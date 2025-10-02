RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:20

  akurt написав:Ну я погоджуюсь.
Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.

Тануда...
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:24

Саме так: «тануда».
Різниця була помітною сьогодні в районі Бордо.
Там безоплатні траси перейшли в платні (без оплати), корки і всі полоси зайняті. Ремонти.
Ледве дочекався, коли проїду те Бордо…
akurt
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:28

  akurt написав:
  Hotab написав:10 євро за 100км таки багато..
Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива.


Ну я погоджуюсь.
Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.
Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:
- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.
- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.
В грошах різниця в 55€.
Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі.

Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))
Не знаю що обрав би.

Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))
Я вирішив , що воно того не варте)
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:37

  Hotab написав:
  akurt написав:
  Hotab написав:10 євро за 100км таки багато..
Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива.


Ну я погоджуюсь.
Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.
Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:
- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.
- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.
В грошах різниця в 55€.
Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі.

Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))
Не знаю що обрав би.

Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))
Я вирішив , що воно того не варте)

Це яким маршрутлм різниця 15 хв??
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:41

Я цього разу саме відпочивав та вибрав їхати на 2 год. довше, але зекономити/заробити на готель.
Фактично за 1 годину заробляєш 27,5€.
Це дуже важливо, бо саме сьогодні один дописувач з Дніпра та один дописувач з Нью Йорка дуже цікавилися моїми заробітками. Ось: оприлюднюю.
Ніколи так раніше не робив в - наприклад - Італії.
Де така сама покілометрова оплата, як у Франції.
В інших країнах: Словаччина, Словенія, Чехія, Румунія, Австрія, Болгарія та інших - фіксована плата за день, або тиждень, або за 10 днів.
akurt
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:56

  adeges написав:
  Hotab написав:
  akurt написав:[
Ну я погоджуюсь.
Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.
Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:
- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.
- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.
В грошах різниця в 55€.
Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі.

Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))
Не знаю що обрав би.

Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))
Я вирішив , що воно того не варте)

Це яким маршрутлм різниця 15 хв??


Мова про оцю ділянку . Там автобана пару десятків км. А заради нього треба віньєтка.
Поряд з автобаном є звичайна нормальна . Для неї віньєтка не треба


Зображення


Угорщина, де по автобанам їдеш 300-500км, там сумніві нема .


З. І. Доречі, з Будапешта до Кракова після угор-словац кордону (по Словаччині) теж автобанів мізер. І лише заради тих кількох десятків км вінєтка сумнівна.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 жов, 2025 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:12

  Water написав:
  Bolt написав:И стоимость проезда по платным французским автобанам. 😎

Рахуй десь 45 ойро за 500 км плюс/мінус, бо там є різні власники цих автобанів і якщо це не ВЧЖ.
Половина авт їдуть не зупиняючись на ворота з буквою t. Це системи оплат без зупинки, тіпа Bip&Go, Sanef, не знаю скільки воно коштує, АЛЕ там вроді річна підписка. Проїзд по деяким тунелям окрема оплата.

Коли у 19 році їхали до Мадрида, через Францію заплатив приблизно 100 € щоб її перетнути тільки в один бік. То в"їзали з Німеччини коло Саарюрюкена і виїхали біля Біаріцца. Ну і назад узбережжям десь 70€.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:15

  Hotab написав:
  akurt написав:
  Hotab написав:10 євро за 100км таки багато..
Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива.


Ну я погоджуюсь.
Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.
Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:
- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.
- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.
В грошах різниця в 55€.
Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі.

Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))
Не знаю що обрав би.

Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))
Я вирішив , що воно того не варте)

Так якщо заїжджати з Польші через Барвінок і їхати до Угорщини через Кошице, там всього сто з лишнім кілометрів. Автобан починажться з Кошице до угорського кордону з 20 км. Їхав два раза альтернативою дорогою.
Не вартує купувати віньетку.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:17

Ну я ж саме це і вказав
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:26

  Hotab написав:Bolt
Ну я ж саме це і вказав

Скоро а Албанії той автобан добудують дуиаю до Саранди на годину швидше буде їхати.
https://youtu.be/RKSWMM-9I8w?si=4o59ykpHNjuMQVkc
