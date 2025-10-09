|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:22
d44 написав: ЛАД написав: Water написав:
.......
Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ".
Согласен, что "ніякий не колєдж/універ".
Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
Школа - фахова освіта- робота (низькооплачуєма) то там є варіант для дітей біженців, і то якщо діти окремо а батьки нафіг зі Швейцарії. Хай ваш знайомий валить скоріше звідти. Йому дадуть дозвіл на роботу, але він її не знайде. Пройде час і йому скажуть ауфідерзейн або оревуар (в залежності від кантону)Та він і сам захоче свалити, бо там важко на соціалі для цивілізованої людини. То папуасам за щаст в конурі з міскою супу, а українці все ж рівнем розвитку вище.
"Школа" - зачем?
"фахова освіта" (или вуз) - почему после этого "робота (низькооплачуєма)"?
"якщо діти окремо а батьки нафіг зі Швейцарії" - это как? Дети останутся без родителей? Или кого вы называете детьми? 21 год - это ребёнок?
Если можно, пожалуйста, чуть подробнее. Ничего не понял.
ЛАД
- Повідомлень: 36688
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5360 раз.
- Подякували: 4862 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:23
Господар Вельзевула написав:
Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.
Вспомнилась классика "да какая разница"
Но на верочку я советую Южную Америку в целом,и Аргентину в частности.
там дурачок милей добивает страну
Уругвай\Парагвай
есть южные штаты Бразилии , где много потомков белых центральновропейцев немцев, добандеровских галичан и поляков
развитая страна с космической программой и авиастроением
единственное не нравится что власти попередников в тюрьму сажают, прям традиция возникла
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:24
Уряд Швейцарії ухвалив, що повернення у Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області є допустимим.
Це вже поділ, який варіант?
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:29
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.
Вспомнилась классика "да какая разница"
Но на верочку я советую Южную Америку в целом,и Аргентину в частности.
там дурачок милей добивает страну
А ещё совсем недавно Милею, ты и многие другие, пели дифирамбы )
fox767676 написав:
есть южные штаты Бразилии , где много потомков белых центральновропейцев немцев,
Особенно много потомков немцев, которые туда приехали после 1945 года
Додано: Чет 09 жов, 2025 21:02
ЛАД написав: Water написав:
.......
Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ".
Согласен, что "ніякий не колєдж/універ".
Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
Вам вже d44 частково відповів.
Рахуйте у нього немає ніякої освіти.
21 рік так, це дитина, привілегії воно вроді ніяких не дає.
Тобто, немає ніякої мови чи є гарна англійська? Якщо ні- скоріш за все йому запропонують школу.
Є мовні курси, але потім він теж буде десь вчитись після курсів при якійсь школі якійсь базовій професії.
Якщо після приїзду пройшло місяці 3, то його ще ніде не розподілили.
Але він може йти іншим шляхом: зразу мовні курси та подать резюме до бюро по пошуку тимчасових робіт. Але в майбутньому це нічого не дасть, професії немає.
UPD: Мову без постійного спілкування він так просто не вивчить. Тобто бажано методично у цьому напрямку граматика+спілкування.
Water написав:
Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину?
Я думаю все трохи простіше та прагматичніше: за кордоном люди часто мають роботу досить далеко від свого будинка витрачають досить багато часу на дорогу і можуть звісно французи працювати у Швейцаріі і навпаки.
Люди звісно можуть в хочуть на чомусь економити.
Знаєте, я до того, як почав жити у Франції, думав, що в одній з найбагатших країн світу живуть тільки багатії. А це не так - і навіть з мого оточення люди - я помічаю - стараються економити там, де і не придумаєш. І це люди реально досить забезпечені.
Наприклад:
- в кожному населеному пункті є особливий день, який називаються «Вільне горище». В цей день центральна площа містечка за підтримки мерії перетворюється на «Блошиний ринок» - кожен бажаючий отримує торгове місце і продає все, що в нього в хаті зайве, або в сараї, або на горищі. Зʼїжджаються купа колекціонерів, тому що за 1-2-3 євро можна купити щось типу «12 стульев из дворца» - це можуть бути фарфорові тарілки часів Людовика ХVIII, чашки, срібні ложки або виделки, підсвічник або мідний (!) таз для варки варення.
Якась бабуся може продавати тканеві вироби ручної роботи 18-го сторіччя або картини. Реально стоять не бомжі, а пристойні люди і продають по 1-2 є. Рідко 5. Можливо і 10-20€. Здається, що я би лінувався і вийти і якось не зручно продавати свій бокал для пива - але ні, це нормально! І ціни реально стартують з 1-2 євро. За 5€ ми купили нову коробку з 6-ма бокалами для шампанського.
Ну ось так прийнято! Отримати 1 євро за рідну старовинну річ: на останньому такому базарі жінка купила чашку для кави на якій золота більше, ніж на 1€. В додаток до чашки ще якесь блюдце додали в подарунок. Так що заробити навіть 1€ - досить приємно.
- ще що вразило: це активне використання сервісу blablacar. Реально був здивований: з невеликих міст в Гасконіі десятки пропозицій щоденно на авто попасти в велике місто Toulouse або в аеропорт цього міста. Якщо електричка може коштувати 13€, то blablacar - від 5 (!) €.
І таких пропозицій - десятки кожного дня! Я був здивований, а потім зрозумів: люди мешкають в приміській зоні за 20-90 км від великого міста, куди їздять на роботу щодня (!).
І щодня погоджуються отримати хоч 5€ на пальне або зарядку електромобіля біля супермаркету LIDL (0,56€ за 1 кВтгод).
Тому я розумію, що із Швейцарії можуть приїжджати, щоби скупитися у Франції.
Люди просто не так багато живуть, як в багатій Україні.
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
.......
Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ".
Согласен, что "ніякий не колєдж/універ".
Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
Вам вже d44 частково відповів.
Рахуйте у нього немає ніякої освіти.
21 рік так, це дитина, привілегії воно вроді ніяких не дає.
Тобто, немає ніякої мови чи є гарна англійська? Якщо ні- скоріш за все йому запропонують школу.
Є мовні курси, але потім він теж буде десь вчитись після курсів при якійсь школі якійсь базовій професії.
Якщо після приїзду пройшло місяці 3, то його ще ніде не розподілили.
Але він може йти іншим шляхом: зразу мовні курси та подать резюме до бюро по пошуку тимчасових робіт. Але в майбутньому це нічого не дасть, професії немає.
У d44
я не понял.
О школе не понял и у вас.
После языковых курсов можно поступить не в школу, а в колледж/вуз?
Или даже просто освоить какую-то профессию. Там что, профессиональное обучение в школах/только в школах?
Понятно, что профессию придётся приобретать там.
Додано: Чет 09 жов, 2025 21:17
Water написав: tzeery608 написав:
На границе могут проверить :разрешено только 1кг мяса на человека к ввозу надо ехать семьей !
А нашо вам такі складнощі?
Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину?
tzeery608 написав:
да есть такое я заходила на форум ELeclerc так там местные жаловались что цены во Франции выше чем ближе к границам Швейцарии типа швейцарцы приезжают закупаются и поднимают им цены !
Якось нелогічно ви пишете, так ціни вище, чи нижче?
Особисто я не знаю як там і шо по цінам провінцій Франції, мене це не цікавило ніколи. У кожній країні є шось своє, специфічне, якісь враження від країни, ось за цим і потрібно їхать, а не за кіло м`яса. Шо ви потім згадаєте, як у вас митниця м`ясо важила?
Да мы просто гуляем с пользой от остановки трамвая до границы с Францией 100 метров дорогой прекрасный вид на Альпы колоритные деревушки перед супермаркет
куча машин на швейцарских номерах посидим в местном Макдональде и обратно! И да митница проверяет но очень редко и в основном машины ! Закон есть закон
