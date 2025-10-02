RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 13:52

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео

Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.

Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією.
Як ваша?
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 17:07

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Bolt написав:Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.

Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією.
Як ваша?

Так, якщо плануєте в Польшу - то зможете закріпитись.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 10:55

Щось там в Польщі якось сумно.
Племінник, який мешкає у Варшаві, написав, що наші люди починають залишати Польщу: в Польщі «наших» вже не люблять….

Дам посилання на мій текст про «Легкі гроші» в США з джерелом походження за рахунок продажу квартири в Києві.
Можливо, він є більш актуальним на цій гілці.
Це про «легкі гроші». У емігранта за кордоном.
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 14:42

  akurt написав:Щось там в Польщі якось сумно.
Племінник, який мешкає у Варшаві, написав, що наші люди починають залишати Польщу: в Польщі «наших» вже не люблять….

Дам посилання на мій текст про «Легкі гроші» в США з джерелом походження за рахунок продажу квартири в Києві.
Можливо, він є більш актуальним на цій гілці.
Це про «легкі гроші». У емігранта за кордоном.
Інвестуємо в нерухомість закордоном

Може розкажите чим Ви наразі заробляєте на хліб?
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 15:42

  Vadim_ написав:
  akurt написав:Щось там в Польщі якось сумно.
Племінник, який мешкає у Варшаві, написав, що наші люди починають залишати Польщу: в Польщі «наших» вже не люблять….

Дам посилання на мій текст про «Легкі гроші» в США з джерелом походження за рахунок продажу квартири в Києві.
Можливо, він є більш актуальним на цій гілці.
Це про «легкі гроші». У емігранта за кордоном.
Інвестуємо в нерухомість закордоном

Може розкажите чим Ви наразі заробляєте на хліб?


Так уже всем вроде все понятно.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Замечательный пример как ЧЕСТНО зарабатывать деньги.
И золотые слова в самом конце "Соромно - це цицьки показувати або людей обманювати".
Девушка САМА справилась в чужой стране в абсолютно стрессовой ситуации.
Наверное, и "дорогу перейти" САМА справится.
  Vadim_ написав:
Може розкажите чим Ви наразі заробляєте на хліб?

Так вам же вже відповів rjkz.
Йому з New York все видно, нічого не сховаєш.

P.S. Зараз тільки витрачаю: за останні дні проїхав дорогами Франції 1500 км (до дому ще 350 км, зараз жінка за кермом).
Три ночівлі в готелях приблизно по 70€ за добу.
Відвідування сьогодні палацу Château du Lude
https://share.google/TA4zphvigfS1V8OmL
Обід на двох в чудовому придорожньому ресторані (власник колишній мотогонщик - а зараз він повар у себе, жінка офіціант). Говорять англійською. До речі, вони вийшли вдвох на двір - побачити диковинку - авто української реєстрації з номерами серії ВС і питали, наскільки зараз важко в Україні. Я розказав, що знав.). Витрати 32.5€ за обід.
Як бачите: не заробляю, а тільки витрачаю.

Важливі події найближчими днями:
- 04 жовтня наша українка, яка отримала громадянство Франції відлітає літаком на Краків (я допоміг взяти квитки), звідти автобусом (я допоміг взяти квитки щ Кракова на Дніпро) - у ваше пане Вадим місто. Там житло надасть її подруга. В неї багато бюрократичних справ різних. Треба відвезти рано зранку в аеропорт.
- 21 жовтня в мене важливі бюрократичні події у Франції. Сьогодні отримав підтвердження з державної установи.
- 22 жовтня зранку відлітаю на Базель, ввечері того ж дня - на Анталію. Вчора на прохання голови ОСББ сплатив квартплату 750 лір - близько 750 гривень. Як бачите, знову витрати.
- 25 жовтня з України - рейсом з Кишинева прилітають в гості в Анталію друзі - знову витрати.
Реально немає коли і заробити якусь копійчину.

Треба у rjkz спитати, на чому я заробляю. Можливо, щось я і не знаю…
Це ж десь, мабуть, купа грошей лежить: так в мене є граблі (2 штуки), сапа (1 штука), лопата штикова (1 штука) і треба просто підгрібати…
Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Щось там в Польщі якось сумно.
Племінник, який мешкає у Варшаві, написав, що наші люди починають залишати Польщу: в Польщі «наших» вже не люблять…

Є знайомі що поїхали далі. Але читав загальну ситуацію по даним ГУС зараз приїзжають більше українців ніж виїзжають.
Re: Еміграція, заробітчанство

А тым часом лира вже дэшэвшэ грывны
Бо били прыймають у Стамбули пА 41.7
Сыни продають пА42 и знайды ще дэ.
Семёныч - раскрой тайну сверхдоходов, позволяющих молодому офицеру-командиру бронепоезда по ВУС трескать то в ресторане стейки за бешеные эвро, то устрицы запивать Вдовой Клико(пА 2эвро баттл)
И это мы ещё затраты на топливо в Прадо 4,0 на номерах ВС(Днепр???) при таких сумасшедших пробегах не рассматривали.
  барабашов написав:А тым часом лира вже дэшэвшэ грывны
Бо били прыймають у Стамбули пА 41.7
Сыни продають пА42 и знайды ще дэ.
Семёныч - раскрой тайну сверхдоходов, позволяющих молодому офицеру-командиру бронепоезда по ВУС трескать то в ресторане стейки за бешеные эвро, то устрицы запивать Вдовой Клико(пА 2эвро баттл)
И это мы ещё затраты на топливо в Прадо 4,0 на номерах ВС(Днепр???) при таких сумасшедших пробегах не рассматривали.

И стоимость проезда по платным французским автобанам. 😎
