RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2968296929702971
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:28

  Сибарит написав:Тогда и я дополню вопрос.
В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?


Я ездил в США с середины 00-х.
Ни разу никто не пугался 100 долларовой купюры.
Пугаются пачек со 100 долларовыми купюрами.
Но намного удобней, выгодней и безопасней расчитывваться кредиткой.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17846
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8726 раз.
Подякували: 5506 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:29

  Hotab написав:
  Сибарит написав:Тогда и я дополню вопрос.
В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?

Добре що у них в масовому обороті нема 200 і 500, як є у євро))


Я слышал, что 500 еврокупюры уже не в ходу. Не?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17846
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8726 раз.
Подякували: 5506 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:32

  flyman написав:
  Сибарит написав:Тогда и я дополню вопрос.
В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?

До 1996 р., а також після з пліснявою, видимими і невидимими печатками/штампами/підписами?
Яка реакція на колір? За синю дадуть товару більше чи дешевше?


Насколько я знаю, должны принять любую купюру.
При мне как-то знакомая вытаскивала из кошелька купюру, она за что-то зацепилась и разорвалась пополам.
Но ее приняли тут-же без вопросов.
Вне зависимости состояния, купюра стоит столько, сколько на ней написано.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17846
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8726 раз.
Подякували: 5506 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:35

  rjkz написав:
  Hotab написав:
  Сибарит написав:Тогда и я дополню вопрос.
В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?

Добре що у них в масовому обороті нема 200 і 500, як є у євро))


Я слышал, что 500 еврокупюры уже не в ходу. Не?

В укр.банках дають, в європейських - беруть. В супермаркет думаю не варто йти з нею
Hotab
 
Повідомлень: 16639
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:38

  Faceless написав:
  Bobua написав:Але у них якось на диво дешеве житло...
Зарплати разів у 7-8 більші, а житло всього у 3-4 рази дорожче:

Все досить відносно, і сприйняття канадських провінцій теж. Знайомі вже другий рік в тому Вінніпегу - і не впевнений, що по всім параметрам ви б оцінили його краще ніж Франківськ.


Та 100%, що оцінив би гірше.
Українською не говорять, ціни вищі за українські, вджобувати змушують, аби за то все платити (бо укр.заощадження втратять, як я тут бачу, десь у 2.5 рази купівельну здатність: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Canada ...)
Ще й грізлі по горах ходять і людей гризуть, мабуть. 🤔😂😹

Але якби виникла потреба емігровувати -- то Канада таки видається здоровішим і безпечнішим (завдяки океанам) варіантом, аніж якісь дикунські, хоч і дешеві, єгипти-індії, не кажучи вже про расистську Африку, де аборигени умовно вистрелять собі в ногу, лиш би білому родезійському фермеру було гірше...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 24.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:29

  Bobua написав:
  Faceless написав:
  Bobua написав:Але у них якось на диво дешеве житло...
Зарплати разів у 7-8 більші, а житло всього у 3-4 рази дорожче:

Все досить відносно, і сприйняття канадських провінцій теж. Знайомі вже другий рік в тому Вінніпегу - і не впевнений, що по всім параметрам ви б оцінили його краще ніж Франківськ.


Та 100%, що оцінив би гірше.
Українською не говорять, ціни вищі за українські, вджобувати змушують, аби за то все платити (бо укр.заощадження втратять, як я тут бачу, десь у 2.5 рази купівельну здатність: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Canada ...)

По таблиці зарплата в Канаді більше в 4 рази, майже все дорожче в середньому 2-2,5 рази, щось дешевше, щось набагато дорожче, але загалом виглядає на користь Канади. Ну і чоловічі черевики в одну українську середнью пенсію в порівнянні - звичайно жах.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10203
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:48

BIGor

Навіщо пенсу Leather Business Shoes 🤔😂😹

А щодо більшої зарплати -- то це навряд чи для емігрантів першого покоління.
Ймовірніше, що їм буде відповідність зарплати цінам як і вдома. Ціни в 2.5 і зарппл в 2.5 (а не 6).
Але без рідних дому, мови...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 24.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 20:07

  BIGor написав:По таблиці зарплата в Канаді більше в 4 рази, майже все дорожче в середньому 2-2,5 рази, щось дешевше, щось набагато дорожче, але загалом виглядає на користь Канади. Ну і чоловічі черевики в одну українську середнью пенсію в порівнянні - звичайно жах.

тільки знайти канадійку чи, навіть, емігрантку для створення пари ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41089
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 20:18

  flyman написав:
  BIGor написав:По таблиці зарплата в Канаді більше в 4 рази, майже все дорожче в середньому 2-2,5 рази, щось дешевше, щось набагато дорожче, але загалом виглядає на користь Канади. Ну і чоловічі черевики в одну українську середнью пенсію в порівнянні - звичайно жах.

тільки знайти канадійку чи, навіть, емігрантку для створення пари ...

Як мінімум можна зацікавити (а там уже діалог можна розвинути) якщо підʼїхати до неї зі старою підремонтованою радянською дитячою коляскою. Думаю таких залицяльників у неї ще не було
Hotab
 
Повідомлень: 16639
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
  #<1 ... 2968296929702971
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.