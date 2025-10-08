RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:33

Схожа «пандемія» була десь 1,5 року тому в Туреччині: ніде не брали викопані з попід груші гроші - тільки із синьою смужкою.
Але тут така цікава річ була: ДЕРЖАВНІ турецькі банки брали всі підряд.
Нікого не дурили.
В мене тільки одну сотку не взяли ніде - всі інші забрали і не хрюкали!
Ту сотку я віддав нашому українцю - він мешкає в США - випадково зустрілися в Європі - він з першого разу вставив в банкомат в США на прийом - було зараховно.
Так що реально хтось когось дурить.
akurt
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:17

На сьогодні найбільш адекватною людиною, яка може розказати правду тим, хто реально цікавиться життям в еміграції, я особисто вважаю пана на відео нижче. Він з Івано-Франківська. Нічого не примальовує, та не прибрехує: все як було: важко так важко, дуже важко - так дуже важко, а вийшло як краще - так вийшло як краще!
Реально адекватна 30-ти річна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями!
https://youtu.be/r7QqJMblzJc?si=8xVgzPe9MWCUub_Z
akurt
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 01:32

А на скільки в Україні відрізняються курси "білих" та "синіх" долярів? Або, наприклад, за обмін старих на нові скільки хочуть комісії?
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 01:42

Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:А на скільки в Україні відрізняються курси "білих" та "синіх" долярів? Або, наприклад, за обмін старих на нові скільки хочуть комісії?
Зараз різниця 15-25 копійок
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 07:11

  akurt написав:На сьогодні найбільш адекватною людиною, яка може розказати правду тим, хто реально цікавиться життям в еміграції, я особисто вважаю пана на відео нижче. Він з Івано-Франківська. Нічого не примальовує, та не прибрехує: все як було: важко так важко, дуже важко - так дуже важко, а вийшло як краще - так вийшло як краще!
Реально адекватна 30-ти річна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями!
https://youtu.be/r7QqJMblzJc?si=8xVgzPe9MWCUub_Z

Цікаво, скільки він за фотку на грінку бере, якщо йому тільки на чай 5 баксів лишили?!
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 09:53

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:А на скільки в Україні відрізняються курси "білих" та "синіх" долярів? Або, наприклад, за обмін старих на нові скільки хочуть комісії?
Зараз різниця 15-25 копійок

Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 09:58

  gonchik74 написав:
  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:А на скільки в Україні відрізняються курси "білих" та "синіх" долярів? Або, наприклад, за обмін старих на нові скільки хочуть комісії?
Зараз різниця 15-25 копійок

Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму.

А в умовному Дрогобичі нема відділень Ощаду, чи там курс ще гірше, ніж ринковий мінус 20
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 12:40

gonchik74

gonchik74 написав:
  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:А на скільки в Україні відрізняються курси "білих" та "синіх" долярів? Або, наприклад, за обмін старих на нові скільки хочуть комісії?
Зараз різниця 15-25 копійок

Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму.
Ну Київ, оптова обмінка - достатньо великий населений пункт?
