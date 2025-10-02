Як ваша?BIGor написав:
Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:52
Re: Еміграція, заробітчанство
Як ваша?
Додано: Нед 28 вер, 2025 17:07
Так, якщо плануєте в Польшу - то зможете закріпитись.
Додано: Чет 02 жов, 2025 10:55
Щось там в Польщі якось сумно.
Племінник, який мешкає у Варшаві, написав, що наші люди починають залишати Польщу: в Польщі «наших» вже не люблять….
Дам посилання на мій текст про «Легкі гроші» в США з джерелом походження за рахунок продажу квартири в Києві.
Можливо, він є більш актуальним на цій гілці.
Це про «легкі гроші». У емігранта за кордоном.
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Чет 02 жов, 2025 14:42
Може розкажите чим Ви наразі заробляєте на хліб?
Додано: Чет 02 жов, 2025 15:42
Так уже всем вроде все понятно.
Додано: Чет 02 жов, 2025 16:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Замечательный пример как ЧЕСТНО зарабатывать деньги.
И золотые слова в самом конце "Соромно - це цицьки показувати або людей обманювати".
Девушка САМА справилась в чужой стране в абсолютно стрессовой ситуации.
Наверное, и "дорогу перейти" САМА справится.
Додано: Чет 02 жов, 2025 16:24
Так вам же вже відповів rjkz.
Йому з New York все видно, нічого не сховаєш.
P.S. Зараз тільки витрачаю: за останні дні проїхав дорогами Франції 1500 км (до дому ще 350 км, зараз жінка за кермом).
Три ночівлі в готелях приблизно по 70€ за добу.
Відвідування сьогодні палацу Château du Lude
https://share.google/TA4zphvigfS1V8OmL
Обід на двох в чудовому придорожньому ресторані (власник колишній мотогонщик - а зараз він повар у себе, жінка офіціант). Говорять англійською. До речі, вони вийшли вдвох на двір - побачити диковинку - авто української реєстрації з номерами серії ВС і питали, наскільки зараз важко в Україні. Я розказав, що знав.). Витрати 32.5€ за обід.
Як бачите: не заробляю, а тільки витрачаю.
Важливі події найближчими днями:
- 04 жовтня наша українка, яка отримала громадянство Франції відлітає літаком на Краків (я допоміг взяти квитки), звідти автобусом (я допоміг взяти квитки щ Кракова на Дніпро) - у ваше пане Вадим місто. Там житло надасть її подруга. В неї багато бюрократичних справ різних. Треба відвезти рано зранку в аеропорт.
- 21 жовтня в мене важливі бюрократичні події у Франції. Сьогодні отримав підтвердження з державної установи.
- 22 жовтня зранку відлітаю на Базель, ввечері того ж дня - на Анталію. Вчора на прохання голови ОСББ сплатив квартплату 750 лір - близько 750 гривень. Як бачите, знову витрати.
- 25 жовтня з України - рейсом з Кишинева прилітають в гості в Анталію друзі - знову витрати.
Реально немає коли і заробити якусь копійчину.
Треба у rjkz спитати, на чому я заробляю. Можливо, щось я і не знаю…
Це ж десь, мабуть, купа грошей лежить: так в мене є граблі (2 штуки), сапа (1 штука), лопата штикова (1 штука) і треба просто підгрібати…
Додано: Чет 02 жов, 2025 16:53
Re: Еміграція, заробітчанство
|