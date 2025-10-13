Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:В моєму розумінні "інвестувати" - це вкласти Х, а вивести через кілька років 2-3Х.
Однажды Джефф Безос (основатель Amazon) спросил у Уоррена Баффета: «Вы второй богатейший человек в мире, но у вас самая простая инвестиционная стратегия. Почему другие не следуют ей?» На что Уоррен Баффет ответил: «Потому что никто не хочет богатеть медленно».
Тут про Теслу вспоминали. Ну, вот сын моей знакомой покупал акции Теслы чтобы быстро разбогатеть( на самом деле он в свои 30 уже неплохо заработал и зарабатывает), Но хотел быстро. А быстро только потерял, продал с убытком и забил (если я правильно понял) на стокмаркет. А Баффет тоже не всегда оказывается прав. Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.
rjkz написав:И после почти полугодового перерыва только только опять тесла показала рост продаж. А знаете почему? Потому что с 1 октября перестает начисляться налоговый возврат за покупку электрокара (кажется 7,5 тысяч) и в сентябре народ греб. Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене.
Смотрите, сейчас капитализация 1.34 трлн. Пусть она падала в 2 раза за последний год. Примем 750 млрд., чтобы легче считать было. Ну и пусть с одной машины они имеют 5000 дол. чистой прибыли (хотя в реальности меньше). Т.е. если бы Вы покупали компанию целиком, нужно продать "всего" 150 млн. автомобилей, чтобы окупить вложения. При продажах менее 2 млн. единиц в год - это 75 лет. При текущей капитализации - 150 лет. И это даже не про возврат инвестиции, это про прибыль компании, которая уже, как бы, нифига не стартап и вышла на плато. Для меня даже "па 200" выгдядит дичью. Даже при 4 млн. проданных автомобилей и упавшей до 100 дол. цене акции - все равно это будет дичайшая дичь. Проживет ли Маск еще 150 лет, чтобы своей харизмой вести за собой миллионы доярок? Сомневаюсь. Ну и ладно бы доярки только покупали. Но ведь и фонды (в том числе и пенсионные) по самые помидоры в этих акциях сидят. Т.е. весь расчет не на реальные показатели бизнеса, не на перспективы развития, не на новые рынки или технологии, а лишь на то, что завтра найдется лох, который купит эти акции еще дороже.
rjkz написав:А Баффет тоже не всегда оказывается прав. Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.
Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить. Я отвечал на реплику о желаемой доходности.
Пан rjkz правильні речі розказує. Ринок американських акцій - то НЕ до всіх. Я про це вперше дізнався в 2000 році, коли мій колишній шеф - а тоді вже громадянин США - розказав, що його син Сашко взяв акції потримав десь 1 годину чи 1 день, чи 1 місяць та продав із збитками. Я був дуже здивований, бо того Сашка знав - колишній м.н.с одного з університетів України. Скажу більше: він міг правильно та швидко підрахувати величини дотичних напружень в шарах асфальту доріг України. Є такі розумні хлопці.
Але є «але». То фінансовий інструмент НЕ для всіх.
Для сміливих, наполегливих і НЕ таких, хто думає, що їм буде підказувати Баффет…
Там потрібно інше - приблизно як в першій серії нового серіалу від Netflix “Boots”. Там один з героїв на останній хвилині першої серії говОрить: «А дехто з вас… дехто з вас дізнається, що не треба було сюди потикатися… Моє завдання: зробити з вас чоловіків! Якщо ви все ж доживЕте… (після довгої паузи) Час знищувати ворога!» І остання сцена з першої серії - кадр змінюється - вже на екрані інший з головних героїв - саме на цю тему: про ринок акцій в США. Красномовні декілька секунд… Дуже красномовні…
P.S. Згаданий мною на попередній сторінці інвестор в Тесла має 15 000 акцій. Всі акуратно тихенько без шуму скуповував останні 10 років. В мене зараз немає калькулятора в руках - скільки то буде в грошАх? Не можу розкривати приватність. Але то наш. Українець.
rjkz написав:И после почти полугодового перерыва только только опять тесла показала рост продаж. А знаете почему? Потому что с 1 октября перестает начисляться налоговый возврат за покупку электрокара (кажется 7,5 тысяч) и в сентябре народ греб. Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене.
Смотрите, сейчас капитализация 1.34 трлн. Пусть она падала в 2 раза за последний год. Примем 750 млрд., чтобы легче считать было. Ну и пусть с одной машины они имеют 5000 дол. чистой прибыли (хотя в реальности меньше). Т.е. если бы Вы покупали компанию целиком, нужно продать "всего" 150 млн. автомобилей, чтобы окупить вложения. При продажах менее 2 млн. единиц в год - это 75 лет. При текущей капитализации - 150 лет. И это даже не про возврат инвестиции, это про прибыль компании, которая уже, как бы, нифига не стартап и вышла на плато. Для меня даже "па 200" выгдядит дичью. Даже при 4 млн. проданных автомобилей и упавшей до 100 дол. цене акции - все равно это будет дичайшая дичь. Проживет ли Маск еще 150 лет, чтобы своей харизмой вести за собой миллионы доярок? Сомневаюсь. Ну и ладно бы доярки только покупали. Но ведь и фонды (в том числе и пенсионные) по самые помидоры в этих акциях сидят. Т.е. весь расчет не на реальные показатели бизнеса, не на перспективы развития, не на новые рынки или технологии, а лишь на то, что завтра найдется лох, который купит эти акции еще дороже.
Абсолютно согласен. Есть, правда, маленькая лазейка. ИТФ. И я, покупая ИТФ СП500 в пятницу, тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника. Миллионы американцев, не парятся, а покупают сп500. И таким образом покупают теслу тоже. Другое дело, что алгоритм такой, что в эту корзину входит оно пропорционально. В СП 500 компании с капитализацией 20+млрд. Причем и убыточные и прибыльные. И быть там тесле пока она стоит 20+млрд. Но оно хоть усредняется всем остальным.
BIGor написав: Ну дивіться, Фінляндія соціальноорієнтована країна з прогресивною шкалою оподаткування. Звучить дуже круто - більше оподаткувати багатіїв що зробити більше плюшок бідним. По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то держава його за це покарає більшою податковою ставкою. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.
В США слава богу, два строки Трампа дозволили уникнути переходу в дикий соціалізм, але вони впали в іншу крайність, і все що Коля розповідав - це все реальність. Більше гонитва за прибутками, аніж за якістью і процесами. Впринципі по Apple, Майкрософт чи Амазон видно - за останні 10 років 0 нових проривних технологій. Ну хіба що процесор серії М від Apple, і то з натяжкою.
+++ Не хотів би я жити в такій країні, бо лише матеріальні стимули заставили мене здобути 2гу ВО та змінювати спеціальності і взагалі кудись рухатися. Так то я людина лінива, на престиж професії мені все одно, якщо продавець бургерів отримує не менше за інженера/фінансиста, то і я був би продавцем бургерів) П.с. На мою думку навпаки - навіть фіксований ПРОЦЕНТ податків уже є в деякій мірі дискримінацією для людини з вищим доходом. Адже благами від держави (навчання в школі, користування дорогами/інфраструктурою, захист поліції і тп) приблизно в середньому однаково користується умовно люди з доходом 10тис. грн. і 100 тис.грн., але другий заплатить в 10 раз більше податків з доходу, ніж перший, у абсолютному вираженні. Тобто другий і так вже фінансує першого Це можна порівняти, наприклад, якщо б сантехніки брали з людини гроші за виконану роботу (заміну крана) не у фіксованій ціні (1000грн), а процент від доходу власника. Або їжа в ресторані різнилася б в ціні і залежності хто скільки заробляє у місяць
rjkz написав:А Баффет тоже не всегда оказывается прав. Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.
Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить. Я отвечал на реплику о желаемой доходности.
Ну, и да и нет. А про доходность - так в крипту лезут. Я не знаю, я пока не готов купить за 100+куе просто код.
Ну, насправді, і акції по великому рахунку такий же код. Їх також не можна потрогати, не можна з'їсти/випити і тп. Як і крипта вони також можуть легко скластися майже в нуль, просто їх ціни менш волатильні. Це така ж сама піраміда, вище гастарбайтер писав, що вже давно акції провідних компаніях не забезпечуються прибутками хоча б у середніх термінах часу. Отже все тримається на вірі, що завтра буде дорожче. А якби завтра всі одночасно пред'явили свої акції до продажу, то реальні ціни були б у десятки /сотні разів менші
BIGor написав:По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то держава його за це покарає більшою податковою ставкою. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.
Не совсем так. Повышая квалификацию ты повышаешь свою ценность (свой рейт). И это касается не только ИТ - оно так же работает и в медицине, и у юристов, и у строителей, и еще кучи профессий.
И благодаря этому у тебя появляется выбор - или продолжать работать по 40 часов в неделю зная что 1/3 заработка пойдет на содержание Ахмеда, или сократить рабочую неделю до 30 часов например. Или 20. Иметь свои 50-60к, комфортно жить на них (получше чем Ахмед) и при этом работать 3 дня в неделю вместо 5.
Так что нельзя сказать что расти в проф плане вообще нет смысла. Все равно свои плюшки в этом есть. Но я согласен что система построена таким образом чтобы вырваться наверх (иметь 10к+ чистыми на руки) и быть на голову выше окружающих очень тяжело. Зачем так сделано - хз, наверное есть какой-то тайный смысл в том чтобы всех уравнять и никому не было обидно )
П.С. Я сам перешел на 4х дневку, так как посчитал налоги с 80к+ зп, и понял что мне и 70к хватит, зато работать на 20% меньше )
Реально розумний «хід конем»: «…я в пятницу тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника» Сміливо. Це щоби ви всі знали про масштаби мислення та вкладень. Та чим варто ризикувати в житті: 1 бумажняним стаканчиком кави в Starbucks.