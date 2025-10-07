|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 жов, 2025 00:21
flyman написав: Сибарит написав:
Тогда и я дополню вопрос.
В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?
До 1996 р., а також після з пліснявою, видимими і невидимими печатками/штампами/підписами?
Яка реакція на колір? За синю дадуть товару більше чи дешевше?
При частных сделках старый доллар берут только за неликвид. Вот машины сейчас очень туго продаются, если кто и купит-то белого насыпет,и тому рады будут.
А если за ликвидный товар или там еще чего-то прямо командуют, неси синий,белый не возьмем.
И разделяй,не разделяй конкретно ты этот загон-а будешь брать белый, останешься у разбитого корыта.
Разница же в номинале купюр состоит в том,что "там" это средство мелких расчетов,"здесь" это аккумулирование и накопление.
Додано: Вів 07 жов, 2025 01:01
Машины через КИТ со штатов закупаются за синий
На перепродажу и сейчас их вовсю везут(свежие, 2-3года конечно)
Как таможню платят(в гривне конечно), где меняют - не в курсе, запчасти точно берут за гривну
Значит в маржу на приработке на каждом битке разница "белый-синий" закладывается и она не до5% естественно, как крутили руки обменки поначалу этого бзика(стрижки лохов)
Раритеты с капающим маслом и после десятка аварий конечно продаются за что дадут
Додано: Вів 07 жов, 2025 01:29
Через КИТ.. за синий
Через багато кого. І обмінка-24, і працюють з будь яким доларом , бо вони і приймають будь який.. просто по різній ціні.. і не тільки з доларом.
>>>>>>>>>
💵Здійснюємо оплату інвойсів за авто💵
🚘Аукціони Copart, CargoLoop LLC та інші 🚘
💵Тариф за кеш 3,1 % + 80 $ ПД💵
Тариф за usdt 1,6 %+ 80 ПД
🚘Оплата авто в Грузию W8hipping та інші 🚘
🪙Тариф за кеш 3,4% +100 $ ПД🪙
Тариф за usdt 1,8 %+100 ПД
❗️ Оплата оперативна❗️
З усіх питань співпраці з інвойсів:
(там були контакти)
свежие, 2-3года конечно)
Чьо «канєшно»?
4-5-7 років не везуть?
Про що була ця інформація?
Додано: Вів 07 жов, 2025 02:41
Про то что авто свежие вовсю покупают
За синий или белый - уточню.
Военные себе и жёнам и по 50куе битки берут.
Розовые и салатовые Велары и Маканы.
Не мойщики снарядов наверное.
Додано: Вів 07 жов, 2025 07:36
І «свєжіє» авто. І «не свєжіє». І «воєнниє». І не воєнниє купляють.
І за синій, і за білий. І за євро і за usdt.
А так-то взагалі питання вище піднімалось про сині долари і як зʼясували , пост був трохи мимо, бо нічого не пояснив і не доповнив. Просто в стилі «дивіться що мене турбує.. машини гади купляють».
Додано: Вів 07 жов, 2025 11:26
Еміграція, заробітчанство
News from Asia
(Або про автівки, які раптом почали всіх турбувати)
Ми цю тему вже багато разів піднімали та висвітлювали, але не всі слухають.
Це тема гарної якісної освіти своїх дітей.
Вже всі мабуть зрозуміли, що всі оті репетитори та всі оті @престижні@ ліцеї - до одного (заднього) місця.
Або є сіра речовина в черепній коробці - або її немає.
Фактор генетичний.
Сьогодні спитав у колеги по колишній роботі про його сина.
Цікава відповідь про місце нової роботи.
Але перед цим:
- університет в Україні;
- магістратура в Києво-Могилянській академії;
- робота в філії однієї міжнародної установи в Києві. Життя в орендованій квартирі.
- робота в філії тієї ж міжнародної установи в Булапешті. Життя в орендованій квартирі.
- навчання в одному із університетів в США. Отримування стипендії. Життя в орендованій квартирі.
- робота в місті Вашингтон (США) в головному офісі тієї ж міжнародної установи. Виїзд в Україну щоби одружитися та переїзд жінки в США до чоловіка. Народження дитини.
- рік 2025 - залишив США - виїхав на роботу в філії тієї ж міжнародної установи в якості голови офісу філії.
На сьогодні:
Країна 4 світу, але умови для родини непогані - двоповерхова резиденція 6700 кв футів, обслуговують 2 броньовані авто з сертифікованими водіями.
Самим водити будь що заборонено, бо трафік там не піддається нормальному опису.
Дика мусульманська країна.
Дитина ходить в американську суперсучасну школу.
Іноземці тусуються всі по клубах - німецький, британський і т д.
А то: долари сині, білі, зелені, з плямами, без плям, автівки пригнані, не пригнані, пробіг скручений, не скручений…
Дитячі забави…
