Додано: Чет 09 жов, 2025 14:54

Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже





Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.

Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить? Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить?

Банк може виставляти дуже невигідні курси конвертації для карткових операцій. У мене відкритий ще рахунок у євро і коли кудись їду у єврозону, то у банківському застосунку міняю злоті на євро (на обмін курс нормальний), і за замовчуванням списуються євро з картки. Тільки іноді питає термінал: у якій валюті хочу розрахуватися? Невже у Швейцарії до такого не дійшли ще?

Зазвичай валюта країни, в якій розраховуєтесь.

Невже у Швейцарії до такого не дійшли ще?

Зазвичай валюта країни, в якій розраховуєтесь.

Деякі великі банки специфічні з застарілою системою. Чому? Тому-що там зберігають гроші люди з всього світу. Банку так вигідно, тим клиєнтам зазвичай пофіг на туж комісію 5-30 франків на місяць. Плюс буває фіксована комісія за кожну транзакцію, якщо валюта платежу не франк. Івестування в таких банках зазвичай через менеджера, послуги якого не три копійки, ще й в робочий час цього банку з перервою на обід менеджера.

Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей.

Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.

Где-то пробегала информация, что в Швейцарии есть градации украинских областей, где безопасно находится, а где опасно. Что-то типа такого



Где-то пробегала информация, что в Швейцарии есть градации украинских областей, где безопасно находится, а где опасно. Что-то типа такого

Поэтому, вполне возможно, что парню с Харьковской области оформили быстро, а жителям с западных областей Украины оформляют долго

Если помните я про это писал.

Посмотрите на хитовые ветки до 2014 - Идеи-Портфель(про украинскую фонду), КРЖН

Сейчас всех интересует как вывести бабло и затариться еропейской недвижимостью, американской фондой.

Вот к чему мы пришли.

Одно дело когда воспользовался открывшимся окном возможностей тот, кто давно мечтал свалить к своим евроценностям, совсем другое кто хотел строить будущее в Украине





Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию.



вкупе с тем что парень не рвался на Запад, и только как крайння мера подозреваю что он "евроскептик"

Если помните я про это писал.

Посмотрите на хитовые ветки до 2014 - Идеи-Портфель(про украинскую фонду), КРЖН

Сейчас всех интересует как вывести бабло и затариться еропейской недвижимостью, американской фондой.

Вот к чему мы пришли.

Одно дело когда воспользовался открывшимся окном возможностей тот, кто давно мечтал свалить к своим евроценностям, совсем другое кто хотел строить будущее в Украине

вкупе с тем что парень не рвался на Запад, и только как крайння мера подозреваю что он "евроскептик"

Швейцария на правильной географии Европы, никогда не имитировала суетную озабоченность, так что его выбор с т.з. "шоб 2 раза не бегать" очень правилен в отличие от тех кто побежал в польшу 👍 пусть ее в случае шухера бегунцы первой волны защищают

Додано: Чет 09 жов, 2025 17:46

да есть такое я заходила на форум ELeclerc так там местные жаловались что цены во Франции выше чем ближе к границам Швейцарии типа швейцарцы приезжают закупаются и поднимают им цены ! На границе могут проверить :разрешено только 1кг мяса на человека к ввозу надо ехать семьей ! Такая же ситуация на границах с Германией,все дело в зарплате она тут значительно выше чем в соседних странах . Очень много из Франции приезжают каждый день на работу в Швейцарию получают зарплату а тратят ее дома это тоже не нравится федеральному правительству

Повідомлень: 67 З нами з: 18.01.23 Подякував: 1 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 жов, 2025 18:11 tzeery608 написав: На границе могут проверить :разрешено только 1кг мяса на человека к ввозу надо ехать семьей ! На границе могут проверить :разрешено только 1кг мяса на человека к ввозу надо ехать семьей !

А нашо вам такі складнощі?

Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину?



tzeery608 написав: да есть такое я заходила на форум ELeclerc так там местные жаловались что цены во Франции выше чем ближе к границам Швейцарии типа швейцарцы приезжают закупаются и поднимают им цены ! да есть такое я заходила на форум ELeclerc так там местные жаловались что цены во Франции выше чем ближе к границам Швейцарии типа швейцарцы приезжают закупаются и поднимают им цены !

Якось нелогічно ви пишете, так ціни вище, чи нижче?

А нашо вам такі складнощі?

Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину?

Якось нелогічно ви пишете, так ціни вище, чи нижче?

Особисто я не знаю як там і шо по цінам провінцій Франції, мене це не цікавило ніколи. У кожній країні є шось своє, специфічне, якісь враження від країни, ось за цим і потрібно їхать, а не за кіло м`яса. Шо ви потім згадаєте, як у вас митниця м`ясо важила?

То банк, вони можуть комісію встановить за кожну транзакцію в валюті, яка віздрізняється від франка.

Вони ще можуть встановити комісію за транзакцію поза межами країни. Взагалі, якщо в країні така підкошена банківська система, то для закордону треба якийсь Wise завести собі. Там все зрозуміліше і прозоріше.

Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину?

Я думаю все трохи простіше та прагматичніше: за кордоном люди часто мають роботу досить далеко від свого будинка витрачають досить багато часу на дорогу і можуть звісно французи працювати у Швейцаріі і навпаки.

Люди звісно можуть в хочуть на чомусь економити.

Знаєте, я до того, як почав жити у Франції, думав, що в одній з найбагатших країн світу живуть тільки багатії. А це не так - і навіть з мого оточення люди - я помічаю - стараються економити там, де і не придумаєш. І це люди реально досить забезпечені.

Наприклад:

- в кожному населеному пункті є особливий день, який називаються «Вільне горище». В цей день центральна площа містечка за підтримки мерії перетворюється на «Блошиний ринок» - кожен бажаючий отримує торгове місце і продає все, що в нього в хаті зайве, або в сараї, або на горищі. Зʼїжджаються купа колекціонерів, тому що за 1-2-3 євро можна купити щось типу «12 стульев из дворца» - це можуть бути фарфорові тарілки часів Людовика ХVIII, чашки, срібні ложки або виделки, підсвічник або мідний (!) таз для варки варення.

Якась бабуся може продавати тканеві вироби ручної роботи 18-го сторіччя або картини. Реально стоять не бомжі, а пристойні люди і продають по 1-2 є. Рідко 5. Можливо і 10-20€. Здається, що я би лінувався і вийти і якось не зручно продавати свій бокал для пива - але ні, це нормально! І ціни реально стартують з 1-2 євро. За 5€ ми купили нову коробку з 6-ма бокалами для шампанського.

Ну ось так прийнято! Отримати 1 євро за рідну старовинну річ: на останньому такому базарі жінка купила чашку для кави на якій золота більше, ніж на 1€. В додаток до чашки ще якесь блюдце додали в подарунок. Так що заробити навіть 1€ - досить приємно.

- ще що вразило: це активне використання сервісу blablacar. Реально був здивований: з невеликих міст в Гасконіі десятки пропозицій щоденно на авто попасти в велике місто Toulouse або в аеропорт цього міста. Якщо електричка може коштувати 13€, то blablacar - від 5 (!) €.

І таких пропозицій - десятки кожного дня! Я був здивований, а потім зрозумів: люди мешкають в приміській зоні за 20-90 км від великого міста, куди їздять на роботу щодня (!).

І щодня погоджуються отримати хоч 5€ на пальне або зарядку електромобіля біля супермаркету LIDL (0,56€ за 1 кВтгод).

Тому я розумію, що із Швейцарії можуть приїжджати, щоби скупитися у Франції.

Я думаю все трохи простіше та прагматичніше: за кордоном люди часто мають роботу досить далеко від свого будинка витрачають досить багато часу на дорогу і можуть звісно французи працювати у Швейцаріі і навпаки.

Люди звісно можуть в хочуть на чомусь економити.

Знаєте, я до того, як почав жити у Франції, думав, що в одній з найбагатших країн світу живуть тільки багатії. А це не так - і навіть з мого оточення люди - я помічаю - стараються економити там, де і не придумаєш. І це люди реально досить забезпечені.

Наприклад:

- в кожному населеному пункті є особливий день, який називаються «Вільне горище». В цей день центральна площа містечка за підтримки мерії перетворюється на «Блошиний ринок» - кожен бажаючий отримує торгове місце і продає все, що в нього в хаті зайве, або в сараї, або на горищі. Зʼїжджаються купа колекціонерів, тому що за 1-2-3 євро можна купити щось типу «12 стульев из дворца» - це можуть бути фарфорові тарілки часів Людовика ХVIII, чашки, срібні ложки або виделки, підсвічник або мідний (!) таз для варки варення.

Якась бабуся може продавати тканеві вироби ручної роботи 18-го сторіччя або картини. Реально стоять не бомжі, а пристойні люди і продають по 1-2 є. Рідко 5. Можливо і 10-20€. Здається, що я би лінувався і вийти і якось не зручно продавати свій бокал для пива - але ні, це нормально! І ціни реально стартують з 1-2 євро. За 5€ ми купили нову коробку з 6-ма бокалами для шампанського.

Ну ось так прийнято! Отримати 1 євро за рідну старовинну річ: на останньому такому базарі жінка купила чашку для кави на якій золота більше, ніж на 1€. В додаток до чашки ще якесь блюдце додали в подарунок. Так що заробити навіть 1€ - досить приємно.

- ще що вразило: це активне використання сервісу blablacar. Реально був здивований: з невеликих міст в Гасконіі десятки пропозицій щоденно на авто попасти в велике місто Toulouse або в аеропорт цього міста. Якщо електричка може коштувати 13€, то blablacar - від 5 (!) €.

І таких пропозицій - десятки кожного дня! Я був здивований, а потім зрозумів: люди мешкають в приміській зоні за 20-90 км від великого міста, куди їздять на роботу щодня (!).

І щодня погоджуються отримати хоч 5€ на пальне або зарядку електромобіля біля супермаркету LIDL (0,56€ за 1 кВтгод).

Тому я розумію, що із Швейцарії можуть приїжджати, щоби скупитися у Франції.

Люди просто не так багато живуть, як в багатій Україні.

