Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 20:17

  Сибарит написав:
  Gastarbaiter написав:В моєму розумінні "інвестувати" - це вкласти Х, а вивести через кілька років 2-3Х.

Однажды Джефф Безос (основатель Amazon) спросил у Уоррена Баффета:
«Вы второй богатейший человек в мире, но у вас самая простая инвестиционная стратегия. Почему другие не следуют ей?»
На что Уоррен Баффет ответил:
«Потому что никто не хочет богатеть медленно».


Тут про Теслу вспоминали.
Ну, вот сын моей знакомой покупал акции Теслы чтобы быстро разбогатеть( на самом деле он в свои 30 уже неплохо заработал и зарабатывает), Но хотел быстро.
А быстро только потерял, продал с убытком и забил (если я правильно понял) на стокмаркет.
А Баффет тоже не всегда оказывается прав.
Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 20:58

  rjkz написав:А Баффет тоже не всегда оказывается прав.
Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.
Я отвечал на реплику о желаемой доходности.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 20:59

  rjkz написав:И после почти полугодового перерыва только только опять тесла показала рост продаж. А знаете почему? Потому что с 1 октября перестает начисляться налоговый возврат за покупку электрокара (кажется 7,5 тысяч) и в сентябре народ греб.
Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене.

Смотрите, сейчас капитализация 1.34 трлн. Пусть она падала в 2 раза за последний год. Примем 750 млрд., чтобы легче считать было. Ну и пусть с одной машины они имеют 5000 дол. чистой прибыли (хотя в реальности меньше). Т.е. если бы Вы покупали компанию целиком, нужно продать "всего" 150 млн. автомобилей, чтобы окупить вложения. При продажах менее 2 млн. единиц в год - это 75 лет. При текущей капитализации - 150 лет. И это даже не про возврат инвестиции, это про прибыль компании, которая уже, как бы, нифига не стартап и вышла на плато. Для меня даже "па 200" выгдядит дичью. Даже при 4 млн. проданных автомобилей и упавшей до 100 дол. цене акции - все равно это будет дичайшая дичь. Проживет ли Маск еще 150 лет, чтобы своей харизмой вести за собой миллионы доярок? Сомневаюсь. Ну и ладно бы доярки только покупали. Но ведь и фонды (в том числе и пенсионные) по самые помидоры в этих акциях сидят. Т.е. весь расчет не на реальные показатели бизнеса, не на перспективы развития, не на новые рынки или технологии, а лишь на то, что завтра найдется лох, который купит эти акции еще дороже.

Зображення
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 21:36

  Сибарит написав:
  rjkz написав:А Баффет тоже не всегда оказывается прав.
Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.
Я отвечал на реплику о желаемой доходности.


Пан rjkz правильні речі розказує.
Ринок американських акцій - то НЕ до всіх.
Я про це вперше дізнався в 2000 році, коли мій колишній шеф - а тоді вже громадянин США - розказав, що його син Сашко взяв акції потримав десь 1 годину чи 1 день, чи 1 місяць та продав із збитками.
Я був дуже здивований, бо того Сашка знав - колишній м.н.с одного з університетів України.
То фінансовий інструмент не для всіх.
Для сміливих, наполегливих і НЕ таких, хто думає, що їм буде підказувати Баффет…

Там потрібно інше - приблизно як в першій серії нового серіалу від Netflix “Boots”.
Там один з героїв на останній хвилині першої серії говОрить:
«А дехто з вас… дехто з вас дізнається, що не треба було сюди потикатися… Моє завдання: зробити з вас чоловіків! Якщо ви все ж доживЕте… (після довгої паузи) Час знищувати ворога!»
І остання сцена з першої серії - кадр змінюється - - але інший щ головних героїв - саме на цю тему; про ринок акцій в США.
Красномовні декілька секунд…
Дуже красномовні…

P.S. Згаданий мною на попередній сторінці інвестор в Тесла має 15 000 акцій.
Всі акуратно тихенько без шуму скуповував останні 10 років. В мене зараз немає калькулятора в руках - скільки то буде в грошАх?
