#<1 ... 2965296629672968 Додано: Пон 06 жов, 2025 14:43 akurt написав: Краків-Дніпро 2500 гривень.

Рахуйте це десь 50€. Відправлення о 12:30.

3. Автобус пройшов через Львів приблизно о 19:00, кордон з Польщею пройшов швидко, у Львові пасажирів ретельно розсадили

Добу трястись по автобусах? Дама не шукає легких шляхів.

Добу трястись по автобусах? Дама не шукає легких шляхів.

Чим не влаштувли потяг 003Л, який йде швидше автобуса, купе приблизно за тисячу грн, або з Перемишля 032Д?

Ми з нею вирішили що варіант: літак плюс автобус до Дніпра буде краще.

1. Спочатку тоді додайте, як з Кракова попасти на потяг 003Л - автобусом знову і там десь 8 годин.

2. З Кракова попасти в Перемишль теоретично легко електричкою, але знову пересадка з очікуванням до вечора і квиток тільки на потяг коштує дорожче, ніж автобус Краків-Дніпро. Тобто: літак на Краків - електричка на PKP Krakow - електричка на PKP Przemysl - дві валізи в зубах - потяг ввечері.

2. Вказаний потяг 003Л відходить зі Львова о 21:55 - то ви запропонували дамі сидіти у Львові під обстрілами десь з 18:00 до 22:00?

Ну, не знаю...



Мій варіант дамі підійшов більше : я привіз в аеропорт Тулузи - літак на Краків - вийшла із зони прильоту - ВІДРАЗУ (!) зупинка автобуса - валізи в багажник автобуса - встала в Дніпрі (була комфортна пересадка у Львові з автобуса на автобус). akurt

