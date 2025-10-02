Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Чет 02 жов, 2025 20:50

https://youtu.be/B2JgTifDPiE?si=4_FaTgStus3PTphQ Наше ТЦК круче. 😎

Бо били прыймають у Стамбули пА 41.7

Сыни продають пА42 и знайды ще дэ.

Семёныч - раскрой тайну сверхдоходов, позволяющих молодому офицеру-командиру бронепоезда по ВУС трескать то в ресторане стейки за бешеные эвро, то устрицы запивать Вдовой Клико(пА 2эвро баттл)

И это мы ещё затраты на топливо в Прадо 4,0 на номерах ВС(Днепр???) при таких сумасшедших пробегах не рассматривали. А тым часом лира вже дэшэвшэ грывныБо били прыймають у Стамбули пА 41.7Сыни продають пА42 и знайды ще дэ.Семёныч - раскрой тайну сверхдоходов, позволяющих молодому офицеру-командиру бронепоезда по ВУС трескать то в ресторане стейки за бешеные эвро, то устрицы запивать Вдовой Клико(пА 2эвро баттл)И это мы ещё затраты на топливо в Прадо 4,0 на номерах ВС(Днепр???) при таких сумасшедших пробегах не рассматривали.

И стоимость проезда по платным французским автобанам. 😎 И стоимость проезда по платным французским автобанам. 😎



rjkz

Додано: Чет 02 жов, 2025 22:15
барабашов написав: А тым часом лира вже дэшэвшэ грывны

Картковий у Моні 1 ліра=1.0041 гривень, тиждень назад був 1.0051

Картковий у Моні 1 ліра=1.0041 гривень, тиждень назад був 1.0051 Картковий у Моні 1 ліра=1.0041 гривень, тиждень назад був 1.0051 Water Повідомлень: 3399 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 жов, 2025 22:20 барабашов написав: А тым часом лира вже дэшэвшэ грывны

Бо били прыймають у Стамбули пА 41.7

Сыни продають пА42 и знайды ще дэ.

Семёныч - раскрой тайну сверхдоходов, позволяющих молодому офицеру-командиру бронепоезда по ВУС трескать то в ресторане стейки за бешеные эвро, то устрицы запивать Вдовой Клико(пА 2эвро баттл)

И это мы ещё затраты на топливо в Прадо 4,0 на номерах ВС(Днепр???) при таких сумасшедших пробегах не рассматривали. А тым часом лира вже дэшэвшэ грывныБо били прыймають у Стамбули пА 41.7Сыни продають пА42 и знайды ще дэ.Семёныч - раскрой тайну сверхдоходов, позволяющих молодому офицеру-командиру бронепоезда по ВУС трескать то в ресторане стейки за бешеные эвро, то устрицы запивать Вдовой Клико(пА 2эвро баттл)И это мы ещё затраты на топливо в Прадо 4,0 на номерах ВС(Днепр???) при таких сумасшедших пробегах не рассматривали.

Чисто як в КВН: коварне запитання:

«Чому єврея з Дніпра турбує курс турецької ліри до шекеля, якщо автор питання ніколи не був в Туреччині, ніколи не був в Ізраїлі?»

Це замість нього як сказав пан Вадим «ИИ» задан питания?

Додано: Чет 02 жов, 2025 22:20
Чисто як в КВН: коварне запитання:

«Чому єврея з Дніпра турбує курс турецької ліри до шекеля, якщо автор питання ніколи не був в Туреччині, ніколи не був в Ізраїлі?»

Це замість нього як сказав пан Вадим «ИИ» задан питания?

Ну реально цікаво!

Повідомлень: 11332 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4034 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 жов, 2025 22:32 Bolt написав: И стоимость проезда по платным французским автобанам. 😎 И стоимость проезда по платным французским автобанам. 😎

Правильне кваліфіковане запитання.

Відповідаю:

- є сайт, де можна подивится, скільки буде коштувати проїзд по платним швидкісним дорогам Франціі (там дозволена швидкість 130 км/год).

- я подивився: від Тулузи на берег протоки Ла Манш - щоби помахати рукою королю Чарльзу ІІІ - близько 55€ в один бік.

- я прибічник руху по платних трасах: завжди так робив та завжди платив; логіка тут така: а) час руху; безпека руху, бо немає перехресть і світлофорів;

- тоді в навігаторі ставиш функцію «Без платних доріг».

- далі саме цікаве: відстать по платних дорогах БІЛЬША, а час руху - менший.

- обирай сам. Я вирішив поставити по безоплатних дорогах, бо спішити мені немає куди. А економія в 55€ - це як влучно сказав пан rjkz - і мертвого в New York розбудить. Альтернативні траси дають швидкість від 80 до 110 км/год. Приблизно, як на трасі з Чернівців до Львова.

Я ці гроші використовував на готелі.

Крім того: по таких дорогах справжня Франція. Будинки, церкви, лани, поля, виноградники…



As a result of this:

- я проїхав з півдня Франції на північ Франції близько 1800 км; це туди і назад.

- витрати пального склали 5,9 л бензину А95 на 100 км. Ціна 1 л 1,70 € за літр.

- зараз вдома 21:28, відкрив пляшку Кальвадоса, купленого в Нормандії - але продегустував - та читаю цей форум.

Щось не так? Я відпочивав. Мандрував. Дивився. Що не так? Не так читаю? Смартфон iPhone 13 Pro не такий!? Моле ще щось «не таке»?

Он вище мешканець New York пропонує учасникам форуму торгувати «цицьками». Ну, я не знаю, можливо і так…

Я в тому не фахівець… Правильне кваліфіковане запитання.Відповідаю:- є сайт, де можна подивится, скільки буде коштувати проїзд по платним швидкісним дорогам Франціі (там дозволена швидкість 130 км/год).- я подивився: від Тулузи на берег протоки Ла Манш - щоби помахати рукою королю Чарльзу ІІІ - близько 55€ в один бік.- я прибічник руху по платних трасах: завжди так робив та завжди платив; логіка тут така: а) час руху; безпека руху, бо немає перехресть і світлофорів;- тоді в навігаторі ставиш функцію «Без платних доріг».- далі саме цікаве: відстать по платних дорогах БІЛЬША, а час руху - менший.- обирай сам. Я вирішив поставити по безоплатних дорогах, бо спішити мені немає куди. А економія в 55€ - це як влучно сказав пан rjkz - і мертвого в New York розбудить. Альтернативні траси дають швидкість від 80 до 110 км/год. Приблизно, як на трасі з Чернівців до Львова.Я ці гроші використовував на готелі.Крім того: по таких дорогах справжня Франція. Будинки, церкви, лани, поля, виноградники…As a result of this:- я проїхав з півдня Франції на північ Франції близько 1800 км; це туди і назад.- витрати пального склали 5,9 л бензину А95 на 100 км. Ціна 1 л 1,70 € за літр.- зараз вдома 21:28, відкрив пляшку Кальвадоса, купленого в Нормандії - але продегустував - та читаю цей форум.Щось не так? Я відпочивав. Мандрував. Дивився. Що не так? Не так читаю? Смартфон iPhone 13 Pro не такий!? Моле ще щось «не таке»?Он вище мешканець New York пропонує учасникам форуму торгувати «цицьками». Ну, я не знаю, можливо і так…Я в тому не фахівець… Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 жов, 2025 22:47, всього редагувалось 1 раз. akurt

Додано: Чет 02 жов, 2025 22:40
Рахуй десь 45 ойро за 500 км плюс/мінус, бо там є різні власники цих автобанів і якщо це не ВЧЖ.

Половина авт їдуть не зупиняючись на ворота з буквою t. Це системи оплат без зупинки, тіпа Bip&Go, Sanef, не знаю скільки воно коштує, АЛЕ там вроді річна підписка. Проїзд по деяким тунелям окрема оплата.

Рахуй десь 45 ойро за 500 км плюс/мінус, бо там є різні власники цих автобанів і якщо це не ВЧЖ.

Половина авт їдуть не зупиняючись на ворота з буквою t. Це системи оплат без зупинки, тіпа Bip&Go, Sanef, не знаю скільки воно коштує, АЛЕ там вроді річна підписка. Проїзд по деяким тунелям окрема оплата. Рахуй десь 45 ойро за 500 км плюс/мінус, бо там є різні власники цих автобанів і якщо це не ВЧЖ.Половина авт їдуть не зупиняючись на ворота з буквою t. Це системи оплат без зупинки, тіпа Bip&Go, Sanef, не знаю скільки воно коштує, АЛЕ там вроді річна підписка. Проїзд по деяким тунелям окрема оплата. Water Повідомлень: 3399 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 жов, 2025 22:49 Правильні ваші слова: близько 10€ за 100 км траси.

Підтверджую.

У Франції є таке: “t”.

На практиці притискаєш в потрібному місті картку ПриватБанку - і поїхав далі.

Ці дні спеціально тестував безплатні траси, так навіть більше сподобалося: їдеш лісом зі швидкістю 80-110. Ніяких радарів.

Там де платна: 130 і весь час треба змінювати смуги руху, є крутіші за тебе на швидкості 130…

Крім того: 130 ніхто не гарантує, бо великі ділянки в ремонті, рух утруднено. Корки та швидкість значно зменшено…

Нервовий рух… akurt

Повідомлень: 11332 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4034 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 жов, 2025 23:10 akurt написав: Правильні ваші слова: близько 10€ за 100 км траси.

Підтверджую.

У Франції є таке: “t”.

На практиці притискаєш в потрібному місті картку ПриватБанку - і поїхав далі.

Ці дні спеціально тестував безплатні траси, так навіть більше сподобалося: їдеш лісом зі швидкістю 80-110. Ніяких радарів.

Там де платна: 130 і весь час треба змінювати смуги руху, є крутіші за тебе на швидкості 130…

Крім того: 130 ніхто не гарантує, бо великі ділянки в ремонті, рух утруднено. Корки та швидкість значно зменшено…

Нервовий рух… Правильні ваші слова: близько 10€ за 100 км траси.Підтверджую.У Франції є таке: “t”.На практиці притискаєш в потрібному місті картку ПриватБанку - і поїхав далі.Ці дні спеціально тестував безплатні траси, так навіть більше сподобалося: їдеш лісом зі швидкістю 80-110. Ніяких радарів.Там де платна: 130 і весь час треба змінювати смуги руху, є крутіші за тебе на швидкості 130…Крім того: 130 ніхто не гарантує, бо великі ділянки в ремонті, рух утруднено. Корки та швидкість значно зменшено…Нервовий рух…



10 євро за 100км таки багато..

Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива. 10 євро за 100км таки багато..Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива. Hotab Повідомлень: 16531 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2497 раз. Профіль 4 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 жов, 2025 23:14 akurt написав: Правильні ваші слова: близько 10€ за 100 км траси.

Підтверджую.

У Франції є таке: “t”.

Додано: Чет 02 жов, 2025 23:14
То не та t, то оплата карткою та оплата без зупинки, є такі здвоєні ворота.

Сам процес оплати карткою виглядає трішечки інакше.

Одного разу мені вистачило, шоб на відстані більше 100 км їздить тільки автобаном.

То не та t, то оплата карткою та оплата без зупинки, є такі здвоєні ворота.

Сам процес оплати карткою виглядає трішечки інакше.

Ці дні спеціально тестував безплатні траси, так навіть більше сподобалося: їдеш лісом зі швидкістю 80-110. Ніяких радарів.

Одного разу мені вистачило, шоб на відстані більше 100 км їздить тільки автобаном. То не та t, то оплата карткою та оплата без зупинки, є такі здвоєні ворота.Сам процес оплати карткою виглядає трішечки інакше.Одного разу мені вистачило, шоб на відстані більше 100 км їздить тільки автобаном. Water Повідомлень: 3399 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 жов, 2025 23:18 Hotab написав: 10 євро за 100км таки багато..

Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива. 10 євро за 100км таки багато..Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива.



Ну я погоджуюсь.

Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.

Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:

- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.

- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.

В грошах різниця в 55€.

Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі. Ну я погоджуюсь.Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.В грошах різниця в 55€.Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі. Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 жов, 2025 23:21, всього редагувалось 1 раз. akurt

