#<1 ... 2974297529762977 Додано: Суб 11 жов, 2025 21:11 Всі панове вірно визначили місто.

Чудово! akurt

Додано: Суб 11 жов, 2025 21:17

Ну як сумні. Цікаві.

Ілон Маск приколюється, та суттєво знизив ціни на свої електричні авто.

Дивимося (треба натиснути на фото):







Тесла Y 39 990$.

Я не помилився: “Y”.



P.S. Ви ж не сумніваєтесь, що наші люди в США не всі лОхи? Мудро! В останній день встигли зробитии замовлення із компенсацією від уряду в сумі 7500$.

Сумні новини з США.Ну як сумні. Цікаві.Ілон Маск приколюється, та суттєво знизив ціни на свої електричні авто.Дивимося (треба натиснути на фото):Тесла Y 39 990$.Я не помилився: "Y".P.S. Ви ж не сумніваєтесь, що наші люди в США не всі лОхи? Мудро! В останній день встигли зробитии замовлення із компенсацією від уряду в сумі 7500$.Мудро. Просто.

Додано: Нед 12 жов, 2025 03:29 Сибарит написав: rjkz написав: И не про то как разводить соотечественников. И не про то как разводить соотечественников.

На 2 часа меня, конечно, не хватило, посмотрел пару минут в разных местах, но все равно прокомментирую

Похоже, протекционистская политика Трампа начинает приносить плоды. Загнулась компания, бизнес которой, по признанию владельца, был основан на жесточайшей эксплуатации свежеприбывших мигрантов.

Перевозки на пикапах - вещь страшная, перевозчики пользуются возможностью работать без логбуков, и это работа на износ. Мигранты со стажем, не говоря уже о мигрантах не в первом поколении так работать не будут.

Выглядит страшно, но "укоренившиеся" американцы от этого только выиграют, рынок труда расчищается от демпинга. Не должен водитель ездить по 20 часов в день!

Результат будет не завтра, рынок перевозок ожидают большие потрясения, поскольку он чуть менее, чем полностью захвачен свежими мигрантами. Через несколько лет посмотрим, что из этого получится.



На 2 часа меня, конечно, не хватило, посмотрел пару минут в разных местах, но все равно прокомментируюПохоже, протекционистская политика Трампа начинает приносить плоды. Загнулась компания, бизнес которой, по признанию владельца, был основан на жесточайшей эксплуатации свежеприбывших мигрантов.Перевозки на пикапах - вещь страшная, перевозчики пользуются возможностью работать без логбуков, и это работа на износ. Мигранты со стажем, не говоря уже о мигрантах не в первом поколении так работать не будут.Выглядит страшно, но "укоренившиеся" американцы от этого только выиграют, рынок труда расчищается от демпинга. Не должен водитель ездить по 20 часов в день!Результат будет не завтра, рынок перевозок ожидают большие потрясения, поскольку он чуть менее, чем полностью захвачен свежими мигрантами. Через несколько лет посмотрим, что из этого получится.ЗЫ Если в первом акте на сцене висит ружье, в последнем оно должно выстрелить (с) Денис хоть что-то написал позолоченной ручкой, которая все видео лежала в кадре?



Денис ничего не писал ручкой, но я слушал, а не смотрел.

Зато Денис регулярно рассказывает о том, что закрываются траковые компании с нормальными траками и с СДЛами.

Про то как работают пикаптраковые компании - я знаю.

Знакомый работал. Там еще хуже - он и сам на трассе чинил машину.

Ну а кто ему доктор. Мог получить СДЛ, выучить Инглиш и пойти в нормальную компанию.

И да, то что закрываются одни компании позволяет перераспределить ОСТАВШИЕСЯ грузы на остальных. Не факт, что им станет лучше, но это продлит им бизнес.

Вот только то, что грузов становится все меньше и меньше говорит о многом.

На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.

Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.

Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?



И да, то что в видео было, что украинцы уезжают из США, ну это в какой-то мере правда. Есть блогеры, которые уехали.

Не всегда они возвращаются в Украину.

Но только почему они это делают?

Ведь среди м18-60 ю4юшников основная масса - это заробитчане, которые были на момент начала войны за пределами Украины. А тут Трамп "зарезал" возможность работать на траках для всех кроме граждан и гринкардхолдеров.

Это то, где сразу можно было хоть и нелегко, но зарабатывать деньги, которые доступны среднему среднему и среднему высшему классам.

А в целом по стране с работой ж)па.

Да, в каких-то эриях, типа НЙ, можно довльно легко найти тяжелую и низкооплачиваемую работу. За нормальную зарплату готовы драться уже не десятки, а сотни соискателей.

По сравнению с прошлым летом, в этом году соотношение соискателей вакансий на количество вакансий увеличилось в 4 раза.

И борьба с иммигрантами - это попытка хоть как-то защитить возможности избирателей на рынке труда.

Денис ничего не писал ручкой, но я слушал, а не смотрел.Зато Денис регулярно рассказывает о том, что закрываются траковые компании с нормальными траками и с СДЛами.Про то как работают пикаптраковые компании - я знаю.Знакомый работал. Там еще хуже - он и сам на трассе чинил машину.Ну а кто ему доктор. Мог получить СДЛ, выучить Инглиш и пойти в нормальную компанию.И да, то что закрываются одни компании позволяет перераспределить ОСТАВШИЕСЯ грузы на остальных. Не факт, что им станет лучше, но это продлит им бизнес.Вот только то, что грузов становится все меньше и меньше говорит о многом.На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?И да, то что в видео было, что украинцы уезжают из США, ну это в какой-то мере правда. Есть блогеры, которые уехали.Не всегда они возвращаются в Украину.Но только почему они это делают?Ведь среди м18-60 ю4юшников основная масса - это заробитчане, которые были на момент начала войны за пределами Украины. А тут Трамп "зарезал" возможность работать на траках для всех кроме граждан и гринкардхолдеров.Это то, где сразу можно было хоть и нелегко, но зарабатывать деньги, которые доступны среднему среднему и среднему высшему классам.А в целом по стране с работой ж)па.Да, в каких-то эриях, типа НЙ, можно довльно легко найти тяжелую и низкооплачиваемую работу. За нормальную зарплату готовы драться уже не десятки, а сотни соискателей.По сравнению с прошлым летом, в этом году соотношение соискателей вакансий на количество вакансий увеличилось в 4 раза.И борьба с иммигрантами - это попытка хоть как-то защитить возможности избирателей на рынке труда.На видео очень познавательно про испанцев в центрах депортации.

Повідомлень: 17879 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8735 раз. Подякували: 5514 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 жов, 2025 08:21 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.

Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.

Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США? На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?

Додано: Нед 12 жов, 2025 08:21 Re: Еміграція, заробітчанство
Вибачаюсь що влажу, але загалом все виросло і всі в хороших прибутках/шоколаді, той же S&P 500 рік до року виріс на 12%, це офігенний результат. Але чогось у всіх винуват Трамп (типу непередбачуваний) хоча для передбачуваності треба вміти трохи гуглити - в травні 2025 року Трамп домовився про 90 денне перемиря з Китаєм, потім влітку оновили цей строк ( https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7216924/ ) - зараз прийшов час кінця перемиря. Біржи впали на 3% після росту на 20% - оце біда - але Трамп "імпульсивний".

Повідомлень: 10218 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1478 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 жов, 2025 08:43 BIGor написав: rjkz написав: На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.

Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.

Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США? На этой неделе, да после бурного роста, стокмаркет снижался и закончилось это пятничным обвалом. Упало все. И СП500 почти на 3% (это только в пятницу) и техногиганты и финансовые компании. У меня в вотчлисте и те компании которые в моем портфолио и не только.Все упали, намного и картинка графика одинаковая. Может из-за того, что Трамп снова вспомнил про тарифы со злости, что ему не дали Нобелевскую премию.Ну так, пардон, а когда раньше от импульсивных решений одного человека зависела экономика США?

Додано: Нед 12 жов, 2025 08:43
Вибачаюсь що влажу, але загалом все виросло і всі в хороших прибутках/шоколаді, той же S&P 500 рік до року виріс на 12%, це офігенний результат. Але чогось у всіх винуват Трамп (типу непередбачуваний) хоча для передбачуваності треба вміти трохи гуглити - в травні 2025 року Трамп домовився про 90 денне перемиря з Китаєм, потім влітку оновили цей строк ( https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7216924/ ) - зараз прийшов час кінця перемиря. Біржи впали на 3% після росту на 20% - оце біда - але Трамп "імпульсивний".



Результат офигенный только под одним углом.

Это действительно дикий рост, но что интересно, это первый раз, когда рынки растут, да еще и так бурно, на фоне роста безработицы.

Это как-бы говорит, что если раньше корпорации увольняли работников когда у них были проблемы и это тут-же сказывалось на котировках, то сейчас новая реальность - корпорации научились работать с меньшим количеством работников.

Это новый мейнстрим - оптимизация. Где на ИИ, где просто за счет того, что вешают допработу на одних, а других увольняют. Это кстати, результат работы китайцев и индусов в большой мере.

А тарифные войны бьют не очень сильно по корпорациям, зато валят средний и мелкий бизнес.

Хотя нет, по корпорациям они тоже бьют, но у них и запас прочности больше и "порешать" (да тут тоже это есть, но в другом виде) могут. Например, как Эппл.

Пообещали что построят (когда-нибудь) завод в США и все, получили индульгенцию.

Мне чисто финансово, на его действия может и не стоит жаловаться - и в СП500 вложился и в техногигантов. Вон, одну позицию начал скупать в августе по 118, а она прогулялась до 200 и сейчас в районе 180.

Все выросло, и Эппл и Гугл И Майкрософт и тд.

Только и рухнуть оно может в один момент.

Результат офигенный только под одним углом.Это действительно дикий рост, но что интересно, это первый раз, когда рынки растут, да еще и так бурно, на фоне роста безработицы.Это как-бы говорит, что если раньше корпорации увольняли работников когда у них были проблемы и это тут-же сказывалось на котировках, то сейчас новая реальность - корпорации научились работать с меньшим количеством работников.Это новый мейнстрим - оптимизация. Где на ИИ, где просто за счет того, что вешают допработу на одних, а других увольняют. Это кстати, результат работы китайцев и индусов в большой мере.А тарифные войны бьют не очень сильно по корпорациям, зато валят средний и мелкий бизнес.Хотя нет, по корпорациям они тоже бьют, но у них и запас прочности больше и "порешать" (да тут тоже это есть, но в другом виде) могут. Например, как Эппл.Пообещали что построят (когда-нибудь) завод в США и все, получили индульгенцию.Мне чисто финансово, на его действия может и не стоит жаловаться - и в СП500 вложился и в техногигантов. Вон, одну позицию начал скупать в августе по 118, а она прогулялась до 200 и сейчас в районе 180.Все выросло, и Эппл и Гугл И Майкрософт и тд.Только и рухнуть оно может в один момент.Обычно пампэнддамп делают с какими-то мелкими компаниями, а тут со всей экономикой могут вполне.

Додано: Нед 12 жов, 2025 09:50 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Это то, где сразу можно было хоть и нелегко, но зарабатывать деньги, которые доступны среднему среднему и среднему высшему классам. Это то, где сразу можно было хоть и нелегко, но зарабатывать деньги, которые доступны среднему среднему и среднему высшему классам.

Если честно, такие заработки в профессии, не требующей образования, да еще и без серьезного статуса и при минимальном знании языка, выглядят не слишком естественными.

Ну и достигается это тоже за счет диких переработок. Не в такой мере, как при работе без СДЛ, ибо есть законодательные нормы, но часто используются все лазейки, предусмотренные на случай форс-мажоров. По 8 часов в день, как предусматривает основная норма, никто не работает.

Если честно

Форумчанин року Повідомлень: 8964 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6486 раз. Подякували: 21661 раз. Профіль 133 82 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 жов, 2025 17:19 Сибарит написав: rjkz написав: Это то, где сразу можно было хоть и нелегко, но зарабатывать деньги, которые доступны среднему среднему и среднему высшему классам. Это то, где сразу можно было хоть и нелегко, но зарабатывать деньги, которые доступны среднему среднему и среднему высшему классам.

Если честно, такие заработки в профессии, не требующей образования, да еще и без серьезного статуса и при минимальном знании языка, выглядят не слишком естественными.

Ну и достигается это тоже за счет диких переработок. Не в такой мере, как при работе без СДЛ, ибо есть законодательные нормы, но часто используются все лазейки, предусмотренные на случай форс-мажоров. По 8 часов в день, как предусматривает основная норма, никто не работает.

То, что закрываются компании, вполне естественно. Этот рынок достаточно "дикий", а ситуация циклична. Опытные дальнобойщики предупреждали, что долго так не будет. Тут, кроме общей экономической ситуации, еще и жесточайший кризис перепроизводства. Еще совсем недавно компании росли как на дрожжах, траки покупались в несметных количествах, из-за дефицита водителей зарплаты (1099) стали доходить до доллара за милю, появилась оплата в процентах от гросса в тех видах перевозок, где ее никогда не было, что очень рискованно для компаний. Теперь все эти излишки должны с рынка уйти. Такое уже было не раз, и не два. Выживут те, кто не гнался за быстрым ростом, а создавал резервы. А еще те, кто делал ставку не на новичков с долларами в глазах, а на опытных водителей, которые работают немножко меньше, но ценят стабильность. Если честно, такие заработки в профессии, не требующей образования, да еще и без серьезного статуса и при минимальном знании языка, выглядят не слишком естественными.Ну и достигается это тоже за счет диких переработок. Не в такой мере, как при работе без СДЛ, ибо есть законодательные нормы, но часто используются все лазейки, предусмотренные на случай форс-мажоров. По 8 часов в день, как предусматривает основная норма, никто не работает.То, что закрываются компании, вполне естественно. Этот рынок достаточно "дикий", а ситуация циклична. Опытные дальнобойщики предупреждали, что долго так не будет. Тут, кроме общей экономической ситуации, еще и жесточайший кризис перепроизводства. Еще совсем недавно компании росли как на дрожжах, траки покупались в несметных количествах, из-за дефицита водителей зарплаты (1099) стали доходить до доллара за милю, появилась оплата в процентах от гросса в тех видах перевозок, где ее никогда не было, что очень рискованно для компаний. Теперь все эти излишки должны с рынка уйти. Такое уже было не раз, и не два. Выживут те, кто не гнался за быстрым ростом, а создавал резервы. А еще те, кто делал ставку не на новичков с долларами в глазах, а на опытных водителей, которые работают немножко меньше, но ценят стабильность.



Я с Вами полностью согласен.

Только Вы пишите про отрасль, а я еще и вижу ситуацию в другом.

НЕ про грузоперевозки - безработицы растет.

Но что делает Трамп?

Увольняет чиновницу, которая позвглавляет департамент госстата по занятости.

Это типа она, чтобы его очернить, сделала такой отчет.

Это отчет не ее, а ведомства, над ним работало много людей.

Ну уволил он ее, а безработица продолжает расти.

В НЙ уже даже анэмплоймент в 2 раза подняли. Не знаю нафига поднимать вместо того, чтобы создавать рабочие места.

было 404 доллара в неделю, теперь 846. Это больше, чем некоторые зарабатывают.

Кстати, в догонку к моему ответу БИгору насчет стокмаркета.

Трампу приписывать рост маркета как-то не стал-бы, основным двигателем был эффект сжатой пружины от долгой высокой учетной ставки на фоне ожидания ее снижения. Ну, пока снизили на 0,25%.

СП500 рос в основном на техногигантах, даже в финсекторе не было и близко такого роста. JPM управляет 30+трлн долларов, но растет вполне себе умеренно.

Еще раз, с августа одна из технокомпаний, которая не сильно на слуху, выросла со 118 (и это она уже к этому времени тоже некисло так выросла) до 200 (в пятницу упала до 180). С чего-бы это? НВидия почти не растет уже с середины лета, выросла до 170+ летом и болталась в диапазоне 177-183, потом подросла до 189 и потом опять вернулась в этот диапазон. МСФТ долго уже болтается в диапазоне 507-523. А на НВидии дивиденды - 0.01 доллара за акцию. С какого ее держать, если она не растет? Народ начал искать другие позиции. Вот мне повезло, что нашел то, во что пошли большие деньги. Только это пузырь.

Не может просто производитель видеокарт иметь самую большую капитализацию в мире. Да, видеокарты крутые. Ну и хрю? Есть другие производители чипов, есть производители много чего более востребованного.

И это-же после бурного роста последних 2-х лет. Даже сплит сделали, чтобы не пугать инвесторов заоблачной ценой. Была одна акция за 1200, стало 10 акций по 120. "Арбуз" уже на "крыше небоскреба".

И вот эти техногиганты в основном обуславливали рост всех американских индексов. Автопроизводители сокращают "синих воротничков", например.

Я пробовал покупать понемногу акции европейских компаний. Там печаль. Они не бесконечно и бурно растут, а могут не расти, могут подрасти, упасть и уже никуда не расти. И только американские МММ растут как на дрожжах.

Фиг его знает. СП500 растет всегда, но сейчас уже страшновато, если (или когда) лопнет пузырь ИИ то СП500 может так обвалиться что мало не покажется.

И это будет может идеальным выходом из ситуации.

В этом обвале сгорят те вертолетные триллионы, которые они хотят вытащить. Только заплатят за это мелкие инвесторы. Я с Вами полностью согласен.Только Вы пишите про отрасль, а я еще и вижу ситуацию в другом.НЕ про грузоперевозки - безработицы растет.Но что делает Трамп?Увольняет чиновницу, которая позвглавляет департамент госстата по занятости.Это типа она, чтобы его очернить, сделала такой отчет.Это отчет не ее, а ведомства, над ним работало много людей.Ну уволил он ее, а безработица продолжает расти.В НЙ уже даже анэмплоймент в 2 раза подняли. Не знаю нафига поднимать вместо того, чтобы создавать рабочие места.было 404 доллара в неделю, теперь 846. Это больше, чем некоторые зарабатывают.Кстати, в догонку к моему ответуу насчет стокмаркета.Трампу приписывать рост маркета как-то не стал-бы, основным двигателем был эффект сжатой пружины от долгой высокой учетной ставки на фоне ожидания ее снижения. Ну, пока снизили на 0,25%.СП500 рос в основном на техногигантах, даже в финсекторе не было и близко такого роста. JPM управляет 30+трлн долларов, но растет вполне себе умеренно.Еще раз, с августа одна из технокомпаний, которая не сильно на слуху, выросла со 118 (и это она уже к этому времени тоже некисло так выросла) до 200 (в пятницу упала до 180). С чего-бы это? НВидия почти не растет уже с середины лета, выросла до 170+ летом и болталась в диапазоне 177-183, потом подросла до 189 и потом опять вернулась в этот диапазон. МСФТ долго уже болтается в диапазоне 507-523. А на НВидии дивиденды - 0.01 доллара за акцию. С какого ее держать, если она не растет? Народ начал искать другие позиции. Вот мне повезло, что нашел то, во что пошли большие деньги. Только это пузырь.Не может просто производитель видеокарт иметь самую большую капитализацию в мире. Да, видеокарты крутые. Ну и хрю? Есть другие производители чипов, есть производители много чего более востребованного.И это-же после бурного роста последних 2-х лет. Даже сплит сделали, чтобы не пугать инвесторов заоблачной ценой. Была одна акция за 1200, стало 10 акций по 120. "Арбуз" уже на "крыше небоскреба".И вот эти техногиганты в основном обуславливали рост всех американских индексов. Автопроизводители сокращают "синих воротничков", например.Я пробовал покупать понемногу акции европейских компаний. Там печаль. Они не бесконечно и бурно растут, а могут не расти, могут подрасти, упасть и уже никуда не расти. И только американские МММ растут как на дрожжах.Фиг его знает. СП500 растет всегда, но сейчас уже страшновато, если (или когда) лопнет пузырь ИИ то СП500 может так обвалиться что мало не покажется.И это будет может идеальным выходом из ситуации.В этом обвале сгорят те вертолетные триллионы, которые они хотят вытащить. Только заплатят за это мелкие инвесторы. rjkz

Повідомлень: 17879 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8735 раз. Подякували: 5514 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 жов, 2025 18:31



https://youtu.be/AhUAYiOu4XA?si=Mx484IZhK5TXEjAc В Польщі теж почалися групові звільнення, не говорячи про те що багатьох звільняють по тихому, або пропонують перейти на смєтювкі: Bolt Повідомлень: 3656 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 жов, 2025 18:56 Bolt написав: В Польщі теж почалися групові звільнення, не говорячи про те що багатьох звільняють по тихому, або пропонують перейти на смєтювкі:



https://youtu.be/AhUAYiOu4XA?si=Mx484IZhK5TXEjAc В Польщі теж почалися групові звільнення, не говорячи про те що багатьох звільняють по тихому, або пропонують перейти на смєтювкі:



Я как-то раньше писал, что о проблемах с работой знают, кто пробует ее найти.

Уже нет.

О проблемах с работой уже знают все, кроме тех, кого невозможно уволить (юнионы).

Поэтому каждый на работе сидит тише воды.

А многие работодатели на этом фоне совсем страх потеряли.

Вешают на работников все, начиная от того, что они не должны делать, заканчивая тем, что они не имеют права делать.

Не нравится? Тебя никто не держит.

Один чувак так ущел, на его место взяли другого. Ему платят на 20% меньше и он делает все что ему говорят.

Другой хотел сам уволиться, но за полгода ничего не нашел, сидит тихо сцепив зубы. И это было с полгода назад. Сейчас еще хуже. И для тех, кто работает ситуация усугубилась тем, что все все поняли. И работодатели и работники.

Одни в ситуации ожидания ж)пы, другие пользуются моментом. Я как-то раньше писал, что о проблемах с работой знают, кто пробует ее найти.Уже нет.О проблемах с работой уже знают все, кроме тех, кого невозможно уволить (юнионы).Поэтому каждый на работе сидит тише воды.А многие работодатели на этом фоне совсем страх потеряли.Вешают на работников все, начиная от того, что они не должны делать, заканчивая тем, что они не имеют права делать.Не нравится? Тебя никто не держит.Один чувак так ущел, на его место взяли другого. Ему платят на 20% меньше и он делает все что ему говорят.Другой хотел сам уволиться, но за полгода ничего не нашел, сидит тихо сцепив зубы. И это было с полгода назад. Сейчас еще хуже. И для тех, кто работает ситуация усугубилась тем, что все все поняли. И работодатели и работники.Одни в ситуации ожидания ж)пы, другие пользуются моментом. rjkz

Повідомлень: 17879 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8735 раз. Подякували: 5514 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 жов, 2025 19:15 rjkz написав: Bolt написав: В Польщі теж почалися групові звільнення, не говорячи про те що багатьох звільняють по тихому, або пропонують перейти на смєтювкі:



https://youtu.be/AhUAYiOu4XA?si=Mx484IZhK5TXEjAc В Польщі теж почалися групові звільнення, не говорячи про те що багатьох звільняють по тихому, або пропонують перейти на смєтювкі:



Я как-то раньше писал, что о проблемах с работой знают, кто пробует ее найти.

Уже нет.

О проблемах с работой уже знают все, кроме тех, кого невозможно уволить (юнионы).

Поэтому каждый на работе сидит тише воды.

А многие работодатели на этом фоне совсем страх потеряли.

Вешают на работников все, начиная от того, что они не должны делать, заканчивая тем, что они не имеют права делать.

Не нравится? Тебя никто не держит.

Один чувак так ущел, на его место взяли другого. Ему платят на 20% меньше и он делает все что ему говорят.

Другой хотел сам уволиться, но за полгода ничего не нашел, сидит тихо сцепив зубы. И это было с полгода назад. Сейчас еще хуже. И для тех, кто работает ситуация усугубилась тем, что все все поняли. И работодатели и работники.

Одни в ситуации ожидания ж)пы, другие пользуются моментом. Я как-то раньше писал, что о проблемах с работой знают, кто пробует ее найти.Уже нет.О проблемах с работой уже знают все, кроме тех, кого невозможно уволить (юнионы).Поэтому каждый на работе сидит тише воды.А многие работодатели на этом фоне совсем страх потеряли.Вешают на работников все, начиная от того, что они не должны делать, заканчивая тем, что они не имеют права делать.Не нравится? Тебя никто не держит.Один чувак так ущел, на его место взяли другого. Ему платят на 20% меньше и он делает все что ему говорят.Другой хотел сам уволиться, но за полгода ничего не нашел, сидит тихо сцепив зубы. И это было с полгода назад. Сейчас еще хуже. И для тех, кто работает ситуация усугубилась тем, что все все поняли. И работодатели и работники.Одни в ситуации ожидания ж)пы, другие пользуются моментом.

