Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2977297829792980 Додано: Пон 13 жов, 2025 16:53 BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде. Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.



ХЗ что будет с США через 10 лет.

Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.

Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.

Но блин, все меняется не к лучшему.

....

Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.

Но стер.

Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.

ХЗ кто что может сделать в современном мире. ХЗ что будет с США через 10 лет.Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.Но блин, все меняется не к лучшему.....Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.Но стер.Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.ХЗ кто что может сделать в современном мире.

Можете в ЛС, якщо текст зберігся. Ну або через VPN скріншотом щоб ніде не індексувалося і через imgbb.com з самовидалення зображення через місяць.



АС Цікаво, що буде сьогодні з біржами, чи буде "Чорний понеділок" чи все вернеться взад. Можете в ЛС, якщо текст зберігся. Ну або через VPN скріншотом щоб ніде не індексувалося і через imgbb.com з самовидалення зображення через місяць.АС Цікаво, що буде сьогодні з біржами, чи буде "Чорний понеділок" чи все вернеться взад.



Мой портфель отыграл обратно чуть больше половины пятничного обввала.

Но это еще ни о чем не говорит, 10 минут только после открытия сессии.

Обычно первые полчаса-час- это резкие движения за счет решений принятых инвесторами до открытия сессий. Примерно к 11 по НЙ рынок успокаивается, если ничего необычного не происходит.

Бывает, что сессия открывается огромным ростом, а закрывается в минус.

Я для себя вообще решил, что ...скажем так провластные инвесторы имеют интерес в инсайдорской торговле и эти обвалы, сделанные на заявлениях, используют чтобы продать накануне и купить на обвале. Я тоже купил в пятницу под самое закрытие.

Но не продаю, если не хочу избавиться от чего-то. НЕкоторое время назад избавился от остатков Нвидии, на часть купил чейз (пока не знаю или поступил правильно), СП500 (это беспроигрышный в лонгтерм вариант) и производителя чипов (это для чистой продажи после роста, вопрос когда выходить, начал скупать по 118, сейчас 190, таргет ему рисовали 180, потом 200 (он сходил к 201), сейчас 235).

Насчет сегодняшнего восстановления - радоваться рано, есть разные сценарии падения - резкий обвал, обвал- частичное восстановление и опять обвал, может повторяться несколько раз.

И сегодня еще у многих выходной - день Колумба. Мой портфель отыграл обратно чуть больше половины пятничного обввала.Но это еще ни о чем не говорит, 10 минут только после открытия сессии.Обычно первые полчаса-час- это резкие движения за счет решений принятых инвесторами до открытия сессий. Примерно к 11 по НЙ рынок успокаивается, если ничего необычного не происходит.Бывает, что сессия открывается огромным ростом, а закрывается в минус.Я для себя вообще решил, что ...скажем так провластные инвесторы имеют интерес в инсайдорской торговле и эти обвалы, сделанные на заявлениях, используют чтобы продать накануне и купить на обвале. Я тоже купил в пятницу под самое закрытие.Но не продаю, если не хочу избавиться от чего-то. НЕкоторое время назад избавился от остатков Нвидии, на часть купил чейз (пока не знаю или поступил правильно), СП500 (это беспроигрышный в лонгтерм вариант) и производителя чипов (это для чистой продажи после роста, вопрос когда выходить, начал скупать по 118, сейчас 190, таргет ему рисовали 180, потом 200 (он сходил к 201), сейчас 235).Насчет сегодняшнего восстановления - радоваться рано, есть разные сценарии падения - резкий обвал, обвал- частичное восстановление и опять обвал, может повторяться несколько раз.И сегодня еще у многих выходной - день Колумба. rjkz

Повідомлень: 17884 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8742 раз. Подякували: 5514 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 жов, 2025 16:59 Gastarbaiter написав: BIGor написав: З НВІДІА трохи інша історія, у них же не просто відеокарти, а обладнання для ШІ - зараз це суперзатребувано. З НВІДІА трохи інша історія, у них же не просто відеокарти, а обладнання для ШІ - зараз це суперзатребувано.

Це не "суперзатребувано", це "суперрозпіарено". Зараз такі гроші ллються в той ШІ, що потім кожна людина на планеті мала би користуватися тими сервісами мінімум на 1000-2000 дол./рік, щоб воно якось окупилося.

Хоча у мене таке враження, що гроші в цьому світі нескінченні, конвертувати назад ці акції у долари ніхто ніколи не збирається і воно буде постійно зростати без жодної прив'язки до реальних доходів компаній. Це не "суперзатребувано", це "суперрозпіарено". Зараз такі гроші ллються в той ШІ, що потім кожна людина на планеті мала би користуватися тими сервісами мінімум на 1000-2000 дол./рік, щоб воно якось окупилося.Хоча у мене таке враження, що гроші в цьому світі нескінченні, конвертувати назад ці акції у долари ніхто ніколи не збирається і воно буде постійно зростати без жодної прив'язки до реальних доходів компаній.



Вот, да, примерно такое и крутилось в голове.

Только...деньги должны приносить деньги.

НВидиа вместе с МСФТ (ну там хоть положение монополиста на рынке ОС) - две самые капитализированные корпорации на планете.

МСФТ шел к этому десятилетиями, НВИдия выросла за пару лет.

И рано или поздно появятся (уже есть, но не набрали силу) конкуренты.

Будет как с нокией, которая может и не проспать чего- то, но конкуренция есть конкуренция. А пока за Нвидией просто огромная часть рынка.*



PS

упустил мысль.

НВидия фактически не платит дивиденды, 1 цент с акции.

Поэтму единственный интерес к ней - постоянный рост.

Ну рост имеет конечный уровень, как по мне - дальше не очень есть куда. Вот, да, примерно такое и крутилось в голове.Только...деньги должны приносить деньги.НВидиа вместе с МСФТ (ну там хоть положение монополиста на рынке ОС) - две самые капитализированные корпорации на планете.МСФТ шел к этому десятилетиями, НВИдия выросла за пару лет.И рано или поздно появятся (уже есть, но не набрали силу) конкуренты.Будет как с нокией, которая может и не проспать чего- то, но конкуренция есть конкуренция. А пока за Нвидией просто огромная часть рынка.*PSупустил мысль.НВидия фактически не платит дивиденды, 1 цент с акции.Поэтму единственный интерес к ней - постоянный рост.Ну рост имеет конечный уровень, как по мне - дальше не очень есть куда. Востаннє редагувалось rjkz в Пон 13 жов, 2025 17:50, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 17884 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8742 раз. Подякували: 5514 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 жов, 2025 17:21 rjkz написав: Вот, да, примерно такое и крутилось в голове.

Только...деньги должны приносить деньги.

НВидиа вместе с МСФТ (ну там хоть положение монополиста на рынке ОС) - две самые капитализированные корпорации на планете.

МСФТ шел к этому десятилетиями, НВИдия выросла за пару лет.

И рано или поздно появятся (уже есть, но не набрали силу) конкуренты.

Будет как с нокией, которая может и не проспать чего- то, но конкуренция есть конкуренция. А пока за Нвидией просто огромная часть рынка. Вот, да, примерно такое и крутилось в голове.Только...деньги должны приносить деньги.НВидиа вместе с МСФТ (ну там хоть положение монополиста на рынке ОС) - две самые капитализированные корпорации на планете.МСФТ шел к этому десятилетиями, НВИдия выросла за пару лет.И рано или поздно появятся (уже есть, но не набрали силу) конкуренты.Будет как с нокией, которая может и не проспать чего- то, но конкуренция есть конкуренция. А пока за Нвидией просто огромная часть рынка.

После Теслы, которую уже который год продолжают гребсти невзирая на мизерную (относительно цены акции) прибыль и 0 дивов, я уже ничему не удивлюсь. А когда 9 из 10 человек будут с воплями "зис ис зе фьюча!" продолжать покупать по 1-2 акции с каждой зарплаты и косо смотреть на менеджеров фондов, если те посмеют их пенсию в это "фьюча" не инвестировать, то это будет расти вечно. После Теслы, которую уже который год продолжают гребсти невзирая на мизерную (относительно цены акции) прибыль и 0 дивов, я уже ничему не удивлюсь. А когда 9 из 10 человек будут с воплями "зис ис зе фьюча!" продолжать покупать по 1-2 акции с каждой зарплаты и косо смотреть на менеджеров фондов, если те посмеют их пенсию в это "фьюча" не инвестировать, то это будет расти вечно. Gastarbaiter Повідомлень: 3797 З нами з: 26.02.18 Подякував: 706 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2977297829792980 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор