Hotab написав:10 євро за 100км таки багато.. Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива.
Ну я погоджуюсь. Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять. Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад: - мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв. - те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин. В грошах різниця в 55€. Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі.
Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення)) Не знаю що обрав би.
Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану)) Я вирішив , що воно того не варте)
Я цього разу саме відпочивав та вибрав їхати на 2 год. довше, але зекономити/заробити на готель. Фактично за 1 годину заробляєш 27,5€. Це дуже важливо, бо саме сьогодні один дописувач з Дніпра та один дописувач з Нью Йорка дуже цікавилися моїми заробітками. Ось: оприлюднюю. Ніколи так раніше не робив в - наприклад - Італії. Де така сама покілометрова оплата, як у Франції. В інших країнах: Словаччина, Словенія, Чехія, Румунія, Австрія, Болгарія та інших - фіксована плата за день, або тиждень, або за 10 днів.
Це яким маршрутлм різниця 15 хв??
Мова про оцю ділянку . Там автобана пару десятків км. А заради нього треба віньєтка. Поряд з автобаном є звичайна нормальна . Для неї віньєтка не треба
Угорщина, де по автобанам їдеш 300-500км, там сумніві нема .
З. І. Доречі, з Будапешта до Кракова після угор-словац кордону (по Словаччині) теж автобанів мізер. І лише заради тих кількох десятків км вінєтка сумнівна.
Bolt написав:И стоимость проезда по платным французским автобанам. 😎
Рахуй десь 45 ойро за 500 км плюс/мінус, бо там є різні власники цих автобанів і якщо це не ВЧЖ. Половина авт їдуть не зупиняючись на ворота з буквою t. Це системи оплат без зупинки, тіпа Bip&Go, Sanef, не знаю скільки воно коштує, АЛЕ там вроді річна підписка. Проїзд по деяким тунелям окрема оплата.
Коли у 19 році їхали до Мадрида, через Францію заплатив приблизно 100 € щоб її перетнути тільки в один бік. То в"їзали з Німеччини коло Саарюрюкена і виїхали біля Біаріцца. Ну і назад узбережжям десь 70€.
Так якщо заїжджати з Польші через Барвінок і їхати до Угорщини через Кошице, там всього сто з лишнім кілометрів. Автобан починажться з Кошице до угорського кордону з 20 км. Їхав два раза альтернативою дорогою. Не вартує купувати віньетку.