RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2972297329742975>
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:54

  ЛАД написав:Да, о 18-22.
Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей.
Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.
Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.

Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41102
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:58

  flyman написав:Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)


Ага,в киндзазе писали.
Поздравляйте нас с первым долетевшим КАБом.
Реактивный,правда. Звук не особо, баллистика куда ярче и сочнее.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 840
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:10

  Water написав:.......
Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ".
Согласен, что "ніякий не колєдж/універ".
Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36688
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:27

  flyman написав:
  ЛАД написав:Да, о 18-22.
...........
Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.

Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Так я об этом же.
Возможно, именно поэтому затягивают оформление для западников.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36688
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:52

  ЛАД написав:
  Water написав:.......
Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ".
Согласен, что "ніякий не колєдж/універ".
Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
Школа - фахова освіта- робота (низькооплачуєма) то там є варіант для дітей біженців, і то якщо діти окремо а батьки нафіг зі Швейцарії. Хай ваш знайомий валить скоріше звідти. Йому дадуть дозвіл на роботу, але він її не знайде. Пройде час і йому скажуть ауфідерзейн або оревуар (в залежності від кантону)Та він і сам захоче свалити, бо там важко на соціалі для цивілізованої людини. То папуасам за щаст в конурі з міскою супу, а українці все ж рівнем розвитку вище.
Востаннє редагувалось d44 в Чет 09 жов, 2025 19:53, всього редагувалось 1 раз.
d44
 
Повідомлень: 777
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:52

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Да, о 18-22.
...........
Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.

Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Так я об этом же.
Возможно, именно поэтому затягивают оформление для западников.

"Швейцарія з 1 листопада не надаватиме статус захисту українцям із семи західних областей України"
https://lb.ua/society/2025/10/09/700701 ... atime.html
Прохожий
 
Повідомлень: 14154
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:01

  Gastarbaiter написав:Тільки іноді питає термінал: у якій валюті хочу розрахуватися? Невже у Швейцарії до такого не дійшли ще?
Це ж просто хрестоматійний приклад, як під виглядом турботи (якже, ми даємо вам можливість сплатити у звичній вам валюті!) просто заробляють додаткові гроші на комісії. Бо якщо погодитись на таку конвертацію, то грошей знімуть більше, ніж коли конвертувати буде банк-емітент. Ну може окрім упоротих швейцарских випадків, про які тут йшла мова.
M-Audio
 
Повідомлень: 3449
З нами з: 23.03.11
Подякував: 638 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:03

  d44 написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:.......
Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ".
Согласен, что "ніякий не колєдж/універ".
Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
Школа - фахова освіта- робота (низькооплачуєма) то там є варіант для дітей біженців, і то якщо діти окремо а батьки нафіг зі Швейцарії. Хай ваш знайомий валить скоріше звідти. Йому дадуть дозвіл на роботу, але він її не знайде. Пройде час і йому скажуть ауфідерзейн або оревуар (в залежності від кантону)Та він і сам захоче свалити, бо там важко на соціалі для цивілізованої людини. То папуасам за щаст в конурі з міскою супу, а українці все ж рівнем розвитку вище.

це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати
спокійно вивчить мову, опанує ІТ з AI за рік-два, сертифікати міжнародні
Швейцарія це справжня країна, а не убожество колишнього соцтабору
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 20:04, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4446
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:04

  Water написав:
  Hotab написав:tzeery608
Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже

Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.
Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить?

То банк, вони можуть комісію встановить за кожну транзакцію в валюті, яка віздрізняється від франка.

Вони ще можуть встановити комісію за транзакцію поза межами країни. Взагалі, якщо в країні така підкошена банківська система, то для закордону треба якийсь Wise завести собі. Там все зрозуміліше і прозоріше.
M-Audio
 
Повідомлень: 3449
З нами з: 23.03.11
Подякував: 638 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:14

  fox767676 написав:це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати


Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.
Вспомнилась классика "да какая разница" :mrgreen:
Но на верочку я советую Южную Америку в целом,и Аргентину в частности.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 840
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2972297329742975>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15031)
09.10.2025 22:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.