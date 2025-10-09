|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 08 жов, 2025 22:59
akurt написав:
Якщо хтось би у Франції захотів розплатитися купюрою не те що в 500€, а 100€, то висять оголошення:
«Якщо ви хочете розплатитися купюрою в 100€, будь ласка, приготуйте свою ID-картку».
Немає таких оголошень з цифрами «200», або «500». Народ живе скромно. На українців в багатстві не рівняються, хоча українців і поважають…
І що, показав свій паспорт і все?
А за отель розрахуватися сотками-двохсотками?
Додано: Чет 09 жов, 2025 02:43
Миша-клиент написав:
І що, показав свій паспорт
akurt написав:
Якщо хтось би у Франції захотів розплатитися купюрою не те що в 500€, а 100€, то висять оголошення:
«Якщо ви хочете розплатитися купюрою в 100€, будь ласка, приготуйте свою ID-картку».
Немає таких оголошень з цифрами «200», або «500». Народ живе скромно. На українців в багатстві не рівняються, хоча українців і поважають…
і все?
А за отель розрахуватися сотками-двохсотками?
Додано: Чет 09 жов, 2025 03:58
Миша-клиент написав:
І що, показав свій паспорт і все?
А за отель розрахуватися сотками-двохсотками?
Прецедентів розрахунків у Франції готівкою за останній рік практично ніде не бачив, навіть в готелях.
В супермаркеті можна інколи побачити готівку, але це навіть дивуєшся, максимальну купюру при розрахунках в супермаркеті бачив в 50€.
Я не думаю що «просто показав паспорт», мабуть фіксують якось для повідомлення в податкову.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:35
Расплачивалась вчера 100 € на кассе в супермаркете еLeclerc во Франции кассир на минуту ее на свет посмотрела кстати эту купюру я с Украины привезла ее в Киеве не брали в обменниках чуть надрыв был на сгибе в 0,5 см ! Ездим во Францию за продуктами тк в Швейцарии все дороже ! Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:48
tzeery608
Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже
Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.
Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить?
Додано: Чет 09 жов, 2025 12:19
tzeery608 написав:
Расплачивалась вчера 100 € на кассе в супермаркете еLeclerc во Франции кассир на минуту ее на свет посмотрела кстати эту купюру я с Украины привезла ее в Киеве не брали в обменниках чуть надрыв был на сгибе в 0,5 см ! Ездим во Францию за продуктами тк в Швейцарии все дороже ! Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже
Цікаво чути про такі подробиці.
Сам часто роблю закупи саме в цій мережі супермаркетів. Завжди обслуговування на найвищому рівні. Особливо кумедно та цікаво дивитися, як навчені продавці з «мʼясного відділу»: замовиш шинку - вставлять в машину для нарізки - регулюють товщину відрізаної частки. Першу відрізану показують, чи підходить така товщина шарів нарізки шинки.
Завжди великий вибір устриць від різних постачальників.
Тиждень тому мандрував Францією з півдня на північ - в Нормандію, то помітив, що на півночі Франції все дорожче з харчів.
Так що мешканці Швейцарії все вірно роблять: на півдні все дешевше!
Додано: Чет 09 жов, 2025 12:44
Еміграція, заробітчанство
Не знаю, наскільки достовірна інформація з Данії (випадково знайшов в мережі), але цифри цікаві і змушують замислитися:
- Уряд Даніі в 1992 році дозволив вʼїзд в країну 321-му біженцю з Палестини (країна зараз «на слуху» вже більше за Україну);
- з них 204 було засуджено за злочини і 71 - вже далі сиділи в тюрмі;
- з них 176 - «сиділи» на соціальній помочі.
- в цілому з 321 біженця було засуджено 63%;
- другого покоління було аж 999 (діти перших, які активно - вибачаюсь - плодилися);
- з них було засуджено за злочини 372 і в тюрму на довго попало 132 особи.
- з них вже 362 особи почали жити на соціальну допомогу.
- в цілому 34% з другого покоління отримали судимість;
- а 37% отримали соціальну допомогу та жили на соціальну допомогу.
В цілому ініціатор благочинної справи з Уряду Данії в 2019 році визнав, що Рішення 1992 року було пимилковим.
Дуже би хотілося, щоби такої думки не було в європейських країнах щодо українців.
Поки що немає.
На днях відвідували одне середньовічне містечко - досить цікаво, як все збережено з 1660 року - в одному місці вулиці були широкі сходи на другий поверх будівлі - там галерея картин місцевого художника. Походили подивилися, вийшли, коли навпроти виходу стіл, два стільця, сидять два сивих дядька, один з них пропонував розказати про картини більш докладно та повернутися в галерею - як виявилося це сам художник!
Коли ми сказали, що ми з України, то очі двох сивих чоловіків засвітилися любовʼю, почали нас обнімати та ледве не цілувати і весь час говорили, що вони на боці України!
Було несподівано та приємно…
Нехай би так і було далі…
P.S. Цифрові дані про біженці навів блогер sila_lifenews. Зустрів вперше такого, за точність не відповідаю.
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:46
tzeery608 написав:
Расплачивалась вчера 100 € на кассе в супермаркете еLeclerc во Франции кассир на минуту ее на свет посмотрела кстати эту купюру я с Украины привезла ее в Киеве не брали в обменниках чуть надрыв был на сгибе в 0,5 см !
І шо, касир вимагав посвідчення особи? Особисто я ніколи не чув і не бачив таких повідомлень. А ось особисто у мене був випадок, коли в Австрії я розрахувався в Billa карткою Visa Platinum, продавець спитав посвідчення особи та звірив з написом на картці.
Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже
То у вас банк такий- міняйте, або картку в ойро майте.
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:48
Hotab написав:
Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже
Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.
Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить?
То банк, вони можуть комісію встановить за кожну транзакцію в валюті, яка віздрізняється від франка.
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:49
akurt написав:
Так що мешканці Швейцарії все вірно роблять: на півдні все дешевше!
Це поки митниця не піймала.
