Water написав:
Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину?
Я думаю все трохи простіше та прагматичніше: за кордоном люди часто мають роботу досить далеко від свого будинка витрачають досить багато часу на дорогу і можуть звісно французи працювати у Швейцаріі і навпаки.
Люди звісно можуть в хочуть на чомусь економити.
Знаєте, я до того, як почав жити у Франції, думав, що в одній з найбагатших країн світу живуть тільки багатії. А це не так - і навіть з мого оточення люди - я помічаю - стараються економити там, де і не придумаєш. І це люди реально досить забезпечені.
Наприклад:
- в кожному населеному пункті є особливий день, який називаються «Вільне горище». В цей день центральна площа містечка за підтримки мерії перетворюється на «Блошиний ринок» - кожен бажаючий отримує торгове місце і продає все, що в нього в хаті зайве, або в сараї, або на горищі. Зʼїжджаються купа колекціонерів, тому що за 1-2-3 євро можна купити щось типу «12 стульев из дворца» - це можуть бути фарфорові тарілки часів Людовика ХVIII, чашки, срібні ложки або виделки, підсвічник або мідний (!) таз для варки варення.
Якась бабуся може продавати тканеві вироби ручної роботи 18-го сторіччя або картини. Реально стоять не бомжі, а пристойні люди і продають по 1-2 є. Рідко 5. Можливо і 10-20€. Здається, що я би лінувався і вийти і якось не зручно продавати свій бокал для пива - але ні, це нормально! І ціни реально стартують з 1-2 євро. За 5€ ми купили нову коробку з 6-ма бокалами для шампанського.
Ну ось так прийнято! Отримати 1 євро за рідну старовинну річ: на останньому такому базарі жінка купила чашку для кави на якій золота більше, ніж на 1€. В додаток до чашки ще якесь блюдце додали в подарунок. Так що заробити навіть 1€ - досить приємно.
- ще що вразило: це активне використання сервісу blablacar. Реально був здивований: з невеликих міст в Гасконіі десятки пропозицій щоденно на авто попасти в велике місто Toulouse або в аеропорт цього міста. Якщо електричка може коштувати 13€, то blablacar - від 5 (!) €.
І таких пропозицій - десятки кожного дня! Я був здивований, а потім зрозумів: люди мешкають в приміській зоні за 20-90 км від великого міста, куди їздять на роботу щодня (!).
І щодня погоджуються отримати хоч 5€ на пальне або зарядку електромобіля біля супермаркету LIDL (0,56€ за 1 кВтгод).
Тому я розумію, що із Швейцарії можуть приїжджати, щоби скупитися у Франції.
Люди просто не так багато живуть, як в багатій Україні.