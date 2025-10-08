Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Схожа «пандемія» була десь 1,5 року тому в Туреччині: ніде не брали викопані з попід груші гроші - тільки із синьою смужкою. Але тут така цікава річ була: ДЕРЖАВНІ турецькі банки брали всі підряд. Нікого не дурили. В мене тільки одну сотку не взяли ніде - всі інші забрали і не хрюкали! Ту сотку я віддав нашому українцю - він мешкає в США - випадково зустрілися в Європі - він з першого разу вставив в банкомат в США на прийом - було зараховно. Так що реально хтось когось дурить.
На сьогодні найбільш адекватною людиною, яка може розказати правду тим, хто реально цікавиться життям в еміграції, я особисто вважаю пана на відео нижче. Він з Івано-Франківська. Нічого не примальовує, та не прибрехує: все як було: важко так важко, дуже важко - так дуже важко, а вийшло як краще - так вийшло як краще! Реально адекватна 30-ти річна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями! https://youtu.be/r7QqJMblzJc?si=8xVgzPe9MWCUub_Z
Цікаво, скільки він за фотку на грінку бере, якщо йому тільки на чай 5 баксів лишили?!