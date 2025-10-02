RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:50

  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt
Ну я ж саме це і вказав

Скоро а Албанії той автобан добудують дуиаю до Саранди на годину швидше буде їхати.
https://youtu.be/RKSWMM-9I8w?si=4o59ykpHNjuMQVkc


Ну побувати на пляжі Хемере ще раз дуже хочу.. Іонічне море мене вразило
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 01:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну шо?
Судя по всему, в ICE начинаются процессы по Ю4Ю. В частности, есть вопросы к тем кто:
- на момент начала большой войны НЕ находился на территории Украины. А для мужчин 18-65 в США по Ю4Ю это очень характерно.
- въехали по Ю4Ю с фиктивным браком, как правило с гражданкой Украины. Вопросы как к одной стороне фиктивного брака так и к другой.
- к спонсорам Ю4Ю с большим количеством аффидавит оф саппорт.
По своему опыту общения с Ю4Юшниками - кто-то приехал и законно, например, отец с тремя детьми. Кто-то откровенно сказал что на границе дал взятку.
А большинство мужиков - заробитчане из Европы, которые просто не смогли раньше прорваться в США.
По правде сказать, среди тех кого я знаю, нет лиц с фиктивным браком и нет людей зарабатывавших на аффидавитах, но что они есть, исключать не следует.
Как мы знаем, аферистов хватает и в Украине и в США и в европейских странах, не говоря уж о странах БВ.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 01:58

  Hotab написав:
  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt
Ну я ж саме це і вказав

Скоро а Албанії той автобан добудують дуиаю до Саранди на годину швидше буде їхати.
https://youtu.be/RKSWMM-9I8w?si=4o59ykpHNjuMQVkc


Ну побувати на пляжі Хемере ще раз дуже хочу.. Іонічне море мене вразило

Так там місто прямо над морем.
Не відомо куди каналізацію зкидають.
