Ну шо? Судя по всему, в ICE начинаются процессы по Ю4Ю. В частности, есть вопросы к тем кто: - на момент начала большой войны НЕ находился на территории Украины. А для мужчин 18-65 в США по Ю4Ю это очень характерно. - въехали по Ю4Ю с фиктивным браком, как правило с гражданкой Украины. Вопросы как к одной стороне фиктивного брака так и к другой. - к спонсорам Ю4Ю с большим количеством аффидавит оф саппорт. По своему опыту общения с Ю4Юшниками - кто-то приехал и законно, например, отец с тремя детьми. Кто-то откровенно сказал что на границе дал взятку. А большинство мужиков - заробитчане из Европы, которые просто не смогли раньше прорваться в США. По правде сказать, среди тех кого я знаю, нет лиц с фиктивным браком и нет людей зарабатывавших на аффидавитах, но что они есть, исключать не следует. Как мы знаем, аферистов хватает и в Украине и в США и в европейских странах, не говоря уж о странах БВ.