#<1 ... 2975297629772978 Додано: Нед 12 жов, 2025 19:55 Bolt написав: rjkz написав: Я как-то раньше писал, что о проблемах с работой знают, кто пробует ее найти.

Уже нет.

О проблемах с работой уже знают все, кроме тех, кого невозможно уволить (юнионы).

Поэтому каждый на работе сидит тише воды.

А многие работодатели на этом фоне совсем страх потеряли.

Вешают на работников все, начиная от того, что они не должны делать, заканчивая тем, что они не имеют права делать.

Не нравится? Тебя никто не держит.

Один чувак так ущел, на его место взяли другого. Ему платят на 20% меньше и он делает все что ему говорят.

Другой хотел сам уволиться, но за полгода ничего не нашел, сидит тихо сцепив зубы. И это было с полгода назад. Сейчас еще хуже. И для тех, кто работает ситуация усугубилась тем, что все все поняли. И работодатели и работники.

Додано: Нед 12 жов, 2025 20:11 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: на НВидии дивиденды - 0.01 доллара за акцию. С какого ее держать, если она не растет? Народ начал искать другие позиции. Вот мне повезло, что нашел то, во что пошли большие деньги. Только это пузырь.

Не может просто производитель видеокарт иметь самую большую капитализацию в мире. Да, видеокарты крутые. Ну и хрю? Есть другие производители чипов, есть производители много чего более востребованного.

З НВІДІА трохи інша історія, у них же не просто відеокарти, а обладнання для ШІ - зараз це суперзатребувано. Ну і хто перший - тому 90% всього прибутку. Вони перші. Іншим далі буде влізти архіскладно. Згадайте тіж ж СпейсХ або Старлінк - їх вже малореально догнати, хіба що весь Китай вкладеться в фірму-конкурента.

ПС, ну от Трамп вже все вернув назад, а криптомільярдери вже розпереживались . BIGor



Додано: Нед 12 жов, 2025 20:34 BIGor написав:

Не может просто производитель видеокарт иметь самую большую капитализацию в мире. Да, видеокарты крутые. Ну и хрю? Есть другие производители чипов, есть производители много чего более востребованного.

З НВІДІА трохи інша історія, у них же не просто відеокарти, а обладнання для ШІ - зараз це суперзатребувано. Ну і хто перший - тому 90% всього прибутку. Вони перші. Іншим далі буде влізти архіскладно. Згадайте тіж ж СпейсХ або Старлінк - їх вже малореально догнати, хіба що весь Китай вкладеться в фірму-конкурента.



Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.

Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.

Стырят технологию и будут сами делать.

Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.Стырят технологию и будут сами делать.Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов. rjkz

Додано: Нед 12 жов, 2025 20:58 Shaman написав: Bolt написав:

Уже нет.

О проблемах с работой уже знают все, кроме тех, кого невозможно уволить (юнионы).

Поэтому каждый на работе сидит тише воды.

А многие работодатели на этом фоне совсем страх потеряли.

Вешают на работников все, начиная от того, что они не должны делать, заканчивая тем, что они не имеют права делать.

Не нравится? Тебя никто не держит.

Один чувак так ущел, на его место взяли другого. Ему платят на 20% меньше и он делает все что ему говорят.

Другой хотел сам уволиться, но за полгода ничего не нашел, сидит тихо сцепив зубы. И это было с полгода назад. Сейчас еще хуже. И для тех, кто работает ситуация усугубилась тем, что все все поняли. И работодатели и работники.

В мене бувший співпрацівник по ЛАЗу на Електроні працює, я йому дзвоню він кидає, потім написав, що так гайки закрутил, що в туалет відпрошуватись треба.

Хоча може і кіздить.

В мене бувший співпрацівник по ЛАЗу на Електроні працює, я йому дзвоню він кидає, потім написав, що так гайки закрутил, що в туалет відпрошуватись треба.Хоча може і кіздить.Де ви Львові роботу бачили?! Я вже десять років роботу знайти не можу. 😎 Bolt

В мене бувший співпрацівник по ЛАЗу на Електроні працює, я йому дзвоню він кидає, потім написав, що так гайки закрутил, що в туалет відпрошуватись треба.

Хоча може і кіздить.

так у вас нестандартні вимоги до роботи - щоб нічого не робити. таку роботу й в НЙ важко знайти Shaman

Додано: Нед 12 жов, 2025 21:18 Shaman написав:

В мене бувший співпрацівник по ЛАЗу на Електроні працює, я йому дзвоню він кидає, потім написав, що так гайки закрутил, що в туалет відпрошуватись треба.

Хоча може і кіздить.

Ну такі вимоги, як в бородатому анекдоті, коли єврей приходив влаштовуватись на роботу і питався:"А у вас євреї працюють? " Bolt

Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:

- а чому ти не косиш?

- так людей же не дали Hotab

