Додано: Пон 06 жов, 2025 15:14

Ваші варіанти доволі цікаві, комусь вони підійдуть більше.

Ми з нею вирішили що варіант: літак плюс автобус до Дніпра буде краще.

1. Спочатку тоді додайте, як з Кракова попасти на потяг 003Л - автобусом знову і там десь 8 годин. Пересадка у Львові з автобуса на потяг. З двома валізами. Я вам ще одну правду скажу: час прибуття автобусів з Польщі в Україну НЕВІДОМИЙ. Розклад є - гарантій прибуття за розкладом немає... На кордоні можна стояти і 8, і 12 годин...

2. З Кракова попасти в Перемишль теоретично легко електричкою (62 злотих, але знову пересадка - десь 4 години на вокзалі в Пшемислі) - з очікуванням до вечора і квиток тільки на потяг з Пшемисля коштує дорожче, ніж автобус Краків-Дніпро. Тобто: літак на Краків - електричка на PKP Krakow - електричка на PKP Przemysl - дві валізи в зубах - потяг ввечері.

2. Вказаний потяг 003Л відходить зі Львова о 21:55 - то треба французько-українській дамі сидіти у Львові під обстрілами десь з 18:00 до 22:00? Вона якраз у Львові перебувала в знаменитий і самий жахливий для Львова вечір з 4 на 5 жовтня.

Ну, не знаю...



Мій варіант дамі підійшов більше : я привіз в аеропорт Тулузи - літак на Краків - вийшла із зони прильоту в Кракові - ВІДРАЗУ (!) зупинка автобуса - валізи в багажник автобуса - встала в Дніпрі (була комфортна пересадка у Львові з автобуса на автобус - швидко виїхали за межі Львова).

І ще врахуйте: квиток на автобус з Кракова купується/бронюється БЕЗ оплати - хто зна, як долетить літак лоукостера та чи не буде закрито дронами аеропорт Кракова... А так заплатила готівкою при посадці.

До речі: автобус з Кракова був повний! Тобто всі пасажири автобуса з Кракова вирішили, що варіант нормальний. А там були пасажири і на Київ, і на Харків, і на Дніпро...



P.S. Запропонований вами варіант "літак-потяг" реально гарний і я його рекомендую український діаспорі в Анталії в інших випадках:

- літак до Кишинева - далі потяг на Київ.

- літак до Бухареста - далі потяг на Київ.

- літак до Відня - далі потяг до Ужгорода, а далі потяг на Київ.

Саме так - через Кишинів - до мене прибувають гості в Анталію із Запоріжжя 25 жовтня.

Як будуть назад добиратися - ще не думали, варіант нарОдиться сам собою.

Я й сам ще не знаю як буду добиратися - мабуть в грудні - з Анталії - на Тулузу...

З листопада багато авіарейсів не будуть виконуватися - наприклад той же "Краків-Тулуза" - не сезон. Поки що розглядаю варіанти:

Стамбул-Бордо, Стамбул-Марсель, Анталія - Франкфурт або Анталія-Мюнхен.