Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)

Цікаво чути, як сита Європа основним принципом якої є рівність людей - одразу же ділить людей на сорта. Ще до війни цікавився що там по еміграції в Швейцарію - то вони аж бігом запрошували неписемних арабів і криминалітет з Чечні, але для білого християнина з інженерним фахом - шлях дуже важкий.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  fox767676 написав:це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати
спокійно вивчить мову, опанує ІТ з AI за рік-два, сертифікати міжнародні
Швейцарія це справжня країна, а не убожество колишнього соцтабору

Ви хоч колись були в Польщі? Ну і про ІТ - це пздцеь - рік-два :mrgreen: , у чувака піде рік-два тільки на С1 по англійській (і то дуже не факт, думаю максимум В1). Вимоги зараз виросли в рази, джунів ніде не треба бо їх вже заміняє той самий ШІ.
