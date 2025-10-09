Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2969297029712972 Додано: Сер 08 жов, 2025 22:59 akurt написав: Якщо хтось би у Франції захотів розплатитися купюрою не те що в 500€, а 100€, то висять оголошення:

«Якщо ви хочете розплатитися купюрою в 100€, будь ласка, приготуйте свою ID-картку».

Якщо хтось би у Франції захотів розплатитися купюрою не те що в 500€, а 100€, то висять оголошення:

«Якщо ви хочете розплатитися купюрою в 100€, будь ласка, приготуйте свою ID-картку».

Немає таких оголошень з цифрами «200», або «500». Народ живе скромно. На українців в багатстві не рівняються, хоча українців і поважають…



І що, показав свій паспорт і все?

І що, показав свій паспорт і все?

А за отель розрахуватися сотками-двохсотками?

«Якщо ви хочете розплатитися купюрою в 100€, будь ласка, приготуйте свою ID-картку».

Якщо хтось би у Франції захотів розплатитися купюрою не те що в 500€, а 100€, то висять оголошення:

«Якщо ви хочете розплатитися купюрою в 100€, будь ласка, приготуйте свою ID-картку».

Немає таких оголошень з цифрами «200», або «500». Народ живе скромно. На українців в багатстві не рівняються, хоча українців і поважають…



І що, показав свій паспорт і все?

і все?А за отель розрахуватися сотками-двохсотками?



rjkz

Додано: Чет 09 жов, 2025 03:58 Миша-клиент написав: І що, показав свій паспорт і все?

А за отель розрахуватися сотками-двохсотками?

А за отель розрахуватися сотками-двохсотками? І що, показав свій паспорт і все?А за отель розрахуватися сотками-двохсотками?

Прецедентів розрахунків у Франції готівкою за останній рік практично ніде не бачив, навіть в готелях.

В супермаркеті можна інколи побачити готівку, але це навіть дивуєшся, максимальну купюру при розрахунках в супермаркеті бачив в 50€.

Прецедентів розрахунків у Франції готівкою за останній рік практично ніде не бачив, навіть в готелях.

В супермаркеті можна інколи побачити готівку, але це навіть дивуєшся, максимальну купюру при розрахунках в супермаркеті бачив в 50€.

Я не думаю що «просто показав паспорт», мабуть фіксують якось для повідомлення в податкову.

Додано: Чет 09 жов, 2025 11:35 Re: Еміграція, заробітчанство Расплачивалась вчера 100 € на кассе в супермаркете еLeclerc во Франции кассир на минуту ее на свет посмотрела кстати эту купюру я с Украины привезла ее в Киеве не брали в обменниках чуть надрыв был на сгибе в 0,5 см ! Ездим во Францию за продуктами тк в Швейцарии все дороже ! Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже

Додано: Чет 09 жов, 2025 11:48 tzeery608

Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже

Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже





Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.

Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.

Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить?

Цікаво чути про такі подробиці.

Сам часто роблю закупи саме в цій мережі супермаркетів. Завжди обслуговування на найвищому рівні. Особливо кумедно та цікаво дивитися, як навчені продавці з «мʼясного відділу»: замовиш шинку - вставлять в машину для нарізки - регулюють товщину відрізаної частки. Першу відрізану показують, чи підходить така товщина шарів нарізки шинки.

Завжди великий вибір устриць від різних постачальників.

Тиждень тому мандрував Францією з півдня на північ - в Нормандію, то помітив, що на півночі Франції все дорожче з харчів.

Цікаво чути про такі подробиці.

Сам часто роблю закупи саме в цій мережі супермаркетів. Завжди обслуговування на найвищому рівні. Особливо кумедно та цікаво дивитися, як навчені продавці з «мʼясного відділу»: замовиш шинку - вставлять в машину для нарізки - регулюють товщину відрізаної частки. Першу відрізану показують, чи підходить така товщина шарів нарізки шинки.

Завжди великий вибір устриць від різних постачальників.

Тиждень тому мандрував Францією з півдня на північ - в Нормандію, то помітив, що на півночі Франції все дорожче з харчів.

Так що мешканці Швейцарії все вірно роблять: на півдні все дешевше!

Додано: Чет 09 жов, 2025 12:44 Еміграція, заробітчанство



Не знаю, наскільки достовірна інформація з Данії (випадково знайшов в мережі), але цифри цікаві і змушують замислитися:

- Уряд Даніі в 1992 році дозволив вʼїзд в країну 321-му біженцю з Палестини (країна зараз «на слуху» вже більше за Україну);

- з них 204 було засуджено за злочини і 71 - вже далі сиділи в тюрмі;

- з них 176 - «сиділи» на соціальній помочі.

- в цілому з 321 біженця було засуджено 63%;



- другого покоління було аж 999 (діти перших, які активно - вибачаюсь - плодилися);

- з них було засуджено за злочини 372 і в тюрму на довго попало 132 особи.

- з них вже 362 особи почали жити на соціальну допомогу.

- в цілому 34% з другого покоління отримали судимість;

- а 37% отримали соціальну допомогу та жили на соціальну допомогу.

В цілому ініціатор благочинної справи з Уряду Данії в 2019 році визнав, що Рішення 1992 року було пимилковим.



Дуже би хотілося, щоби такої думки не було в європейських країнах щодо українців.

Поки що немає.

На днях відвідували одне середньовічне містечко - досить цікаво, як все збережено з 1660 року - в одному місці вулиці були широкі сходи на другий поверх будівлі - там галерея картин місцевого художника. Походили подивилися, вийшли, коли навпроти виходу стіл, два стільця, сидять два сивих дядька, один з них пропонував розказати про картини більш докладно та повернутися в галерею - як виявилося це сам художник!

Коли ми сказали, що ми з України, то очі двох сивих чоловіків засвітилися любовʼю, почали нас обнімати та ледве не цілувати і весь час говорили, що вони на боці України!

Було несподівано та приємно…

Нехай би так і було далі…



P.S. Цифрові дані про біженці навів блогер sila_lifenews. Зустрів вперше такого, за точність не відповідаю.

Додано: Чет 09 жов, 2025 13:46 tzeery608 написав: Расплачивалась вчера 100 € на кассе в супермаркете еLeclerc во Франции кассир на минуту ее на свет посмотрела кстати эту купюру я с Украины привезла ее в Киеве не брали в обменниках чуть надрыв был на сгибе в 0,5 см !

І шо, касир вимагав посвідчення особи? Особисто я ніколи не чув і не бачив таких повідомлень. А ось особисто у мене був випадок, коли в Австрії я розрахувався в Billa карткою Visa Platinum, продавець спитав посвідчення особи та звірив з написом на картці.

Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже

І шо, касир вимагав посвідчення особи? Особисто я ніколи не чув і не бачив таких повідомлень. А ось особисто у мене був випадок, коли в Австрії я розрахувався в Billa карткою Visa Platinum, продавець спитав посвідчення особи та звірив з написом на картці.

Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже

То у вас банк такий- міняйте, або картку в ойро майте.

Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже



Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.

Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.

Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить?

То банк, вони можуть комісію встановить за кожну транзакцію в валюті, яка віздрізняється від франка.

