Water написав:
А нашо вам такі складнощі?
Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину?
Якось нелогічно ви пишете, так ціни вище, чи нижче?
Особисто я не знаю як там і шо по цінам провінцій Франції, мене це не цікавило ніколи. У кожній країні є шось своє, специфічне, якісь враження від країни, ось за цим і потрібно їхать, а не за кіло м`яса. Шо ви потім згадаєте, як у вас митниця м`ясо важила?
Да мы просто гуляем с пользой от остановки трамвая до границы с Францией 100 метров дорогой прекрасный вид на Альпы колоритные деревушки перед супермаркет
куча машин на швейцарских номерах посидим в местном Макдональде и обратно! И да митница проверяет но очень редко и в основном машины ! Закон есть закон