#<1 ... 2965296629672968> Додано: Нед 05 жов, 2025 00:16 Re: Еміграція, заробітчанство ...клієнта вкрав чи гонораром не поділився.

Так как тут на форуме нет Ю4Ю шников, то без подробностей.

"Детям лейтенанта Шмидта" это было-бы интересно, но...сами-сами.

Ю4Юшникам дали маааленькую надежду на получение гринки через один из типов виз, что раньше было закрыто, но это требует некоторой суммы, которой надо определенным образом быть "показана". Для этого нужна совместная работа лицензированных адвокатов и бухгалтеров. Обращаться к шарлатанам-самозванцам-проходимцам-специалистамповсемунасвете - бесполезно и даже вредно

Как для американцев, сумма не большая.

По своему опыту, такую сумму мы добавили к своему счету за чуть более чем 2 года после своего приезда. Так что это для Ю4Юшников реально даже если они приехали с пустыми карманами, усердно работали и разумно распоряжались деньгами. Но к тем, Ю4Ю шникам, которые наслаждались жизнью на полную, покупали красненькие машинки и катались по курортам это уже как правило не относится.

Фактически, эту сумму и тратить не надо - надо только ее иметь и правильно показать. Расходы, относительно небольшие, на адвокатов и бухгалтера.

Конечно, надо показать откуда эта сумма взялась и что с нее уплачены налоги.

Не буду на себя брать ответственность за 100% достоверность инфы, вссе таки я не адвокат и не бухгалтер, поэтому Ю4Ющникам стоит обратиться к специалистам для перепроверки ее.

Настоятельно не рекомендую обращаться к "знакомым", "специалистамповсемунасвете", "детям лейтенанта Шмидта, сыновьям турецкоподданного".

Но если кто-то не в состоянии самостоятельно перейти дорогу или заполнить анкету на турвизу, то им конечно нужен кто-то кто умеет пользоваться гуглом и в принципе подключаться к Интернету. Ну, и "приятная новость", которую я когда-то обещал сообщить.Так как тут на форуме нет Ю4Ю шников, то без подробностей."Детям лейтенанта Шмидта" это было-бы интересно, но...сами-сами.Ю4Юшникам дали маааленькую надежду на получение гринки через один из типов виз, что раньше было закрыто, но это требует некоторой суммы, которой надо определенным образом быть "показана". Для этого нужна совместная работа лицензированных адвокатов и бухгалтеров. Обращаться к шарлатанам-самозванцам-проходимцам-специалистамповсемунасвете - бесполезно и даже вредноКак для американцев, сумма не большая.По своему опыту, такую сумму мы добавили к своему счету за чуть более чем 2 года после своего приезда. Так что это для Ю4Юшников реально даже если они приехали с пустыми карманами, усердно работали и разумно распоряжались деньгами. Но к тем, Ю4Ю шникам, которые наслаждались жизнью на полную, покупали красненькие машинки и катались по курортам это уже как правило не относится.Фактически, эту сумму и тратить не надо - надо только ее иметь и правильно показать. Расходы, относительно небольшие, на адвокатов и бухгалтера.Конечно, надо показать откуда эта сумма взялась и что с нее уплачены налоги.Не буду на себя брать ответственность за 100% достоверность инфы, вссе таки я не адвокат и не бухгалтер, поэтому Ю4Ющникам стоит обратиться к специалистам для перепроверки ее.Настоятельно не рекомендую обращаться к "знакомым", "специалистамповсемунасвете", "детям лейтенанта Шмидта, сыновьям турецкоподданного".Но если кто-то не в состоянии самостоятельно перейти дорогу или заполнить анкету на турвизу, то им конечно нужен кто-то кто умеет пользоваться гуглом и в принципе подключаться к Интернету.

Ю4Юшники разные бывают. Вот чувак 700 бачей кешем за день заработал.

https://youtu.be/YH-JhYSCbkw?si=C926cjlgNqB8Ffjz Ю4Юшники разные бывают. Вот чувак 700 бачей кешем за день заработал.

Я наводив приклади серед моїх приятелів, які виїхали за Програмою U4U - всіх все ОК, проблем немає, і всі успішно працюють.



У відео вище саме цікаве звучить на 13:25:

"Після того, як ми купили будинок..."



Про купівлю ним будинка досить цікаво та з подробицями розказує той Володимир тут:

https://www.youtube.com/watch?v=BuWpV7ShDRo



240 000 доларів. Будинок вимагав ремонту. Хлопець працьовитий - багато чого робив сам.

Реально козак!



Зверніть увагу:

- з 08:00 до 11:00 - огляд того, що він купив та в якому стані воно було.

- з 11:30 - умови кредиту: сума: 216 000 доларів, 6,625% річних. Виплата в місяць: 1 939 доларів (це фактично орендна плата, якщо б він хотів збагатити орендодавця, якщо би орендував).



Витратив чисто нна ремонт близько 21 000 доларів.

Загальні витрати на облаштування будинка, на документи, податки та експертизу - все для того, щоби вселитися у власний будинок - склали десь 65 000 доларів.

Суперова фараза ним сказана на 19:30 про те, що він має: що витратив та про що мріяв...

Рекомендую.

Блін, ну реально на Земній кулі є розумні працьовиті люди, які мають "клепку" в голові...

Вміють і думати, і працювати... Звісно, різні...Я наводив приклади серед моїх приятелів, які виїхали за Програмою U4U - всіх все ОК, проблем немає, і всі успішно працюють.У відео вище саме цікаве звучить на 13:25:"Після того, як.."Про купівлю ним будинка досить цікаво та з подробицями розказує той Володимир тут:240 000 доларів. Будинок вимагав ремонту. Хлопець працьовитий - багато чого робив сам.Реально козак!Зверніть увагу:- з 08:00 до 11:00 - огляд того, що він купив та в якому стані воно було.- з 11:30 - умови кредиту: сума: 216 000 доларів, 6,625% річних. Виплата в місяць: 1 939 доларів (це фактично орендна плата, якщо б він хотів збагатити орендодавця, якщо би орендував).Витратив чисто нна ремонт близько 21 000 доларів.Загальні витрати на облаштування будинка, на документи, податки та експертизу - все для того, щоби вселитися у власний будинок - склали десь 65 000 доларів.Суперова фараза ним сказана на 19:30 про те, що він має: що витратив та про що мріяв...Рекомендую.Блін, ну реально на Земній кулі є розумні працьовиті люди, які мають "клепку" в голові... akurt

Повідомлень: 11343 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4034 раз. Подякували: 1505 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 жов, 2025 06:10 akurt написав: Звісно, різні...

Я наводив приклади серед моїх приятелів, які виїхали за Програмою U4U - всіх все ОК, проблем немає, і всі успішно працюють.



У відео вище саме цікаве звучить на 13:25:

"Після того, як ми купили будинок..."



Про купівлю ним будинка досить цікаво та з подробицями розказує той Володимир тут:

https://www.youtube.com/watch?v=BuWpV7ShDRo



240 000 доларів. Будинок вимагав ремонту. Хлопець працьовитий - багато чого робив сам.

Реально козак!



Зверніть увагу:

- з 08:00 до 11:00 - огляд того, що він купив та в якому стані воно було.

- з 11:30 - умови кредиту: сума: 216 000 доларів, 6,625% річних. Виплата в місяць: 1 939 доларів (це фактично орендна плата, якщо б він хотів збагатити орендодавця, якщо би орендував).



Витратив чисто нна ремонт близько 21 000 доларів.

Загальні витрати на облаштування будинка, на документи, податки та експертизу - все для того, щоби вселитися у власний будинок - склали десь 65 000 доларів.

Суперова фараза ним сказана на 19:30 про те, що він має: що витратив та про що мріяв...

Рекомендую.

Блін, ну реально на Земній кулі є розумні працьовиті люди, які мають "клепку" в голові...

Вміють і думати, і працювати... Звісно, різні...Я наводив приклади серед моїх приятелів, які виїхали за Програмою U4U - всіх все ОК, проблем немає, і всі успішно працюють.У відео вище саме цікаве звучить на 13:25:"Після того, як.."Про купівлю ним будинка досить цікаво та з подробицями розказує той Володимир тут:240 000 доларів. Будинок вимагав ремонту. Хлопець працьовитий - багато чого робив сам.Реально козак!Зверніть увагу:- з 08:00 до 11:00 - огляд того, що він купив та в якому стані воно було.- з 11:30 - умови кредиту: сума: 216 000 доларів, 6,625% річних. Виплата в місяць: 1 939 доларів (це фактично орендна плата, якщо б він хотів збагатити орендодавця, якщо би орендував).Витратив чисто нна ремонт близько 21 000 доларів.Загальні витрати на облаштування будинка, на документи, податки та експертизу - все для того, щоби вселитися у власний будинок - склали десь 65 000 доларів.Суперова фараза ним сказана на 19:30 про те, що він має: що витратив та про що мріяв...Рекомендую.Блін, ну реально на Земній кулі є розумні працьовиті люди, які мають "клепку" в голові...

Не побоявся, що статус в нього такий собі, може і до депортації дійти. Хоча, якщо щось, зможе і відпродати. Але нормально грошей з собою привіз. Хоча візуально хлопчик з єврейчиків. Тож може місцеві хасиди допомогли. 😎 Не побоявся, що статус в нього такий собі, може і до депортації дійти. Хоча, якщо щось, зможе і відпродати. Але нормально грошей з собою привіз. Хоча візуально хлопчик з єврейчиків. Тож може місцеві хасиди допомогли. 😎 Bolt Повідомлень: 3652 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 жов, 2025 07:44 Bolt написав: rjkz написав: Ну, и "приятная новость", которую я когда-то обещал сообщить.

Так как тут на форуме нет Ю4Ю шников, то без подробностей.

"Детям лейтенанта Шмидта" это было-бы интересно, но...сами-сами.

Ю4Юшникам дали маааленькую надежду на получение гринки через один из типов виз, что раньше было закрыто, но это требует некоторой суммы, которой надо определенным образом быть "показана". Для этого нужна совместная работа лицензированных адвокатов и бухгалтеров. Обращаться к шарлатанам-самозванцам-проходимцам-специалистамповсемунасвете - бесполезно и даже вредно

Как для американцев, сумма не большая.

По своему опыту, такую сумму мы добавили к своему счету за чуть более чем 2 года после своего приезда. Так что это для Ю4Юшников реально даже если они приехали с пустыми карманами, усердно работали и разумно распоряжались деньгами. Но к тем, Ю4Ю шникам, которые наслаждались жизнью на полную, покупали красненькие машинки и катались по курортам это уже как правило не относится.

Фактически, эту сумму и тратить не надо - надо только ее иметь и правильно показать. Расходы, относительно небольшие, на адвокатов и бухгалтера.

Конечно, надо показать откуда эта сумма взялась и что с нее уплачены налоги.

Не буду на себя брать ответственность за 100% достоверность инфы, вссе таки я не адвокат и не бухгалтер, поэтому Ю4Ющникам стоит обратиться к специалистам для перепроверки ее.

Настоятельно не рекомендую обращаться к "знакомым", "специалистамповсемунасвете", "детям лейтенанта Шмидта, сыновьям турецкоподданного".

Но если кто-то не в состоянии самостоятельно перейти дорогу или заполнить анкету на турвизу, то им конечно нужен кто-то кто умеет пользоваться гуглом и в принципе подключаться к Интернету. Ну, и "приятная новость", которую я когда-то обещал сообщить.Так как тут на форуме нет Ю4Ю шников, то без подробностей."Детям лейтенанта Шмидта" это было-бы интересно, но...сами-сами.Ю4Юшникам дали маааленькую надежду на получение гринки через один из типов виз, что раньше было закрыто, но это требует некоторой суммы, которой надо определенным образом быть "показана". Для этого нужна совместная работа лицензированных адвокатов и бухгалтеров. Обращаться к шарлатанам-самозванцам-проходимцам-специалистамповсемунасвете - бесполезно и даже вредноКак для американцев, сумма не большая.По своему опыту, такую сумму мы добавили к своему счету за чуть более чем 2 года после своего приезда. Так что это для Ю4Юшников реально даже если они приехали с пустыми карманами, усердно работали и разумно распоряжались деньгами. Но к тем, Ю4Ю шникам, которые наслаждались жизнью на полную, покупали красненькие машинки и катались по курортам это уже как правило не относится.Фактически, эту сумму и тратить не надо - надо только ее иметь и правильно показать. Расходы, относительно небольшие, на адвокатов и бухгалтера.Конечно, надо показать откуда эта сумма взялась и что с нее уплачены налоги.Не буду на себя брать ответственность за 100% достоверность инфы, вссе таки я не адвокат и не бухгалтер, поэтому Ю4Ющникам стоит обратиться к специалистам для перепроверки ее.Настоятельно не рекомендую обращаться к "знакомым", "специалистамповсемунасвете", "детям лейтенанта Шмидта, сыновьям турецкоподданного".Но если кто-то не в состоянии самостоятельно перейти дорогу или заполнить анкету на турвизу, то им конечно нужен кто-то кто умеет пользоваться гуглом и в принципе подключаться к Интернету.

Ю4Юшники разные бывают. Вот чувак 700 бачей кешем за день заработал.

https://youtu.be/YH-JhYSCbkw?si=C926cjlgNqB8Ffjz Ю4Юшники разные бывают. Вот чувак 700 бачей кешем за день заработал.



Не совсем разглядел какую именно плитку он снимал.

Если 9х9 инчей ПиВиСи, то у меня для него плохие новости.

Она с асбестом, если 12х12, то там есть вероятность что с асбестом, но может и нет.

В плитке асбест нон фрайбл, но при демонтаже он становится фрайбл.

Чувак мог надышаться асбестной пыли.

В горизонте 4-30 лет это может привести к очень существенным проблемам с легкими.

К сожалению, пришлось изучить этот вопрос.

Если это была асбестовая плитка, то ее снятие с соблюдением всех процедур затянуло-бы тысяч 20. Нужен лайсенс, страховка. Создание пыленепроницаемого контура, несколько душей внутри контура. Утилизация по коду.

Если его словят на выбрасывании в обычный или строительный мусор асбестосодержащих отходов - могут и посадить. Не совсем разглядел какую именно плитку он снимал.Если 9х9 инчей ПиВиСи, то у меня для него плохие новости.Она с асбестом, если 12х12, то там есть вероятность что с асбестом, но может и нет.В плитке асбест нон фрайбл, но при демонтаже он становится фрайбл.Чувак мог надышаться асбестной пыли.В горизонте 4-30 лет это может привести к очень существенным проблемам с легкими.К сожалению, пришлось изучить этот вопрос.Если это была асбестовая плитка, то ее снятие с соблюдением всех процедур затянуло-бы тысяч 20. Нужен лайсенс, страховка. Создание пыленепроницаемого контура, несколько душей внутри контура. Утилизация по коду.Если его словят на выбрасывании в обычный или строительный мусор асбестосодержащих отходов - могут и посадить. rjkz

Повідомлень: 17807 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8712 раз. Подякували: 5505 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 жов, 2025 08:04

По великому рахунку у всіх українців в усьому світі зараз статус «такий собі».

Але ж треба жити…

Крім того дивна річ є. Людство сучасного типу існує десь 300 000 років, всі ці 300 000 років будують-будують житло та нерухомість, будують-будують, і все не вистачає та не вистачає.

А так в нього нерухомість є.

Та ще й в гарному місці… навіть можна сказати «в дуже гарному».

Рекомендую подивитися, що та як купив той Володимир. Мені його думки, критерії та цифри дуже сподобалися. Пізнавально та повчально.

https://www.youtube.com/watch?v=BuWpV7ShDRo По великому рахунку у всіх українців в усьому світі зараз статус «такий собі».Але ж треба жити…Крім того дивна річ є. Людство сучасного типу існує десь 300 000 років, всі ці 300 000 років будують-будують житло та нерухомість, будують-будують, і все не вистачає та не вистачає.А так в нього нерухомість є.Та ще й в гарному місці… навіть можна сказати «в дуже гарному».Рекомендую подивитися, що та як купив той Володимир. Мені його думки, критерії та цифри дуже сподобалися. Пізнавально та повчально. akurt

Повідомлень: 11343 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4034 раз. Подякували: 1505 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 жов, 2025 08:26 Той «хлопчик» з Івано-Франківська.

Я б не сказав, що він так вже й багато грошей із собою привіз. З 65 000 вкладених в нерухомість в США грошей там «живих» грошей було мабуть не більше половини.

А навіть якщо всі 65 000 - «живі» готівкові гроші, то знову: не такі вже й великі гроші в наш сумний час. Можна сказати звичайні, адекватні звичайній людині, яка до своїх десь 35 років не байдикувала.

…Пригадую події початку 2023 року: я був у справах в Консульстві України в Анталії, переді мною до віконця було подружжя років 35-ти. Вони хотіли оформити Доручення на продаж здається 1-к квартири в Одесі. Їх хотіли «відфутболити», бо не було «готового» тексту в електронному вигляді - я їм підказав піднятися на третій поверх - там працює наша досвідчена перекладачка - в неї є «заготовки», то зроблять швидко текст і в електронному вигляді будуть мати, і просунуть рішення того питання далі. Бо рандеву на оформлення Доручення взяли місяць тому та приїхали з іншого міста - не можна було просто «опустити руки»…

Так ось ціна тієї нерухомості - зараз тому і згадав - була якраз 65 000 доларів.

Так що не такі вже й великі гроші… для людини, яка опинилася за кордоном… akurt

Повідомлень: 11343 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4034 раз. Подякували: 1505 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 жов, 2025 09:09

Так как тут на форуме нет Ю4Ю шников, то без подробностей.

"Детям лейтенанта Шмидта" это было-бы интересно, но...сами-сами.

Ю4Юшникам дали маааленькую надежду на получение гринки через один из типов виз, что раньше было закрыто, но это требует некоторой суммы, которой надо определенным образом быть "показана". Для этого нужна совместная работа лицензированных адвокатов и бухгалтеров. Обращаться к шарлатанам-самозванцам-проходимцам-специалистамповсемунасвете - бесполезно и даже вредно

Как для американцев, сумма не большая.

По своему опыту, такую сумму мы добавили к своему счету за чуть более чем 2 года после своего приезда. Так что это для Ю4Юшников реально даже если они приехали с пустыми карманами, усердно работали и разумно распоряжались деньгами. Но к тем, Ю4Ю шникам, которые наслаждались жизнью на полную, покупали красненькие машинки и катались по курортам это уже как правило не относится.

Фактически, эту сумму и тратить не надо - надо только ее иметь и правильно показать. Расходы, относительно небольшие, на адвокатов и бухгалтера.

Конечно, надо показать откуда эта сумма взялась и что с нее уплачены налоги.

Не буду на себя брать ответственность за 100% достоверность инфы, вссе таки я не адвокат и не бухгалтер, поэтому Ю4Ющникам стоит обратиться к специалистам для перепроверки ее.

Настоятельно не рекомендую обращаться к "знакомым", "специалистамповсемунасвете", "детям лейтенанта Шмидта, сыновьям турецкоподданного".

Но если кто-то не в состоянии самостоятельно перейти дорогу или заполнить анкету на турвизу, то им конечно нужен кто-то кто умеет пользоваться гуглом и в принципе подключаться к Интернету. Ну, и "приятная новость", которую я когда-то обещал сообщить.Так как тут на форуме нет Ю4Ю шников, то без подробностей."Детям лейтенанта Шмидта" это было-бы интересно, но...сами-сами.Ю4Юшникам дали маааленькую надежду на получение гринки через один из типов виз, что раньше было закрыто, но это требует некоторой суммы, которой надо определенным образом быть "показана". Для этого нужна совместная работа лицензированных адвокатов и бухгалтеров. Обращаться к шарлатанам-самозванцам-проходимцам-специалистамповсемунасвете - бесполезно и даже вредноКак для американцев, сумма не большая.По своему опыту, такую сумму мы добавили к своему счету за чуть более чем 2 года после своего приезда. Так что это для Ю4Юшников реально даже если они приехали с пустыми карманами, усердно работали и разумно распоряжались деньгами. Но к тем, Ю4Ю шникам, которые наслаждались жизнью на полную, покупали красненькие машинки и катались по курортам это уже как правило не относится.Фактически, эту сумму и тратить не надо - надо только ее иметь и правильно показать. Расходы, относительно небольшие, на адвокатов и бухгалтера.Конечно, надо показать откуда эта сумма взялась и что с нее уплачены налоги.Не буду на себя брать ответственность за 100% достоверность инфы, вссе таки я не адвокат и не бухгалтер, поэтому Ю4Ющникам стоит обратиться к специалистам для перепроверки ее.Настоятельно не рекомендую обращаться к "знакомым", "специалистамповсемунасвете", "детям лейтенанта Шмидта, сыновьям турецкоподданного".Но если кто-то не в состоянии самостоятельно перейти дорогу или заполнить анкету на турвизу, то им конечно нужен кто-то кто умеет пользоваться гуглом и в принципе подключаться к Интернету.

Ю4Юшники разные бывают. Вот чувак 700 бачей кешем за день заработал.

https://youtu.be/YH-JhYSCbkw?si=C926cjlgNqB8Ffjz Ю4Юшники разные бывают. Вот чувак 700 бачей кешем за день заработал.



Не совсем разглядел какую именно плитку он снимал.

Если 9х9 инчей ПиВиСи, то у меня для него плохие новости.

Она с асбестом, если 12х12, то там есть вероятность что с асбестом, но может и нет.

В плитке асбест нон фрайбл, но при демонтаже он становится фрайбл.

Чувак мог надышаться асбестной пыли.

В горизонте 4-30 лет это может привести к очень существенным проблемам с легкими.

К сожалению, пришлось изучить этот вопрос.

Если это была асбестовая плитка, то ее снятие с соблюдением всех процедур затянуло-бы тысяч 20. Нужен лайсенс, страховка. Создание пыленепроницаемого контура, несколько душей внутри контура. Утилизация по коду.

Если его словят на выбрасывании в обычный или строительный мусор асбестосодержащих отходов - могут и посадить. Не совсем разглядел какую именно плитку он снимал.Если 9х9 инчей ПиВиСи, то у меня для него плохие новости.Она с асбестом, если 12х12, то там есть вероятность что с асбестом, но может и нет.В плитке асбест нон фрайбл, но при демонтаже он становится фрайбл.Чувак мог надышаться асбестной пыли.В горизонте 4-30 лет это может привести к очень существенным проблемам с легкими.К сожалению, пришлось изучить этот вопрос.Если это была асбестовая плитка, то ее снятие с соблюдением всех процедур затянуло-бы тысяч 20. Нужен лайсенс, страховка. Создание пыленепроницаемого контура, несколько душей внутри контура. Утилизация по коду.Если его словят на выбрасывании в обычный или строительный мусор асбестосодержащих отходов - могут и посадить.

Нас в Украине таким не испугаешь. Если бы он эту плитку пару лет подряд срыаал, то может и вредно, а так фигня. Кстати в прошлой серии он Вывозил деревянные отходы на мусороперерабатываюший завод. Заплатил, что-то около 40 баксов.

https://youtu.be/YH-JhYSCbkw?si=C926cjlgNqB8Ffjz Ю4Юшники разные бывают. Вот чувак 700 бачей кешем за день заработал.



Не совсем разглядел какую именно плитку он снимал.

Если 9х9 инчей ПиВиСи, то у меня для него плохие новости.

Она с асбестом, если 12х12, то там есть вероятность что с асбестом, но может и нет.

В плитке асбест нон фрайбл, но при демонтаже он становится фрайбл.

Чувак мог надышаться асбестной пыли.

В горизонте 4-30 лет это может привести к очень существенным проблемам с легкими.

К сожалению, пришлось изучить этот вопрос.

Если это была асбестовая плитка, то ее снятие с соблюдением всех процедур затянуло-бы тысяч 20. Нужен лайсенс, страховка. Создание пыленепроницаемого контура, несколько душей внутри контура. Утилизация по коду.

Если его словят на выбрасывании в обычный или строительный мусор асбестосодержащих отходов - могут и посадить. Не совсем разглядел какую именно плитку он снимал.Если 9х9 инчей ПиВиСи, то у меня для него плохие новости.Она с асбестом, если 12х12, то там есть вероятность что с асбестом, но может и нет.В плитке асбест нон фрайбл, но при демонтаже он становится фрайбл.Чувак мог надышаться асбестной пыли.В горизонте 4-30 лет это может привести к очень существенным проблемам с легкими.К сожалению, пришлось изучить этот вопрос.Если это была асбестовая плитка, то ее снятие с соблюдением всех процедур затянуло-бы тысяч 20. Нужен лайсенс, страховка. Создание пыленепроницаемого контура, несколько душей внутри контура. Утилизация по коду.Если его словят на выбрасывании в обычный или строительный мусор асбестосодержащих отходов - могут и посадить.

Нас в Украине таким не испугаешь. Если бы он эту плитку пару лет подряд срыаал, то может и вредно, а так фигня. Кстати в прошлой серии он Вывозил деревянные отходы на мусороперерабатываюший завод. Заплатил, что-то около 40 баксов. Нас в Украине таким не испугаешь. Если бы он эту плитку пару лет подряд срыаал, то может и вредно, а так фигня. Кстати в прошлой серии он Вывозил деревянные отходы на мусороперерабатываюший завод. Заплатил, что-то около 40 баксов.



Поинтересуйтесь вопросом прежде чем писать. Поинтересуйтесь вопросом прежде чем писать. rjkz

Повідомлень: 17807 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8712 раз. Подякували: 5505 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 жов, 2025 14:34 Еміграція, заробітчанство



News from Ukraine



Другий день в славетному місті Дніпро перебуває наша українка, яка взагалі-то мешкає у Франції.

У Франції мешкає недалеко від мене, тому я допомагав їй взяти квитки, щоби попасти з Тулузи в Дніпро.

Взагалі поїздка досить приємна та зовсім недорога за ціною.

1. Літак Ryanair за 26€ переніс у славетний Краків. Все за розкладом.

2. Через 2 години відійшов автобус Pavluk Trans прямо від краківського аеропорту на Дніпро. Доволі приємна ціна: Краків-Дніпро 2500 гривень.

Рахуйте це десь 50€. Відправлення о 12:30.

3. Автобус пройшов через Львів приблизно о 19:00, кордон з Польщею пройшов швидко, у Львові пасажирів ретельно розсадили по інших автобусах, в залежності від кінцевої зупинки: кому Київ, а кому Дніпро.

5. Автобус на Дніпро йшов всю ніч - пройшов через працьовитий Кривій Ріг та вже о 13:20 пасажири були в верхній частині міста Дніпро.

6. Я точне місце перебування нашої української француженки не знаю, а якби знав, то й не сказав би, але ось надіслала відео, де відвідала бомбосховище, щоби зорієнтуватися на подальше перебування.



Ех, часи нервові… akurt

