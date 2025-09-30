|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:52
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео
Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.
Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією.
Як ваша?
Додано: Нед 28 вер, 2025 17:07
Faceless написав: BIGor написав: Bolt написав:
Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.
Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією.
Як ваша?
Так, якщо плануєте в Польшу - то зможете закріпитись.
Додано: Вів 30 вер, 2025 10:40
