, а тупо приїхав посидіть на соціалці, а потім, якщо знімуть, піде десь працювать, можливо. Water Повідомлень: 3380 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2960296129622963> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор