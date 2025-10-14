Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2980298129822983 Додано: Вів 14 жов, 2025 10:43 Gastarbaiter написав: The_Rebel написав: Це все так, приміщення, обладнання, запаси... У теорії. А на практиці самі ж підтверджуєте, що акції падають, бо не модні. І дивлюся графік за останні роки був чіткий тренд вниз. А мене як потенційного дрібного інвестора в ці акції якось не буде зігрівати наявність значних активів за цими акціями, якщо вони падають, для мене це лише циферки на екрані. Тож для мене краще попасти в тренд і спробувати заробити на зростанні "модних" акцій. І в цьому є схожість з крипторинком - зростання "модних" акцій у великій мірі відбувається на вірі, що ціна і далі буде зростати.



Але є й недоліки, "модні" акції можуть скластися в декілька разів, якщо вийдуть з моди. Тож потрібно тримати руку на пульсі. І диверсифікація - наприклад, я взяв також акції Стелантіс, бо вони зараз дешеві із-за проблем з бізнесом та продажами. Придивлюся і до Volkswagen. Але їх треба брати на довгий термін хіба (5-10 років). В той час як "модні" акції ростуть тут і зараз Це все так, приміщення, обладнання, запаси... У теорії. А на практиці самі ж підтверджуєте, що акції падають, бо не модні. І дивлюся графік за останні роки був чіткий тренд вниз. А мене як потенційного дрібного інвестора в ці акції якось не буде зігрівати наявність значних активів за цими акціями, якщо вони падають, для мене це лише циферки на екрані. Тож для мене краще попасти в тренд і спробувати заробити на зростанні "модних" акцій. І в цьому є схожість з крипторинком - зростання "модних" акцій у великій мірі відбувається на вірі, що ціна і далі буде зростати.Але є й недоліки, "модні" акції можуть скластися в декілька разів, якщо вийдуть з моди. Тож потрібно тримати руку на пульсі. І диверсифікація - наприклад, я взяв також акції Стелантіс, бо вони зараз дешеві із-за проблем з бізнесом та продажами. Придивлюся і до Volkswagen. Але їх треба брати на довгий термін хіба (5-10 років). В той час як "модні" акції ростуть тут і зараз

Реальний бізнес нескінченно падати не може. Подібне було в ковідні часи: нафтові компанії втратили 60-70% своєї капіталізації, а зараз оцінюються вище, ніж у 2019. Хто купив на дні у 2020 - той зараз має х3 і ще дивіденди за ці роки. Хто купив Теслу по 400 у 2021 - той... ну, нарешті може отримати свої гроші назад. Реальний бізнес нескінченно падати не може. Подібне було в ковідні часи: нафтові компанії втратили 60-70% своєї капіталізації, а зараз оцінюються вище, ніж у 2019. Хто купив на дні у 2020 - той зараз має х3 і ще дивіденди за ці роки. Хто купив Теслу по 400 у 2021 - той... ну, нарешті може отримати свої гроші назад.

Хто вклався в золото років 10 тому має х10 без СМС і реєстрації. 😎

Я розумію, тому й кажу про диверсифікацію, прикупив трошки й деякі "з реального бізнесу", в т.ч. Ексон мобіл, Стелантіс. Проте цього року вони стоять на місці і навіть в невеликому мінусі в мене, а левову частку дала та ж розпіарена і "модна" Нвідія, якщо рахувати в річному перерахунку то в моєму портфелі вона дала десь +80-90%. Хоча також подумую виходити вже з неї The_Rebel

Gastarbaiter написав: Хто купив Теслу по 400 у 2021 - той... ну, нарешті може отримати свої гроші назад.



колись в тих роках купив тупо на самій горі, чи по 260, потім як впало, думав дорожче не буде, нічо 2х є.

А ось як писав лібо купити китайське ніо і люсі то там -99%))



Water написав: А шо VW, воно за рік -4.4% по акціям дало, це ризиковано, бо постійно хтось піджимає у вигляді китайців А шо VW, воно за рік -4.4% по акціям дало, це ризиковано, бо постійно хтось піджимає у вигляді китайців



колись в тих роках купив тупо на самій горі, чи по 260, потім як впало, думав дорожче не буде, нічо 2х є.

А ось як писав лібо купити китайське ніо і люсі то там -99%))

Water написав: А шо VW, воно за рік -4.4% по акціям дало, це ризиковано, бо постійно хтось піджимає у вигляді китайців

тому беркеш те що потрібно, просто росте. може хто дивиться що там помісячно, але в роках там теж плюс. Чого не скажеш про те китайське)) Хоча буд захоплює ринок, відкривають магазини. Але і україньці кофейні відкривають, це не значить що вони довго працюють)



Дуже спірно. За 10 років золото дало x3, що дійсно є крутим результатом. Але та ж Нвідіа за 10 років дала x280. Проте це треба було вгадати і вірити в неї на початках. В золото вірити легше) Дуже спірно. За 10 років золото дало x3, що дійсно є крутим результатом. Але та ж Нвідіа за 10 років дала x280. Проте це треба було вгадати і вірити в неї на початках. В золото вірити легше) The_Rebel

Повідомлень: 830 З нами з: 01.06.19 Подякував: 114 раз. Подякували: 214 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 12:38 The_Rebel написав: Gastarbaiter

Я розумію, тому й кажу про диверсифікацію, прикупив трошки й деякі "з реального бізнесу", в т.ч. Ексон мобіл, Стелантіс. Проте цього року вони стоять на місці і навіть в невеликому мінусі в мене, а левову частку дала та ж розпіарена і "модна" Нвідія, якщо рахувати в річному перерахунку то в моєму портфелі вона дала десь +80-90%. Хоча також подумую виходити вже з неї Я розумію, тому й кажу про диверсифікацію, прикупив трошки й деякі "з реального бізнесу", в т.ч. Ексон мобіл, Стелантіс. Проте цього року вони стоять на місці і навіть в невеликому мінусі в мене, а левову частку дала та ж розпіарена і "модна" Нвідія, якщо рахувати в річному перерахунку то в моєму портфелі вона дала десь +80-90%. Хоча також подумую виходити вже з неї

Я ніяк не можу себе змусити вкладатися у хайпові акції чи кріпту.

