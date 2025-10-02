Додано: Чет 02 жов, 2025 16:24

Vadim_ написав:

Може розкажите чим Ви наразі заробляєте на хліб? Може розкажите чим Ви наразі заробляєте на хліб?

Так вам же вже відповів rjkz.Йому з New York все видно, нічого не сховаєш.P.S. Зараз тільки витрачаю: за останні дні проїхав дорогами Франції 1500 км (до дому ще 350 км, зараз жінка за кермом).Три ночівлі в готелях приблизно по 70€ за добу.Відвідування сьогодні палацу Château du Ludehttps://share.google/TA4zphvigfS1V8OmLОбід на двох в чудовому придорожньому ресторані (власник колишній мотогонщик - а зараз він повар у себе, жінка офіціант). Говорять англійською. До речі, вони вийшли вдвох на двір - побачити диковинку - авто української реєстрації з номерами серії ВС і питали, наскільки зараз важко в Україні. Я розказав, що знав.). Витрати 32.5€ за обід.Як бачите: не заробляю, а тільки витрачаю.Важливі події найближчими днями:- 04 жовтня наша українка, яка отримала громадянство Франції відлітає літаком на Краків (я допоміг взяти квитки), звідти автобусом (я допоміг взяти квитки щ Кракова на Дніпро) - у ваше пане Вадим місто. Там житло надасть її подруга. В неї багато бюрократичних справ різних. Треба відвезти рано зранку в аеропорт.- 21 жовтня в мене важливі бюрократичні події у Франції. Сьогодні отримав підтвердження з державної установи.- 22 жовтня зранку відлітаю на Базель, ввечері того ж дня - на Анталію. Вчора на прохання голови ОСББ сплатив квартплату 750 лір - близько 750 гривень. Як бачите, знову витрати.- 25 жовтня з України - рейсом з Кишинева прилітають в гості в Анталію друзі - знову витрати.Реально немає коли і заробити якусь копійчину.Треба у rjkz спитати, на чому я заробляю. Можливо, щось я і не знаю…Це ж десь, мабуть, купа грошей лежить: так в мене є граблі (2 штуки), сапа (1 штука), лопата штикова (1 штука) і треба просто підгрібати…