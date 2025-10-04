|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 жов, 2025 00:16
Re: Еміграція, заробітчанство
...клієнта вкрав чи гонораром не поділився.
Додано: Нед 05 жов, 2025 00:38
Ю4Юшники разные бывают. Вот чувак 700 бачей кешем за день заработал.
Додано: Нед 05 жов, 2025 01:35
Звісно, різні...
Я наводив приклади серед моїх приятелів, які виїхали за Програмою U4U - всіх все ОК, проблем немає, і всі успішно працюють.
У відео вище саме цікаве звучить на 13:25:
"Після того, як ми купили будинок..."
Про купівлю ним будинка досить цікаво та з подробицями розказує той Володимир тут:
240 000 доларів. Будинок вимагав ремонту. Хлопець працьовитий - багато чого робив сам.
Реально козак!
Зверніть увагу:
- з 08:00 до 11:00 - огляд того, що він купив та в якому стані воно було.
- з 11:30 - умови кредиту: сума: 216 000 доларів, 6,625% річних. Виплата в місяць: 1 939 доларів (це фактично орендна плата, якщо б він хотів збагатити орендодавця, якщо би орендував).
Витратив чисто нна ремонт близько 21 000 доларів.
Загальні витрати на облаштування будинка, на документи, податки та експертизу - все для того, щоби вселитися у власний будинок - склали десь 65 000 доларів.
Суперова фараза ним сказана на 19:30 про те, що він має: що витратив та про що мріяв...
Рекомендую.
Блін, ну реально на Земній кулі є розумні працьовиті люди, які мають "клепку" в голові...
Вміють і думати, і працювати...
|