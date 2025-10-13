|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 жов, 2025 16:53
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.
ХЗ что будет с США через 10 лет.
Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.
Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.
Но блин, все меняется не к лучшему.
....
Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.
Но стер.
Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.
ХЗ кто что может сделать в современном мире.
Можете в ЛС, якщо текст зберігся. Ну або через VPN скріншотом щоб ніде не індексувалося і через imgbb.com з самовидалення зображення через місяць.
АС Цікаво, що буде сьогодні з біржами, чи буде "Чорний понеділок" чи все вернеться взад.
Мой портфель отыграл обратно чуть больше половины пятничного обввала.
Но это еще ни о чем не говорит, 10 минут только после открытия сессии.
Обычно первые полчаса-час- это резкие движения за счет решений принятых инвесторами до открытия сессий. Примерно к 11 по НЙ рынок успокаивается, если ничего необычного не происходит.
Бывает, что сессия открывается огромным ростом, а закрывается в минус.
Я для себя вообще решил, что ...скажем так провластные инвесторы имеют интерес в инсайдорской торговле и эти обвалы, сделанные на заявлениях, используют чтобы продать накануне и купить на обвале. Я тоже купил в пятницу под самое закрытие.
Но не продаю, если не хочу избавиться от чего-то. НЕкоторое время назад избавился от остатков Нвидии, на часть купил чейз (пока не знаю или поступил правильно), СП500 (это беспроигрышный в лонгтерм вариант) и производителя чипов (это для чистой продажи после роста, вопрос когда выходить, начал скупать по 118, сейчас 190, таргет ему рисовали 180, потом 200 (он сходил к 201), сейчас 235).
Насчет сегодняшнего восстановления - радоваться рано, есть разные сценарии падения - резкий обвал, обвал- частичное восстановление и опять обвал, может повторяться несколько раз.
И сегодня еще у многих выходной - день Колумба.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17884
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8742 раз.
- Подякували: 5514 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
6
7
Додано: Пон 13 жов, 2025 16:59
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
З НВІДІА трохи інша історія, у них же не просто відеокарти, а обладнання для ШІ - зараз це суперзатребувано.
Це не "суперзатребувано", це "суперрозпіарено". Зараз такі гроші ллються в той ШІ, що потім кожна людина на планеті мала би користуватися тими сервісами мінімум на 1000-2000 дол./рік, щоб воно якось окупилося.
Хоча у мене таке враження, що гроші в цьому світі нескінченні, конвертувати назад ці акції у долари ніхто ніколи не збирається і воно буде постійно зростати без жодної прив'язки до реальних доходів компаній.
Вот, да, примерно такое и крутилось в голове.
Только...деньги должны приносить деньги.
НВидиа вместе с МСФТ (ну там хоть положение монополиста на рынке ОС) - две самые капитализированные корпорации на планете.
МСФТ шел к этому десятилетиями, НВИдия выросла за пару лет.
И рано или поздно появятся (уже есть, но не набрали силу) конкуренты.
Будет как с нокией, которая может и не проспать чего- то, но конкуренция есть конкуренция. А пока за Нвидией просто огромная часть рынка.*
PS
упустил мысль.
НВидия фактически не платит дивиденды, 1 цент с акции.
Поэтму единственный интерес к ней - постоянный рост.
Ну рост имеет конечный уровень, как по мне - дальше не очень есть куда.
Востаннє редагувалось rjkz
в Пон 13 жов, 2025 17:50, всього редагувалось 1 раз.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17884
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8742 раз.
- Подякували: 5514 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
6
7
Додано: Пон 13 жов, 2025 17:21
rjkz написав:
Вот, да, примерно такое и крутилось в голове.
Только...деньги должны приносить деньги.
НВидиа вместе с МСФТ (ну там хоть положение монополиста на рынке ОС) - две самые капитализированные корпорации на планете.
МСФТ шел к этому десятилетиями, НВИдия выросла за пару лет.
И рано или поздно появятся (уже есть, но не набрали силу) конкуренты.
Будет как с нокией, которая может и не проспать чего- то, но конкуренция есть конкуренция. А пока за Нвидией просто огромная часть рынка.
После Теслы, которую уже который год продолжают гребсти невзирая на мизерную (относительно цены акции) прибыль и 0 дивов, я уже ничему не удивлюсь. А когда 9 из 10 человек будут с воплями "зис ис зе фьюча!" продолжать покупать по 1-2 акции с каждой зарплаты и косо смотреть на менеджеров фондов, если те посмеют их пенсию в это "фьюча" не инвестировать, то это будет расти вечно.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3797
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|