ЛАД написав:Да, о 18-22. Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей. Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу. Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.
Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Так я об этом же. Возможно, именно поэтому затягивают оформление для западников.
Water написав:....... Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ". Согласен, что "ніякий не колєдж/універ". Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
Школа - фахова освіта- робота (низькооплачуєма) то там є варіант для дітей біженців, і то якщо діти окремо а батьки нафіг зі Швейцарії. Хай ваш знайомий валить скоріше звідти. Йому дадуть дозвіл на роботу, але він її не знайде. Пройде час і йому скажуть ауфідерзейн або оревуар (в залежності від кантону)Та він і сам захоче свалити, бо там важко на соціалі для цивілізованої людини. То папуасам за щаст в конурі з міскою супу, а українці все ж рівнем розвитку вище.
Востаннє редагувалось d44 в Чет 09 жов, 2025 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:Тільки іноді питає термінал: у якій валюті хочу розрахуватися? Невже у Швейцарії до такого не дійшли ще?
Це ж просто хрестоматійний приклад, як під виглядом турботи (якже, ми даємо вам можливість сплатити у звичній вам валюті!) просто заробляють додаткові гроші на комісії. Бо якщо погодитись на таку конвертацію, то грошей знімуть більше, ніж коли конвертувати буде банк-емітент. Ну може окрім упоротих швейцарских випадків, про які тут йшла мова.
це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати спокійно вивчить мову, опанує ІТ з AI за рік-два, сертифікати міжнародні Швейцарія це справжня країна, а не убожество колишнього соцтабору
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже
Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси. Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить?
То банк, вони можуть комісію встановить за кожну транзакцію в валюті, яка віздрізняється від франка.
Вони ще можуть встановити комісію за транзакцію поза межами країни. Взагалі, якщо в країні така підкошена банківська система, то для закордону треба якийсь Wise завести собі. Там все зрозуміліше і прозоріше.