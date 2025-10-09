Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей.

Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.

Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.

Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.) Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.) flyman

Ага,в киндзазе писали.

Поздравляйте нас с первым долетевшим КАБом.

Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав. .......Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав. Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ".

Согласен, что "ніякий не колєдж/універ".

Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.) Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.) Так я об этом же.

"Швейцарія з 1 листопада не надаватиме статус захисту українцям із семи західних областей України"

це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати

спокійно вивчить мову, опанує ІТ з AI за рік-два, сертифікати міжнародні

Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже



Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.

Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить? Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить?

То банк, вони можуть комісію встановить за кожну транзакцію в валюті, яка віздрізняється від франка. То банк, вони можуть комісію встановить за кожну транзакцію в валюті, яка віздрізняється від франка.

це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати



Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.

Вспомнилась классика "да какая разница"

