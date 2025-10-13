|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 жов, 2025 23:41
The_Rebel написав: BIGor написав:
Ну дивіться, Фінляндія соціальноорієнтована країна з прогресивною шкалою оподаткування. Звучить дуже круто - більше оподаткувати багатіїв що зробити більше плюшок бідним
. По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то держава його за це покарає більшою податковою ставкою
. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.
В США слава богу, два строки Трампа дозволили уникнути переходу в дикий соціалізм, але вони впали в іншу крайність, і все що Коля розповідав - це все реальність. Більше гонитва за прибутками, аніж за якістью і процесами. Впринципі по Apple, Майкрософт чи Амазон видно - за останні 10 років 0 нових проривних технологій. Ну хіба що процесор серії М від Apple, і то з натяжкою.
+++
Не хотів би я жити в такій країні, бо лише матеріальні стимули заставили мене здобути 2гу ВО та змінювати спеціальності і взагалі кудись рухатися. Так то я людина лінива, на престиж професії мені все одно, якщо продавець бургерів отримує не менше за інженера/фінансиста, то і я був би продавцем бургерів)
П.с. На мою думку навпаки - навіть фіксований ПРОЦЕНТ податків уже є в деякій мірі дискримінацією для людини з вищим доходом. Адже благами від держави (навчання в школі, користування дорогами/інфраструктурою, захист поліції і тп) приблизно в середньому однаково користується умовно люди з доходом 10тис. грн. і 100 тис.грн., але другий заплатить в 10 раз більше податків з доходу, ніж перший, у абсолютному вираженні. Тобто другий і так вже фінансує першого
Це можна порівняти, наприклад, якщо б сантехніки брали з людини гроші за виконану роботу (заміну крана) не у фіксованій ціні (1000грн), а процент від доходу власника. Або їжа в ресторані різнилася б в ціні і залежності хто скільки заробляє у місяць
ВЫ может будете удивлены, но несколько рабочих, которые мне делали ремонты, упоминали, что у них одни расценки для обычных квартир, другие для новостроек, третьи для элитных квартир и домов в "багатіх селах".
В США есть разница в расценках на работу одна в Бруклине, другая в Манхеттене.
Одна в НЙ, другая в НДж . И это у одного и того-же контрактора или рабочего.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17892
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8745 раз.
- Подякували: 5514 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
6
7
Додано: Пон 13 жов, 2025 23:51
The_Rebel написав: rjkz написав: Сибарит написав:
Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.
Я отвечал на реплику о желаемой доходности.
Ну, и да и нет.
А про доходность - так в крипту лезут.
Я не знаю, я пока не готов купить за 100+куе просто код.
Ну, насправді, і акції по великому рахунку такий же код. Їх також не можна потрогати, не можна з'їсти/випити і тп. Як і крипта вони також можуть легко скластися майже в нуль, просто їх ціни менш волатильні. Це така ж сама піраміда, вище гастарбайтер писав, що вже давно акції провідних компаніях не забезпечуються прибутками хоча б у середніх термінах часу. Отже все тримається на вірі, що завтра буде дорожче. А якби завтра всі одночасно пред'явили свої акції до продажу, то реальні ціни були б у десятки /сотні разів менші
И да и нет.
Понятное дело, что есть этот элемент тоже.
Но сколько стоит ПО МСФТ по всему миру плюс текущие доходы от него плюс небольшой доход от продажи девайсов?
Если оно и упадет то не совсем в ноль.
Я не знаю или "все пропало", что исчезнут "циферки" из кампутера при покупке из Украины через Интерактивброкерс, при покупке из США, даже если что-то случится с брокером, то есть общий реестр инвесторов, в которой каждая акция остается за инвестором. По крайней мере так в Ютубе глаголят.
Ну, а то, что есть "пузыри" - никто не отрицает.
Это и недвиги касается.
Сарай в НЙ или НДЖ спокойно может стоить миллионы, суперпупер квартира в Горловке не стоит ничего.
Я больше скажу американский ФГВФЛ покрыввает только 11% вкладов в банковской системе. И я сомневаюсь, что если завалится Чейз, то хватит этих денег.
Так что нет ничего абсолютно надежного.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17892
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8745 раз.
- Подякували: 5514 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
6
7
Додано: Пон 13 жов, 2025 23:59
akurt написав:
Реально розумний «хід конем»:
«…я в пятницу тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника»
Сміливо.
Це щоби ви всі знали про масштаби мислення та вкладень.
Та чим варто ризикувати в житті: 1 бумажняним стаканчиком кави в Starbucks.
Пост был в конце страницы и случайно не туда тыцнул, чем вытащил его из игнора.
Боже, какой-же недалекий!
Кусочек теслы - это в структуре итф СП500, только этой позиции мне хватит чтобы купить реальную теслу.
Хотя, кому я рассказываю?
Угомонись, турЫст, ты тут никому не интересен со своими байками ни о чем.
Тебе уже почти никто не отвечает на твой поток сознания.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17892
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8745 раз.
- Подякували: 5514 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
6
7
Додано: Вів 14 жов, 2025 00:41
The_Rebel написав:
Ну, насправді, і акції по великому рахунку такий же код. Їх також не можна потрогати, не можна з'їсти/випити і тп. Як і крипта вони також можуть легко скластися майже в нуль, просто їх ціни менш волатильні. Це така ж сама піраміда, вище гастарбайтер писав, що вже давно акції провідних компаніях не забезпечуються прибутками хоча б у середніх термінах часу. Отже все тримається на вірі, що завтра буде дорожче. А якби завтра всі одночасно пред'явили свої акції до продажу, то реальні ціни були б у десятки /сотні разів менші
Не зовсім. За акціями (якщо ми говоримо про нормальні акції) стоїть частка у активах компанії. Приміщення, обладнання, запаси, дебіторська заборгованість і т.п. Наприклад, купуючи зараз акції Volkswagen на 1000 євро, Ви купуєте активів майже на 4000 євро. І електромобілі теж виробляє, і дівіденди платить, і взагалі продає у 4 рази більше авто, ніж Тесла, при капіталізації у 20 разів менше. Але ж воно "не модне"
.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3800
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 жов, 2025 00:46
rjkz написав: akurt написав:
Реально розумний «хід конем»:
«…я в пятницу тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника»
Сміливо.
Це щоби ви всі знали про масштаби мислення та вкладень.
Та чим варто ризикувати в житті: 1 бумажняним стаканчиком кави в Starbucks.
Пост был в конце страницы и случайно не туда тыцнул, чем вытащил его из игнора.
Боже, какой-же недалекий!
Кусочек теслы - это в структуре итф СП500, только этой позиции мне хватит чтобы купить реальную теслу.
Хотя, кому я рассказываю?
Угомонись, турЫст, ты тут никому не интересен со своими байками ни о чем.
Тебе уже почти никто не отвечает на твой поток сознания.
Зачепило? Класно.
Я просто показав твоїми ж словами масштаби твого мислення.
Масштаби: @кнопка авто@, якого не зміг купити.
З якогось анекдоту:
«Ну не шмогла я, ну не шмогла…»
А так не ображайся: цікаво читати, як і раніше.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11369
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4037 раз.
- Подякували: 1507 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|