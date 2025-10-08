Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2967296829692970 Додано: Вів 07 жов, 2025 22:33 Схожа «пандемія» була десь 1,5 року тому в Туреччині: ніде не брали викопані з попід груші гроші - тільки із синьою смужкою.

Але тут така цікава річ була: ДЕРЖАВНІ турецькі банки брали всі підряд.

Нікого не дурили.

В мене тільки одну сотку не взяли ніде - всі інші забрали і не хрюкали!

Ту сотку я віддав нашому українцю - він мешкає в США - випадково зустрілися в Європі - він з першого разу вставив в банкомат в США на прийом - було зараховно.

Так що реально хтось когось дурить.

Додано: Вів 07 жов, 2025 23:17

Реально адекватна 30-ти річна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями!

https://youtu.be/r7QqJMblzJc?si=8xVgzPe9MWCUub_Z На сьогодні найбільш адекватною людиною, яка може розказати правду тим, хто реально цікавиться життям в еміграції, я особисто вважаю пана на відео нижче. Він з Івано-Франківська. Нічого не примальовує, та не прибрехує: все як було: важко так важко, дуже важко - так дуже важко, а вийшло як краще - так вийшло як краще!Реально адекватна 30-ти річна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями!

Додано: Сер 08 жов, 2025 01:32 А на скільки в Україні відрізняються курси "білих" та "синіх" долярів? Або, наприклад, за обмін старих на нові скільки хочуть комісії?

Додано: Сер 08 жов, 2025 01:42 Зараз різниця 15-25 копійок

Реально адекватна 30-ти річна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями!

https://youtu.be/r7QqJMblzJc?si=8xVgzPe9MWCUub_Z На сьогодні найбільш адекватною людиною, яка може розказати правду тим, хто реально цікавиться життям в еміграції, я особисто вважаю пана на відео нижче. Він з Івано-Франківська. Нічого не примальовує, та не прибрехує: все як було: важко так важко, дуже важко - так дуже важко, а вийшло як краще - так вийшло як краще!Реально адекватна 30-ти річна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями!

Додано: Сер 08 жов, 2025 07:11 Цікаво, скільки він за фотку на грінку бере, якщо йому тільки на чай 5 баксів лишили?!

Додано: Сер 08 жов, 2025 09:53 Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму.

Додано: Сер 08 жов, 2025 09:58

Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму. Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму.

