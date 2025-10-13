Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2976297729782979 Додано: Пон 13 жов, 2025 06:38

Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:

- а чому ти не косиш?

- так людей же не дали Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:- а чому ти не косиш?- так людей же не дали

Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟 Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟

а пісні слабо писати? а пісні слабо писати?

З тим вже теж чудово ШІ справляється, так, що і тут пролітаю. Bolt Додано: Пон 13 жов, 2025 07:10

Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:

- а чому ти не косиш?

- так людей же не дали Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:- а чому ти не косиш?- так людей же не дали

Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟 Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟



Простой вариант - клапан с тарированной пружиной, который при достижении определенного давления будет открываться.

Простой вариант - клапан с тарированной пружиной, который при достижении определенного давления будет открываться.

Сложней вариант - сенсор, который будет открывать соленоид.

Додано: Пон 13 жов, 2025 07:25



ПС, ну от Трамп вже все вернув назад, а криптомільярдери вже розпереживались . З НВІДІА трохи інша історія, у них же не просто відеокарти, а обладнання для ШІ - зараз це суперзатребувано. Ну і хто перший - тому 90% всього прибутку. Вони перші. Іншим далі буде влізти архіскладно. Згадайте тіж ж СпейсХ або Старлінк - їх вже малореально догнати, хіба що весь Китай вкладеться в фірму-конкурента.ПС, ну от Трамп вже все вернув назад, а криптомільярдери вже розпереживались



Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.

Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.

Стырят технологию и будут сами делать.

Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов. Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.Стырят технологию и будут сами делать.Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.

Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде. Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.



ХЗ что будет с США через 10 лет.

Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.

Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.

Но блин, все меняется не к лучшему.

....

Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.

Но стер.

Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.

ХЗ что будет с США через 10 лет.
Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.
Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.
Но блин, все меняется не к лучшему.
....
Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.
Но стер.
Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.
ХЗ кто что может сделать в современном мире.

Додано: Пон 13 жов, 2025 08:23

Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.

Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.

Стырят технологию и будут сами делать.

Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов. Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.Стырят технологию и будут сами делать.Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.

Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде. Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.



ХЗ что будет с США через 10 лет.

Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.

Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.

Но блин, все меняется не к лучшему.

....

Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.

Но стер.

Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.

ХЗ кто что может сделать в современном мире. ХЗ что будет с США через 10 лет.Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.Но блин, все меняется не к лучшему.....Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.Но стер.Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.ХЗ кто что может сделать в современном мире.

Можете в ЛС, якщо текст зберігся. Ну або через VPN скріншотом щоб ніде не індексувалося і через imgbb.com з самовидалення зображення через місяць.



Можете в ЛС, якщо текст зберігся. Ну або через VPN скріншотом щоб ніде не індексувалося і через imgbb.com з самовидалення зображення через місяць.

АС Цікаво, що буде сьогодні з біржами, чи буде "Чорний понеділок" чи все вернеться взад.

Додано: Пон 13 жов, 2025 09:10

Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.

Стырят технологию и будут сами делать.

Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов. Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.Стырят технологию и будут сами делать.Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.

Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде. Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.

мені навіть цікаво - як Нокіа завалилась через повісточку? та й взагалі не вся Нокіа, а її підрозділ з мобільних телефонів, який проспав появу смартфонів.



мені навіть цікаво - як Нокіа завалилась через повісточку? та й взагалі не вся Нокіа, а її підрозділ з мобільних телефонів, який проспав появу смартфонів.

навіть якщо США перестане бути технологічним лідером, що далеко не факт, то з чого впаде виробнича дисципліна? не нагнітайте

Додано: Пон 13 жов, 2025 10:34



News from USA

(або "Хіба ревуть воли, як ясна повні?" (с))



Останніми днями в мережі розганяли дуже важливе для кожного українця питання про важку буремну долю далекобійників в США. Не обійшло це актуальне для кожного дописувача питання і Фінансовий форум України.



Я сьогодні вночі переговорив з першоджерелом - далекобійником, який мешкає в США не менше 10 років та всі ці роки реально не встає із-за керма авто.

Мій респондент виграв свого часу в Грін-кард-лоттері квиток у важке життя далекобійника.

Заважу, що в Україні займав дуже пристойну посаду якогось там директора якогось там підприємства, яке реально займалося виробництвом (тобто не "купи-продай").

Але ж ми знаємо: навіть якщо ти в Україні втюхував колегам по роботі або друзям

квартири, міжкімнатні двері або навіть дуже корисну металочерепицю, то в США ти побачиш РЕАЛЬНУ вартість свого розуму та своїх навичок в житті.



Ну що - нижче нічна (різні годинникові пояси із США) розмова - фрагменти переписки в Месенджері так як вона була. Жодне слово не змінено. Гадаю, ви звернете увагу на деякі цифри - вони дуже актуальні а деякі можна віднести до "інтимних" в США - такі питання зазвичай і НЕ задають, і на них НЕ відповідають.

Але я задав - тому що форум Фінансовий і тут потрібні не пустопорожні балачки, а треба вміти рахувати кожну копійку.



Я: А ось питання як до професіонала: повний інтернет якихось жахливих статей про те, що в США прямо розгромлено клас далекобійників. Що насправді?



Він: Ну розгромлений тільки тих, хто приїхав і не має статусу, просто, що ми в цьому середовищі крутимося і нам здається, що це все... кінець... але за фактом це тільки близько 8% від загальної кількості і то скасують права не відразу, а протягом 2 років, тому більше істерики ніж реальності, а так всі розуміють що економіка падає і така кількість траків просто не потрібно, тому чекати, американців більше ніж їсти, на траки не підуть.



Прикро, так, бо робота не вимагає навчання і мінімум мови, а зарплата 10к$ на місяць ... але роботи вистачає, а якщо в сім'ї обидва працюють на мінімалках 3500 - то це приблизно ті ж гроші, тільки вдома о 5 вечора, а не в будці, де спати лягаєш в новому штаті.



(Примітка: зверніть увагу саме на цей другий абзац. Крім того уточнення: в США найважливішим єж не колір твої очей, а твій СТАТУС, тобто те, як тебе бачить і ким вважає держава під назвою США).



Я: Логічно. А то прямо і на YouTube мовлять всякі російськомовні діячі, як все погано - типу платили людям по 1 $ за кілометр - і вони типу жили в олії та в вершках, не маючи ні статусу, нічого. А тепер типу іх ображають....



Він: Ну типу того... Жінка сказала мені так: "Якщо "що", якщо "що-небудь", то я хоч на роботу піду, смішно сказати: якщо піти у супермаркет "Валмарт" 3700 зі старту і вдвох, то 7400 для сім'ї на 4 особи "за очі", плюс "бенефіти" у "Валмарта" дуже дуже класні...



Я: Дуже цікава думка. Я завжди вважав і всім говорю: вчитеся та отримуєте освіту/кваліфікацію і житимете добре. Така цікава арифметика від вашої дружини.



Він: ХМ... Вчитися - так, але у мене дочка закінчує школу, хоче вступати в "Дюка", якщо пройде, то треба буде платити 12к$ на рік, а якщо ні - то 90к, на цій роботі потягну, а якщо на "Валмарт" вже складніше - потрібен буде кредит, потім син через 5 років закінчує, і я на друге коло 😂 якщо вступить - і саме як хочемо - на 12к$ на рік оплата - я можу "збавити оберти", бо в минулому році з 365 днів року 254 дні був у рейсах..... як би і не сильно напружувався, можна буде тоді ще менше працювати: наприклад, 1 місяць у дорозі, 2 вдома з жінкою....



(Примітка: "ДЮКА" - "майже жаргонна назва одного університету в США. Там є важливий нюанс про який пізніше).



Я: Я знаю, що це питання є неприпустимим в США, але задам дуже непристойне питання: "У пана (ім"я видалено) який орієнтовний дохід на рік? Я зустрічав думку, що якщо 60000+ то це вже «середній клас»?"



(далі буде: треба випити кави)

Додано: Пон 13 жов, 2025 12:09

Це не "суперзатребувано", це "суперрозпіарено". Зараз такі гроші ллються в той ШІ, що потім кожна людина на планеті мала би користуватися тими сервісами мінімум на 1000-2000 дол./рік, щоб воно якось окупилося.

Це не "суперзатребувано", це "суперрозпіарено". Зараз такі гроші ллються в той ШІ, що потім кожна людина на планеті мала би користуватися тими сервісами мінімум на 1000-2000 дол./рік, щоб воно якось окупилося.
Хоча у мене таке враження, що гроші в цьому світі нескінченні, конвертувати назад ці акції у долари ніхто ніколи не збирається і воно буде постійно зростати без жодної прив'язки до реальних доходів компаній.

Коль мы подошли к обсуждению дохода, хотелось бы уточнить, на чьем траке пан работает?

Коль мы подошли к обсуждению дохода, хотелось бы уточнить, на чьем траке пан работает?

По некоторым косвенным признакам возникло подозрение, что на собственном.

Додано: Пон 13 жов, 2025 15:37 Ви - як завжди - правильно ставите запитання. Нижче буде дотична відповідь.

Додано: Пон 13 жов, 2025 16:15



News from USA

(або "Хіба ревуть воли, як ясла повні?)

Частина 2.



(нагадаю: було непристойне запитання на те, який людина має дохід, чи більший за 60 000+ доларів. Відповідь трохи заплутана, але яка є - така є...)



Він: Більше... $12K чистими - а брудними за $200K, але там паливо, страховки, ремонти... я зараз встав на ремонт мінус 14к$... шкода їх, але це вкладення, за 3 роки пробіг - 430 000 миль (650 000 км).



(Примітка 1: мої вітання одному любителю ШРТ. Також вітання йому ж подвоюється, бо він все НЕ може повірити, що хтось в світі з українців ЛЕГКО - або не дуже легко - але отримує $500К. Ну правда, треба вміти думати головОМ, а не ногОМ).



(Примітка 2 - для пана Сибарит: він сам загадав, що купив собі авто для роботи 3 роки тому. Наскільки я знаю попередні роки працював на авто фірми. Спецально я таке питання на задавав).



Нижче текст про проблеми навчання дітей. Пояснення: в США суттєво відрізняється оплата за навчання дітей - мешканців даного штату - та НЕ мешканців даного штату. Я про це багато разів писав. Мені особисто відома привілея, яку було надано Mississippi State University нашому українцю, який мав високі бали по TOEFL та SAT -та йому надали лист/запрошення навчатися за ціною як для мешканців штату - а там різниця може бути в 5-8 разів.



Він: Дочка намітила вступ в університет в Північній Кароліні, входить до 10 у США - мабуть на 6 місці, він так і називається університет Дюка.

(Примітка: за рейтингом 2025: місце 7 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

https://www.usnews.com/best-colleges/du ... rsity-2920 )

Я: Реально круто!



Він: Я тут заради дітей, тому і викладаюся на "максималках", щоб у них старт був легше ... потім швидше за все працюватиму тут, а жити у Франції наприклад ))) $12K на місяць дозволяють це робити, прилетів - заробив - полетів жити, поки план такий...



Я: Так, заради дітей наймудріша справа. Але є "але": наскільки я знаю, для жителів штату навчання за грошима досить лояльне за сумою. Але ж я особисто вас відвідував в квітні 2024 року - і це був інший штат: Південна Кароліна.



Він: Так, все вірно: я в Південній Кароліні живу, але у них є програма для обдарованих дітей - там оплата $12K на рік , поки начебто "тягну", донька в 20 найкращих учнів найсильнішої школи в Південній Кароліні, син у 7 класі але вчить математику за 8 клас, сподіваюся, що вийде все... хоча куди син буде вступати - ще не знаю...



(Примітка: в згаданому університеті ціна навчання на рік для мешканців штату - Tuition And Fees $73,172.)



Я: Радий за вас і, як завжди, класика: чужі діти швидко ростуть... начебто ще вчора були маленькі, а вже університет на носі... радий за вас!



Він: Дякую, піду відпочивати завтра рано потрібно вставати, дякую, що не забуваєте, удачі Вам гарного настрою!



P.S. Передаю всім учасникам форуму: "...удачі Вам гарного настрою!"

Можете поставити мені "+" - частину 1 написано вранці перед ранішньою кавою, частину 2 - вдень після денної кави та досить важкої фізичної роботи зранку до обіду - допомагав жінці по хазяйству в саду. News from USA(або "Хіба ревуть воли, як ясла повні?)Частина 2.(нагадаю: було непристойне запитання на те, який людина має дохід, чи більший за 60 000+ доларів. Відповідь трохи заплутана, але яка є - така є...)Він:$12K чистими - а брудними за $200K, але там паливо, страховки, ремонти... я зараз встав на ремонт мінус 14к$... шкода їх, але це вкладення, за 3 роки пробіг - 430 000 миль (650 000 км).(Примітка 1: мої вітання одному любителю ШРТ. Також вітання йому ж подвоюється, бо він все НЕ може повірити, що хтось в світі з українців ЛЕГКО - або не дуже легко - але отримує $500К. Ну правда, треба вміти думати головОМ, а не ногОМ).(Примітка 2 - для пана: він сам загадав, що купив собі авто для роботи 3 роки тому. Наскільки я знаю попередні роки працював на авто фірми. Спецально я таке питання на задавав).Нижче текст про проблеми навчання дітей. Пояснення: в США суттєво відрізняється оплата за навчання дітей - мешканців даного штату - та НЕ мешканців даного штату. Я про це багато разів писав. Мені особисто відома привілея, яку було надано Mississippi State University нашому українцю, який мав високі бали по TOEFL та SAT -та йому надали лист/запрошення навчатися за ціною як для мешканців штату - а там різниця може бути в 5-8 разів.Він: Дочка намітила вступ в університет в Північній Кароліні, входить до 10 у США - мабуть на 6 місці, він так і називається університет Дюка.(Примітка: за рейтингом 2025: місце 7 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)Я: Реально круто!Він:тому і викладаюся на "максималках", щоб у них старт був легше ... потім швидше за все працюватиму тут, а жити у Франції наприклад ))) $12K на місяць дозволяють це робити, прилетів - заробив -Я: Так, заради дітей наймудріша справа. Але є "але": наскільки я знаю,навчання за грошима досить лояльне за сумою. Але ж я особисто вас відвідував в квітні 2024 року - і це був інший штат: Південна Кароліна.Він: Так, все вірно: я в Південній Кароліні живу, але у них є- там оплатана рік , поки начебто "тягну",, син у 7 класі але вчить математику за 8 клас, сподіваюся, що вийде все... хоча куди син буде вступати - ще не знаю...(Примітка: в згаданому університеті ціна навчання на рік для мешканців штату - Tuition And Fees $73,172.)Я: Радий за вас і, як завжди, класика: чужі діти швидко ростуть... начебто ще вчора були маленькі, а вже університет на носі... радий за вас!Він: Дякую, піду відпочивати завтра рано потрібно вставати,удачі Вам гарного настрою!Передаю всім учасникам форуму: "...удачі Вам гарного настрою!"Можете поставити мені "" - частину 1 написано вранці перед ранішньою кавою, частину 2 - вдень після денної кави та досить важкої фізичної роботи зранку до обіду - допомагав жінці по хазяйству в саду. akurt

