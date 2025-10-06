|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:43
akurt написав:
Краків-Дніпро 2500 гривень.
Рахуйте це десь 50€. Відправлення о 12:30.
3. Автобус пройшов через Львів приблизно о 19:00, кордон з Польщею пройшов швидко, у Львові пасажирів ретельно розсадили
5. Автобус на Дніпро йшов всю ніч - пройшов через працьовитий Кривій Ріг та вже о 13:20 пасажири були в верхній частині міста Дніпро.
Добу трястись по автобусах? Дама не шукає легких шляхів.
Чим не влаштувли потяг 003Л, який йде швидше автобуса, купе приблизно за тисячу грн, або з Перемишля 032Д?
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:14
Ваші варіанти доволі цікаві, комусь вони підійдуть більше.
Ми з нею вирішили що варіант: літак плюс автобус до Дніпра буде краще.
1. Спочатку тоді додайте, як з Кракова попасти на потяг 003Л - автобусом знову і там десь 8 годин.
2. З Кракова попасти в Перемишль теоретично легко електричкою, але знову пересадка з очікуванням до вечора і квиток тільки на потяг коштує дорожче, ніж автобус Краків-Дніпро. Тобто: літак на Краків - електричка на PKP Krakow - електричка на PKP Przemysl - дві валізи в зубах - потяг ввечері.
2. Вказаний потяг 003Л відходить зі Львова о 21:55 - то ви запропонували дамі сидіти у Львові під обстрілами десь з 18:00 до 22:00?
Ну, не знаю...
Мій варіант дамі підійшов більше: я привіз в аеропорт Тулузи - літак на Краків - вийшла із зони прильоту - ВІДРАЗУ (!) зупинка автобуса - валізи в багажник автобуса - встала в Дніпрі (була комфортна пересадка у Львові з автобуса на автобус).
