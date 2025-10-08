|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 жов, 2025 22:59
akurt написав:
Якщо хтось би у Франції захотів розплатитися купюрою не те що в 500€, а 100€, то висять оголошення:
«Якщо ви хочете розплатитися купюрою в 100€, будь ласка, приготуйте свою ID-картку».
Немає таких оголошень з цифрами «200», або «500». Народ живе скромно. На українців в багатстві не рівняються, хоча українців і поважають…
І що, показав свій паспорт і все?
А за отель розрахуватися сотками-двохсотками?
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 852
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему