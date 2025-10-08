Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2968296929702971 Додано: Сер 08 жов, 2025 18:28 Сибарит написав: Тогда и я дополню вопрос.

В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?



Я ездил в США с середины 00-х.

Ни разу никто не пугался 100 долларовой купюры.

Пугаются пачек со 100 долларовыми купюрами.

Я ездил в США с середины 00-х.
Ни разу никто не пугался 100 долларовой купюры.
Пугаются пачек со 100 долларовыми купюрами.
Но намного удобней, выгодней и безопасней расчитывваться кредиткой.

Додано: Сер 08 жов, 2025 18:29 Hotab написав:

Добре що у них в масовому обороті нема 200 і 500, як є у євро))



Я слышал, что 500 еврокупюры уже не в ходу. Не?

Додано: Сер 08 жов, 2025 18:32 flyman написав:

До 1996 р., а також після з пліснявою, видимими і невидимими печатками/штампами/підписами?

До 1996 р., а також після з пліснявою, видимими і невидимими печатками/штампами/підписами?
Яка реакція на колір? За синю дадуть товару більше чи дешевше?



Насколько я знаю, должны принять любую купюру.

При мне как-то знакомая вытаскивала из кошелька купюру, она за что-то зацепилась и разорвалась пополам.

Но ее приняли тут-же без вопросов.

Насколько я знаю, должны принять любую купюру.
При мне как-то знакомая вытаскивала из кошелька купюру, она за что-то зацепилась и разорвалась пополам.
Но ее приняли тут-же без вопросов.
Вне зависимости состояния, купюра стоит столько, сколько на ней написано.

Додано: Сер 08 жов, 2025 18:35 rjkz написав:

Добре що у них в масовому обороті нема 200 і 500, як є у євро)) Добре що у них в масовому обороті нема 200 і 500, як є у євро))



Я слышал, что 500 еврокупюры уже не в ходу. Не?
В укр.банках дають, в європейських - беруть. В супермаркет думаю не варто йти з нею

Додано: Сер 08 жов, 2025 18:38 Faceless написав:

Все досить відносно, і сприйняття канадських провінцій теж. Знайомі вже другий рік в тому Вінніпегу - і не впевнений, що по всім параметрам ви б оцінили його краще ніж Франківськ.



Та 100%, що оцінив би гірше.

Українською не говорять, ціни вищі за українські, вджобувати змушують, аби за то все платити (бо укр.заощадження втратять, як я тут бачу, десь у 2.5 рази купівельну здатність: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Canada ...)

Ще й грізлі по горах ходять і людей гризуть, мабуть. 🤔😂😹



Та 100%, що оцінив би гірше.
Українською не говорять, ціни вищі за українські, вджобувати змушують, аби за то все платити (бо укр.заощадження втратять, як я тут бачу, десь у 2.5 рази купівельну здатність: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Canada ...)
Ще й грізлі по горах ходять і людей гризуть, мабуть. 🤔😂😹

Але якби виникла потреба емігровувати -- то Канада таки видається здоровішим і безпечнішим (завдяки океанам) варіантом, аніж якісь дикунські, хоч і дешеві, єгипти-індії, не кажучи вже про расистську Африку, де аборигени умовно вистрелять собі в ногу, лиш би білому родезійському фермеру було гірше...

Додано: Сер 08 жов, 2025 19:29 Bobua написав:

Все досить відносно, і сприйняття канадських провінцій теж. Знайомі вже другий рік в тому Вінніпегу - і не впевнений, що по всім параметрам ви б оцінили його краще ніж Франківськ. Все досить відносно, і сприйняття канадських провінцій теж. Знайомі вже другий рік в тому Вінніпегу - і не впевнений, що по всім параметрам ви б оцінили його краще ніж Франківськ.



Та 100%, що оцінив би гірше.

Українською не говорять, ціни вищі за українські, вджобувати змушують, аби за то все платити (бо укр.заощадження втратять, як я тут бачу, десь у 2.5 рази купівельну здатність: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Canada ...) Та 100%, що оцінив би гірше.Українською не говорять, ціни вищі за українські, вджобувати змушують, аби за то все платити (бо укр.заощадження втратять, як я тут бачу, десь у 2.5 рази купівельну здатність:...)

По таблиці зарплата в Канаді більше в 4 рази, майже все дорожче в середньому 2-2,5 рази, щось дешевше, щось набагато дорожче, але загалом виглядає на користь Канади. Ну і чоловічі черевики в одну українську середнью пенсію в порівнянні - звичайно жах.

Навіщо пенсу Leather Business Shoes 🤔😂😹



А щодо більшої зарплати -- то це навряд чи для емігрантів першого покоління.

Ймовірніше, що їм буде відповідність зарплати цінам як і вдома. Ціни в 2.5 і зарппл в 2.5 (а не 6).

Додано: Сер 08 жов, 2025 20:07 BIGor написав:

тільки знайти канадійку чи, навіть, емігрантку для створення пари ... тільки знайти канадійку чи, навіть, емігрантку для створення пари ...

