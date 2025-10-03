Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2963296429652966 Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:50

Ну я ж саме це і вказав Ну я ж саме це і вказав

Скоро а Албанії той автобан добудують дуиаю до Саранди на годину швидше буде їхати.

https://youtu.be/RKSWMM-9I8w?si=4o59ykpHNjuMQVkc Скоро а Албанії той автобан добудують дуиаю до Саранди на годину швидше буде їхати.



Ну побувати на пляжі Хемере ще раз дуже хочу.. Іонічне море мене вразило

Судя по всему, в ICE начинаются процессы по Ю4Ю. В частности, есть вопросы к тем кто:

- на момент начала большой войны НЕ находился на территории Украины. А для мужчин 18-65 в США по Ю4Ю это очень характерно.

- въехали по Ю4Ю с фиктивным браком, как правило с гражданкой Украины. Вопросы как к одной стороне фиктивного брака так и к другой.

- к спонсорам Ю4Ю с большим количеством аффидавит оф саппорт.

По своему опыту общения с Ю4Юшниками - кто-то приехал и законно, например, отец с тремя детьми. Кто-то откровенно сказал что на границе дал взятку.

А большинство мужиков - заробитчане из Европы, которые просто не смогли раньше прорваться в США.

По правде сказать, среди тех кого я знаю, нет лиц с фиктивным браком и нет людей зарабатывавших на аффидавитах, но что они есть, исключать не следует.

Як мы знаємо, аферистів хватає і в Україні і в США і в європейських странах, не говоря уж о странах БВ.

Так там місто прямо над морем.

Вона є.

Ось тут:

Та відомо ж куди. Як і Чорногорія це робить у своїх небагатьох приморських «містах».

Це доречі одна з вимог до них (обох) для вступу в ЄС в 2028 році.

Якщо не важко , вкажи населені пункти чи інші контрольні точки щодо того майбутнього (і вже діючого) автобану.

Якщо знаєш, то яка частина вже функціонує, яка в процесі.

