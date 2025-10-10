|
Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:44
flyman написав:
Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Цікаво чути, як сита Європа основним принципом якої є рівність людей - одразу же ділить людей на сорта
. Ще до війни цікавився що там по еміграції в Швейцарію - то вони аж бігом запрошували неписемних арабів і криминалітет з Чечні, але для білого християнина з інженерним фахом - шлях дуже важкий.
BIGor
Повідомлень: 10205
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 1881 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:51
fox767676 написав:
це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати
спокійно вивчить мову, опанує ІТ з AI за рік-два, сертифікати міжнародні
Швейцарія це справжня країна, а не убожество колишнього соцтабору
Ви хоч колись були в Польщі? Ну і про ІТ - це пздцеь - рік-два
, у чувака піде рік-два тільки на С1 по англійській (і то дуже не факт, думаю максимум В1). Вимоги зараз виросли в рази, джунів ніде не треба бо їх вже заміняє той самий ШІ.
BIGor
Повідомлень: 10205
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 1881 раз.
