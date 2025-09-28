RSS
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 13:52

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.

Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією.
Як ваша?
