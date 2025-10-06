RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2965296629672968
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:43

  akurt написав:Краків-Дніпро 2500 гривень.
Рахуйте це десь 50€. Відправлення о 12:30.
3. Автобус пройшов через Львів приблизно о 19:00, кордон з Польщею пройшов швидко, у Львові пасажирів ретельно розсадили
5. Автобус на Дніпро йшов всю ніч - пройшов через працьовитий Кривій Ріг та вже о 13:20 пасажири були в верхній частині міста Дніпро.

Добу трястись по автобусах? Дама не шукає легких шляхів.
Чим не влаштувли потяг 003Л, який йде швидше автобуса, купе приблизно за тисячу грн, або з Перемишля 032Д?
Water
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:14

Ваші варіанти доволі цікаві, комусь вони підійдуть більше.
Ми з нею вирішили що варіант: літак плюс автобус до Дніпра буде краще.
1. Спочатку тоді додайте, як з Кракова попасти на потяг 003Л - автобусом знову і там десь 8 годин.
2. З Кракова попасти в Перемишль теоретично легко електричкою, але знову пересадка з очікуванням до вечора і квиток тільки на потяг коштує дорожче, ніж автобус Краків-Дніпро. Тобто: літак на Краків - електричка на PKP Krakow - електричка на PKP Przemysl - дві валізи в зубах - потяг ввечері.
2. Вказаний потяг 003Л відходить зі Львова о 21:55 - то ви запропонували дамі сидіти у Львові під обстрілами десь з 18:00 до 22:00?
Ну, не знаю...

Мій варіант дамі підійшов більше: я привіз в аеропорт Тулузи - літак на Краків - вийшла із зони прильоту - ВІДРАЗУ (!) зупинка автобуса - валізи в багажник автобуса - встала в Дніпрі (була комфортна пересадка у Львові з автобуса на автобус).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11343
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
  #<1 ... 2965296629672968
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6768)
06.10.2025 15:29
Ринок ОВДП (9846)
06.10.2025 15:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.