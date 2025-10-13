Сибарит написав: rjkz написав:
А Баффет тоже не всегда оказывается прав.
Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.
Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.
Я отвечал на реплику о желаемой доходности.
Пан rjkz правильні речі розказує.
Ринок американських акцій - то НЕ до всіх.
Я про це вперше дізнався в 2000 році, коли мій колишній шеф - а тоді вже громадянин США - розказав, що його син Сашко взяв акції потримав десь 1 годину чи 1 день, чи 1 місяць та продав із збитками.
Я був дуже здивований, бо того Сашка знав - колишній м.н.с одного з університетів України.
То фінансовий інструмент не для всіх.
Для сміливих, наполегливих і НЕ таких, хто думає, що їм буде підказувати Баффет…
Там потрібно інше - приблизно як в першій серії нового серіалу від Netflix “Boots”.
Там один з героїв на останній хвилині першої серії говОрить:
«А дехто з вас… дехто з вас дізнається, що не треба було сюди потикатися… Моє завдання: зробити з вас чоловіків! Якщо ви все ж доживЕте… (після довгої паузи) Час знищувати ворога!»
І остання сцена з першої серії - кадр змінюється - - але інший щ головних героїв - саме на цю тему; про ринок акцій в США.
Красномовні декілька секунд…
Дуже красномовні…
P.S. Згаданий мною на попередній сторінці інвестор в Тесла має 15 000 акцій.
Всі акуратно тихенько без шуму скуповував останні 10 років. В мене зараз немає калькулятора в руках - скільки то буде в грошАх?