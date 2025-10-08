Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сибарит написав:Тогда и я дополню вопрос. В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?
До 1996 р., а також після з пліснявою, видимими і невидимими печатками/штампами/підписами? Яка реакція на колір? За синю дадуть товару більше чи дешевше?
Насколько я знаю, должны принять любую купюру. При мне как-то знакомая вытаскивала из кошелька купюру, она за что-то зацепилась и разорвалась пополам. Но ее приняли тут-же без вопросов. Вне зависимости состояния, купюра стоит столько, сколько на ней написано.
Bobua написав:Але у них якось на диво дешеве житло... Зарплати разів у 7-8 більші, а житло всього у 3-4 рази дорожче:
Все досить відносно, і сприйняття канадських провінцій теж. Знайомі вже другий рік в тому Вінніпегу - і не впевнений, що по всім параметрам ви б оцінили його краще ніж Франківськ.
Та 100%, що оцінив би гірше. Українською не говорять, ціни вищі за українські, вджобувати змушують, аби за то все платити (бо укр.заощадження втратять, як я тут бачу, десь у 2.5 рази купівельну здатність: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Canada ...) Ще й грізлі по горах ходять і людей гризуть, мабуть. 🤔😂😹
Але якби виникла потреба емігровувати -- то Канада таки видається здоровішим і безпечнішим (завдяки океанам) варіантом, аніж якісь дикунські, хоч і дешеві, єгипти-індії, не кажучи вже про расистську Африку, де аборигени умовно вистрелять собі в ногу, лиш би білому родезійському фермеру було гірше...
По таблиці зарплата в Канаді більше в 4 рази, майже все дорожче в середньому 2-2,5 рази, щось дешевше, щось набагато дорожче, але загалом виглядає на користь Канади. Ну і чоловічі черевики в одну українську середнью пенсію в порівнянні - звичайно жах.
А щодо більшої зарплати -- то це навряд чи для емігрантів першого покоління. Ймовірніше, що їм буде відповідність зарплати цінам як і вдома. Ціни в 2.5 і зарппл в 2.5 (а не 6). Але без рідних дому, мови...
BIGor написав:По таблиці зарплата в Канаді більше в 4 рази, майже все дорожче в середньому 2-2,5 рази, щось дешевше, щось набагато дорожче, але загалом виглядає на користь Канади. Ну і чоловічі черевики в одну українську середнью пенсію в порівнянні - звичайно жах.
тільки знайти канадійку чи, навіть, емігрантку для створення пари ...
BIGor написав:По таблиці зарплата в Канаді більше в 4 рази, майже все дорожче в середньому 2-2,5 рази, щось дешевше, щось набагато дорожче, але загалом виглядає на користь Канади. Ну і чоловічі черевики в одну українську середнью пенсію в порівнянні - звичайно жах.
тільки знайти канадійку чи, навіть, емігрантку для створення пари ...
Як мінімум можна зацікавити (а там уже діалог можна розвинути) якщо підʼїхати до неї зі старою підремонтованою радянською дитячою коляскою. Думаю таких залицяльників у неї ще не було